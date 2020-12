Pešán nominoval na misi v Moskvě: do akce Jaškin, Zadina i kapitán Motoru

Do další reprezentační mise se pouští česká hokejová reprezentace pod vedením trenéra Filipa Pešána. Po povedeném finském podniku Karjala se svým týmem příští týden vyráží na ruský turnaj Channel One Cup, který proběhne v Moskvě. Za národní mužstvo na podniku Euro Hockey Tour bude bojovat i útočník Dmitrij Jaškin, nejlepší střelec nynější sezony KHL. V hojném počtu byli také nominováni hráči zapůjčení ze zámoří. Do Ruska tak poletí například Filip Zadina. Premiéru by si měl připsat obránce Pavel Pýcha, kapitán Motoru České Budějovice. Pro Čechy začíná akce příští čtvrtek utkáním s Finskem.