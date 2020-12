Vejmelka po další porážce Komety: Chceme tak moc, až nám to nejde

Dělal, co mohl. Jeden gól inkasoval v přesilovce, druhý byl tečovaný a třetí od modré čáry, kdy toho moc neviděl. Za Karlem Vejmelkou další porážka Komety nejde. Jeho impotentní spoluhráči umetli Pardubicím cestu k vítězství. „Všechny situace hrajeme hrozně ustrašeně, složitě. Nemáme teď moc sebevědomí,“ nezapíral brankář po krachu 0:3 v předehrávce 26. kola hokejové Tipsport extraligy.

Kometa - Pardubice: Dynamo udeřilo v přesilovce! Z levého kruhu se prosadil Kusý, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co je za problém v koncovce?

„Vidím na klucích snahu. Z její přemíry to ale překombinujeme. Chceme tak moc, až nám to nejde.“

A pak dostanete gól po teči…

„Jen jsem slyšel, že to někomu lízlo kalhoty. Puk změnil trajektorii. Už jsem se jenom díval, jak jde do brány. Nejde nám to.“

Změnily se Pardubice pod Richardem Králem? Porazily vás posedmé v řadě (včetně dvou zápasů v letním Generali Česká Cupu).

„Nemyslím si. Ničím nás nepřekvapily. Čekali jsme, že budou hrát takto. Vůbec jsme nevěděli, že nás tolikrát po sobě porazily. Tohle nikdo z nás nevnímal. Chtěli jsme hrát svou hru.“

SESTŘIH: Kometa - Pardubice 0:3. Vladař vynuloval Brno, připsal si 30 zákroků

V posledních zápasech nastupujete jako jednička. Vyhovuje vám větší zátěž?

„Je lepší, když jsem ve větším zápřahu. Dostanu se rychleji do tempa. Vždycky se snažím udělat maximum pro tým a chytit každý puk. Dnes to nevyšlo.“

Trenér Zábranský postavil centra Holíka k mladíkům Pláškovi a Horkému. A tohle trio bylo z vašeho týmu nejaktivnější. Souhlasíte?

„Mladí se snaží komunikovat se staršími. Byl to určitý impulz. Měli vedle sebe výborného hráče (Holíka), který jim může předat něco navíc a mohou se od něj něco naučit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 33:51. Kusý, 39:08. Mikuš, 55:43. Nakládal Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil, Pyrochta (A), Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Barinka – Zaťovič (C), Klepiš, Mueller – Plášek ml., P. Holík, L. Horký – Vincour, Malý, Schneider – Kunc, F. Dvořák, T. Svoboda. Hosté: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Matýs, Blümel – Machala, Anděl, Claireaux. Rozhodčí Pešina, Šindel – Rampír, Špringl Stadion DRFG arena

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE