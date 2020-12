Sobotka: Ve Spartě vše funguje. Nefér hit Kučerova? Nezapomínám

Dnes se mu rozbíhá poslední týden měsíční smlouvy. Sparta má však velký zájem, aby Vladimír Sobotka dál oblékal její barvy. „Zatím nedokážu říct, jak to bude,“ říká zkušený útočník. Záleží hlavně na jeho rozhodnutí. Rád by si ještě střihnul pár sezon v NHL, teď vyhlíží nabídky. V rozhovoru pro Sport mluví o letech ve slavné lize, přiznává také přetrvávající hněv na hvězdného forvarda Nikitu Kučerova.

Ukázal svůj um a schopnost bodovat. Rozhodovat zápasy. V extralize i ruské KHL. V dresu Sparty to teď Vladimír Sobotka znovu potvrdil. Za oceánem však body hráběmi nikdy nepsal. „A už ani psát nebudu,“ praví smířeně forvard. Svou roli zná, ví, co se od něj žádá. Přesto by za oceán rád znovu vyrazil.

VLADIMÍR SOBOTKA Narozen: 2. července 1987 (33 let) v Třebíči Výška/váha: 180 cm/86 kg Pozice: útočník Klub: Sparta Kariéra: Slavia (2003-2007 a 2012-2013), Havlíčkův Brod (2005), Boston (2007-2010), Providence/AHL (2007-2010), St. Louis (2010-2014 a 2017-2018), Omsk (2015-2017), Buffalo (2018-2020), Rapperswil (2020), Sparta (2020-) V NHL: 548 zápasů/171 bodů (53+118) V reprezentaci: 41 zápasů/18 bodů (9+9) Největší úspěchy: 2. místo v extralize (2006), 3. místo v extralize (2013), 3. místo na MS U18 (2004)

Za týden vám končí smlouva. Pořád netušíte, co bude dál?

„Probíhají nějaká jednání, jasno by mělo být v nejbližších dnech. Uvidíme.“

Je ve hře pokračování ve Spartě?

„Určitě to ve hře je. Smlouvu mám ale do 15. prosince. Zatím nedokážu říct, jak to bude dál.“

Nenahlodalo vás k setrvání v rudém dresu to, jakou jste si rychle získal roli? Hrajete přesilovky, v první lajně s Romanem Horákem a Michalem Řepíkem vám to šlape.

„To zase jo. Oba jsou extrémně šikovní hráči, docela nám to spolu klape. Doufám, že v tom budeme ještě chvíli pokračovat a bude se dařit i týmu.“

Před osmi lety jste při výluce NHL vytvořil ve Slavii nejúdernější duo ligy s Romanem Červenkou. Měl jste bilanci bodu na zápas. Věřil jste, že na to zvládnete navázat?

„Je to strašně dávno, nedával jsem si nějaké mety nebo bodové cíle. Potřeboval jsem se po zranění hlavně rozehrát, dostat trochu do formy. Moc jsem nevěděl, co od sebe můžu očekávat. Jsem rád, že se mi povedlo vrátit do herní pohody, jakou jsem dřív míval. Cítím se dobře, což je pro mě nejdůležitější. O to, co bylo dávno, se moc nezajímám. Soustředím se na sebe a na to, abych udělal maximum pro Spartu.“

Ve srovnání s NHL je ale vaše role jiná. V zámoří netáhnete bodovou produkci, spíš děláte lepší hráče kolem sebe, na vás je černá práce.

„To je pravda, ale na druhou stranu nemám pocit, že bych svůj hokej nějak měnil. Ať už hraju v NHL, nebo v extralize, vždycky jsem si věřil, že můžu bodovat. Kdykoli mě dali do ofenzivně laděné pozice, měl jsem sebedůvěru, abych ty body udělal. Je ale pravda, že ve Spartě se ode mě body teď vyloženě očekávají. Zatím to vychází.“

To musí být i z vašeho pohledu příjemná změna, ne?

„Jasně, rád po delší době zase hraju přesilovky, na ledě dostávám hodně minut. Je super, že mi v tomhle Sparta vychází vstříc. Všechno funguje, jak má, jsem spokojený.“

Neláká vás právě proto zůstat ve Spartě či jinde v Evropě? Nechci vás podceňovat, ale v NHL už takovou roli jen stěží dostanete.

„To máte pravdu, tak to prostě je. V Americe jsem dostával šancí v přesilovkách výrazně míň. Spíš jsem je hrál, až když se někdo jiný zranil.