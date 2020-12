Zábranský: Kometa je jako Vsetín. Nový kouč by musel mít koule

On je Mr. Kometa. Velký šéf, který rozhoduje o penězích, sestavě i trenérech. Teď to má Libor Zábranský (47) jednoduché, před rokem si znovu stoupnul na střídačku a jen tak ho z ní někdo nedostane. Jedině on sám...Zkuste taky odtlačit skoro dva metry výšky a sto dvacet kilo živé váhy. „Nevím, proč mi s mou postavou všichni říkají Liborku,“ usmívá se majitel, generální manažer a hlavní kouč brněnského klubu v rozhovoru pro iSport Premium. Tým, který vede, v nové sezoně ale nešlape.

Každý den řeší zhruba milion věcí. Od ekonomiky po kvalitu ledu v DRFG Areně. Obdivuje Alexe Fergusona, ale už pochopil, že jako slavný fotbalový kouč Manchesteru United nebude. „Můj věk, ani zdraví mi to nedovolí,“ vysvětluje Libor Zábranský s tím, že po sezoně možná v roli kouče skončí. Dřív určitě ne. Teď dře borce na tréninku, aby mohli po Novém roce rozjet další útok na titul. Byť to při pohledu na tabulku může vypadat jako fantasmagorická vize.

Na střídačce působíte za každých okolností klidně. Nikdy nekřičíte?

„Ne ne. Nechci na kluky přenášet svoje pocity. Jsem tam, abych řídil zápas a pomáhal jim. Potom se můžete vyřvat kdekoliv. Na stadionu nebo doma. Někdo si ze mě dělal srandu, že když jsem měl roušku, určitě jsem pod ní sprostě nadával.“ (úsměv)

Jeden výbuch jste každopádně měl. Nedávno po prohře v Karlových Varech. Jak to probíhalo?

„To nechtějte vědět…Nebylo to připravené. Kluci mě na to připravili svým výkonem sami. (úsměv) Pak tvrdili, že to u mě nezažili. Zaťa (kapitán Martin Zaťovič) mi další den říká: Šéfe, to bylo dobrý, mně málem praskla hlava. Ti starší, co mě znají déle, vědí, že to jednou dvakrát za sezonu přijde a že je to potřeba. Jsou chvíle, kdy potřebuje mančaft, když to řeknu slušně, nasměrovat.“

Jako generální manažer a kouč rozhodujete kolem týmu v podstatě o všem. Vyhovuje vám to?

„Co se týká sestavy a řízení zápasu, rozhodující slovo musí mít jeden člověk. Kdybych nebyl lídr, nemůže to tady takhle fungovat. Někdy je to ale až na škodu. Někteří lidé se za vás můžou alibisticky schovávat. Dám důvěru a mám rád samostatnost. Pokud jde o systém hry, to už jenom moje rozhodnutí být nemůže. Každé ráno se scházíme na poradu. Realizační tým tomu musí věřit.“

Dobře, ale pokud váš asistent Jiří Horáček na každé tiskovce po utkání odkazuje na vás a nedokáže vysvětlit, proč chytal Vejmelka anebo na základě čeho byla roztržena první lajna, vypadá to, jako by s vámi nesouhlasil či neměl vlastní názor. Anebo se vás prostě bál…

„Ano, o těch věcech rozhoduju já. Hlavní kouč má zodpovědnost a hráči musí vědět, že velí jen jedna hlava. Plně si uvědomuju, že když se nedaří, můžu za to já. Vždycky to odskáče trenér.“

Ale vy sám sebe nevyhodíte…

„Kometa je specifická, je se mnou spjatá. Mám v oblibě Alexe Fergusona, přečetl jsem všechny jeho knížky. Manchester United hodně sleduju. Vydržet u týmu tak dlouho jako on anebo Arséne Wenger v Arsenalu, to mi můj věk ani zdraví nedovolí. Ferguson ze mě určitě nebude. Takové ambice ani nemám. Někdo řekne, že Kometa teď hraje prdlajs a hlavní trenér by měl jít pryč. Mě to ani nenapadne. V danou chvíli to není vůbec na pořadu dne. Mám chuť pokračovat.“

Za každou cenu?