Adamský na testu v Motoru: Nechám tady svoje poslední maximum

Po poslední sezoně vyklidil Martin Adamský svoje věci z třinecké kabiny. Po deseti letech a dvou titulech se pevný svazek rozpadl. S hokejem ve 39 letech praštit nechtěl, tak odešel hrát 1. ligu do Havířova. Teď se objevilo laso z extraligy. Vzpomněly si na něj České Budějovice, jsou poslední, potřebují pomoc. Válečník by se mohlo hodit. „Chci nabídnout svoji bojovnost a pomoci uklidnit kluky v kabině, aby nepanikařili,“ říkal po své premiéře. Nebyla veselá, Motor padl v Hradci 1:6.

„V Havířově hraju 20 minut za zápas, trenér mi dává důvěru, takže zápasovou natrénovanost mám. Zase tak velký skok to pro mě nebyl. Jen musíme zapracovat na tom, ať jsou výsledky lepší.“

Mísí se ve vás, že konečně jste zase nahoře, ale na druhou stranu hned nakoupíte takový debakl?

„Pocitů je samozřejmě hodně. Brali mě sem jako posilu, která by mančaft měla zvednout, i když vždycky je to o celém týmu. Viděl jsem na klucích, že pořád makají a jdou do všeho naplno, byť teď měli za sebou sérii proher. Tohle znám bohužel hodně dobře, když máte krizi, i ve vyložené šanci vám puk přeskočí. V kabině jsem z kluků cítil nadšení se rvát do poslední chvíle. Přijde čas, kdy se to otočí, tomu věřím.“

Máte ambici v extralize zůstat natrvalo?

„S Vencou Prospalem jsme domluvení férově. Říkal jsem mu, že tomu dáme tři čtyři zápasy a pak uvidíme, jestli bude panovat oboustranná spokojenost. Já jsem rád za každou šanci, nemá cenu si nic nalhávat, kariéra se blíží ke konci. Pokud si mě tady Venca nechá, odvedu to poslední maximum, které ve mně je.“

Do teď jste byl v extralize lídr, kapitán silného Třince, tam jste byl doma, byl to i váš tým. Není zvláštní, že jste najednou na zkoušce?

„Ale ne. (usměje se) Hraju profesionálně dvacet let a taky byly doby, kdy se mi nedařilo, a musel jsem o šanci bojovat. Vždycky se mi to povedlo a teď tady taky nechám všechno. Pokud si místo získám, budu rád.“

A když ne?

„Život jde dál a budu hrát dál v Havířově.“

Vy rád popichujete Zlín. Není vám líto, že s ním hraje Motor až 10. ledna? Na něj byste si věřil, dal mu hattrick a extraliga by byla doma. Chtělo by to ho chytit dřív.

(směje se) „Kéž by to tak bylo. Ale teď je taková nezdravá doba pro nás, je jedno, kdo proti nám bude stát, musíme se chytit všichni. Teď to nevyšlo v Hradci, musíme to zkusit v pátek s Třincem.“

To budete k dispozici Motoru taky?

„Je to na dohodě. Ve středu budu zase k dispozici Havířovu a pak rozsekneme, jestli setrvám v Budějovicích, nebo ne.“

Jste případně připraven hned převzít v Motoru roli lídra, šéfovat kabině, zvedat tým, který má hlavu dole?

„Jsem, krizí jsem zažil v kariéře taky dost. Moc dobře si pamatuju, co bylo v Třinci po titulu v sezoně 2011/2012 a hráli jsme dvanácté místo. My teď jsme taky v krizi, ale věřím, že když budeme pracovat a půjdeme vždycky do brány, nějaký bod se vždycky uhraje.“

