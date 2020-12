V Hradci bylo dusno. Růžička dal kádru najevo, že má poslední šanci

Útočník Mountfieldu HK Jakub Orsava se raduje z gólu do branky Českých Budějovic • ČTK / Taneček David

Velezkušený útočník Martin Adamský má vyřízené střídavé starty do Českých Budějovic • ČTK / Taneček David

Pět porážek ze šesti zápasů přineslo do hradecké kabiny hromy a blesky. S mužstvem si vyrazil promluvit i boss Miroslav Schön. Papiňák s blbou náladou ale teď nevybuchne, Mountfield porazil poslední České Budějovice 6:1. Na druhou stranu, ve hře dál zůstávají případné výměny i hrozba platových škrtů. „Hráči věděli, že mají ode mě poslední šanci,“ pronesl po zápase kouč Vladimír Růžička. Kádr se rozšířil o sedm mladých hokejistů, kteří mají zvýšit konkurenci.

Na rozbruslení měl Mountfield hodně široký kádr. V úterý dopoledne po ledě jezdilo sedm mladých hráčů navíc, které klub stáhl z juniorky a z 1. ligy. Zatřese se soupiska? Vypustí je Vladimír Růžička do sestavy? Vždyť už minule proti Plzni na chvíli nechal sedět Radka Smoleňáka s Petrem Koukalem. Ne, nic z toho. Mládež si jen zatrénovala a do utkání šla stará parta.

V Hradci po nedělní lekci od Plzně vládla hodně mrzutá nálada. S hráči si vyrazil povídat i prezident klubu Miroslav Schön, což je během sezony málokdy příjemná návštěva. Dorazil po páté porážce ze šesti posledních utkání.

Jedna výhra s nejhorším týmem tabulky neznamená, že vše se vrací do klidné předvánoční nálady. Kdy natáhnete svetr, pijete punč a posloucháte koledy. Ani náhodou. To potvrdil i kouč Vladimír Růžička: „Nenechali jsme kámen na kameni, překopali jsme celou sestavu. Ale byl to jeden zápas, máme před sebou další utkání, kde musíme bodovat. Není možné jednou vyhrát a pak zase sbírat porážky, teď potřebujeme výsledek potvrdit.“

A parta mladých hráčů, která se dostavila na úterní trénink? Nakonec vlastně tedy jen bubák na současný kádr. „Já bych to žádným bubákem nenazýval,“ odvětil ale Růžička. „Jen hráči věděli, že ode mě dostávají poslední šanci. Máme tady několik mladších kluků, kteří s námi budou trénovat. Pokud hra nebude podle mých představ, budou hrát oni,“ vysvětlil kouč.

Režim se osvědčil v tom, že útočníci dali gól po 135 minutách, nastříleli jich dokonce pět. „Chtěli jsme se víc prosadit, naše efektivita byla špatná. Je dobře, že jsme to zlomili. Ale i kdyby dali beci šest gólů, stejně bychom to skousli,“ říkal po utkání Jakub Lev, člen hradeckého ofenzivního komanda. „Neřekl bych, že je tady dusno. Ale jeden zápas nic neznamená. Musíme mít šňůru, vyhrát třeba tři, čtyři pět zápasů. Teď jsme hráli špatně, jiné řešení, než abychom si to vyříkali, nebylo,“ komentoval pak náladu v klubu. Mluví se o tom, že Hradec sonduje trh a připravuje půdu pro výměny, kdyby výkony nešly nahoru, tématem zůstávají i pokuty.

Stará hradecká parta zvládla zápas pod tlakem s klidem, suverénně zamáčkla Motor do ledu. Hlavně proto, že soupeř byl zoufale neproduktivní. Tentokrát se ani nekonal žádný českobudějovický odboj, kdy tým dvě třetiny šlape, pak udělá pár hrubek a už šlape jen vodu. Budějovice měly první velkou šanci, jenže Albert Michnáč sám před brankou pálil nad. Pak se rozjel gólostroj na druhé straně, na 1:4 snižoval Vít Christov, jenže na žádný návrat do zápasu to nebylo.

Hradecký kapitán Radek Smoleňák posbíral 2 body (1+1), Mountfield válel. I když jeho hra vypadala velmi slušně, pořád má tým podmínku s výstrahou. O tom dobře vypovídají i slova Vladimíra Růžičky: „Jedna výhra je málo. Vůbec nic nemění na tom, že mladí kluci budou s námi dál pokračovat. Ve středu se rozjedou do svých klubů, kde je čeká zápas 1. ligy, ve čtvrtek je budeme mít znovu na tréninku. Není to tak, že bych se po jednom utkání uspokojil, určitě ne.“

Nejvytíženější útočníci Hradce v zápase

Kevin Klíma: 16:47

Jordann Perret: 16:23

Petr Koukal: 15:59

