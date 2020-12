MS zřejmě bez hráčů NHL. Jaké je české stanovisko k pořadatelství Běloruska?

Několikrát na čtvrteční tiskové konferenci padlo, že v nominaci národního týmu na ruský Channel One Cup ještě mohou přijít změny. Klíčová otázka zní: kdy odletí hráči NHL? Je možné, že povolávací rozkaz dostanou už příští týden. Pak by byl trenér Filip Pešán donucen k přestavbě. Mladíky ze zámoří chce vidět, logicky. Je totiž možné, že příště s nimi na ledě setká až před olympijskými hrami v únoru 2022. Na jarní mistrovství světa totiž hráči ze zámoří s největší pravděpodobností nepřijedou.

„Nedávám velkou šanci tomu, že na šampionátu hráče z NHL uvidíme,“ řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. Pešán s ním souhlasil „NHL se nebude zaobírat mistrovstvím světa, myslím, že tam hráče z této soutěže neuvidíme. Záruka, že to tak bude, ale není. Chceme teď každopádně využít vzácnou chvíli a poznat tyhle kluky, otestovat je,“ přidal kouč.

Neznámou zatím zůstává i místo konání MS v roce 2021. Akci mají spolupořádat Lotyšsko a Bělorusko, kde však aktuálně není uspokojivá bezpečnostní situace. Zástupci Mezinárodní hokejové federace IIHF minulý týden požádali o schůzku s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, aby se zabývali zásadními otázkami kolem šampionátu.

V úterý měli prezident IIHF René Fasel a generální tajemník Horst Lichtner odletět do Minsku, jenže byli oba pozitivně testovaní na COVID-19. „V pátek měla proběhnout videokonference se všemi účastnickými státy, bohužel se ale nemohla uskutečnit,“ popsal generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Místo Běloruska Rusko?

V minulých dnech konání šampionátu v Bělorusku odsoudil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Demokratický svět by neměl podporovat mistrovství světa v zemi, kde vládne represivní režim,“ řekl. Stanovisko Českého hokeje? Zatím žádné. „O všem rozhodne IIHF, podle toho se pak zachováme my. Situace není vůbec jednoduchá, komunikujeme s ostatními zeměmi. Na to, co se stane, si musíme počkat,“ dodal Urban.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) také nedávno zahájil řízení s běloruským výborem kvůli podezření z porušování olympijské charty. Jak by v zásadní otázce odebrání pořadatelství hlasoval český zástupce v IIHF? „Rozhodne o tom výkonný výbor Českého hokeje. Hlasovat se ale bude až v momentě, kdy IIHF položí tuto otázku na stůl. Jednostranné kroky neplánujeme, bezpečnost všech účastníků šampionátu je pro nás ale zásadní,“ pravil mluvčí Zdeněk Zikmund.

Poslední zprávy mluví o tom, že je ve hře přesun běloruské části MS do Ruska.