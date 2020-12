Z 0:4 na 5:4! Vary zesměšnily Spartu: Kolaps, už jsme byli u stromečku

V úterý zdemolovali Zlín 10:0, o den později předvedli sparťané málo vídaný kolaps. Do třetí třetiny šli s náskokem čtyř branek, ze západu Čech nakonec ale odjeli pouze s bodem. Karlovy Vary pěti góly senzačně otočily zápas a před Štědrým večerem pro sebe ukradly nečekaný dárek. „Totální kolaps. Nestalo se nám to poprvé,“ kroutil hlavou trenér Pražanů Josef Jandač.

Dvě třetiny kontroly. Vedení 4:0. Pohoda, úsměvy. Nic nenasvědčovalo tomu, že by v poslední dvacetiminutovce měly Karlovy Vary ještě kousat. Ale stalo se.

Ve 45. minutě vykopnul Energii za velkolepým obratem Martin Kohout. A šlo o poněkud sporný gól, který dlouho zkoumal videorozhodčí. Kohout skóroval do evidentně posunuté branky, trefa však platila. „Byl tam odražený puk. První co mě napadlo, bylo najít Petra Koblasu na další tyči. Zaplaťpánbůh jsem ho nenašel, a šlo to do brány. Videorozhodčí pak rozhodl, že gól platí. Nastartovalo nás to,“ přiznal střelec.

Ten stejný hráč pak skóroval o tři minuty později znovu. Od jeho první branky uplynulo sotva deset minut, když Energie srovnala na 4:4. Z prodloužení pak uplynulo 56 sekund, když druhý bod a obrovskou radost domácím vystřelil Koblasa. Vary využily přesilovku pět na tři poté, co se sirénou nesmyslně fauloval Tomáš Dvořák, bývalý hráč Energie.

Po utkání se sparťanům jen stěží hledala slova. „Nevím, co k tomu říct. Nakopl je první gól. Můžeme si říkat, jestli byl spornej… My jsme si to ale pokazili sami. Strašně moc vyloučení, strašných chyb. To nás stálo vedení. Už jsme asi byli napůl někde na štědrovečerní večeři. Opravdu nemám slov,“ litoval ztráty dvou bodů David Tomášek , který v utkání rovněž dvakrát skóroval.

Dvě třetiny Sparta předváděla jistý a zodpovědný výkon. Po úterním ztrapnění Zlína (10:0), si však o den později utrhli nečekanou ostudu sami. „Už se nám to stalo ve Vítkovicích. Zbytečně zase přišla panika. Góly, fauly, sporné vyloučení. Tohle se ale prostě nemůže stávat. Máme na čem pracovat, musíme si k tomu něco říct a jít dál,“ přidal Tomášek.

Své si řekl také trenér Josef Jandač . „Bohužel jsme tohle nepředvedli v sezoně poprvé. Dvě třetiny jsme hráli dobře, mužstvo ale asi bylo ukolébané. Už jsme byli pod vánočním stromečkem. V závěru to byl totální kolaps a soupeř to otočil,“ pokrčil rameny kouč.

Energie navíc skvělým obratem dokázala utnout dlouhatánskou sérii 17 zápasů, v nichž Spartu nedokázala porazit.

„Spadl nám kámen ze srdce. Už jsme fakt doufali, že to zlomíme a budeme mít veselejší Vánoce. Dvě třetiny jsme nebyli lepším týmem, první branka nás ale nakopla. Rychlé góly je nalomily, my jsme si pak šli tvrdě za svým. Bojovali jsme do poslední minuty, nepřestávali jsme věřit. Pomohlo nám i trochu štěstí, ale to k tomu patří. Čtyři body ze zápasů s Třincem a se Spartou jsou skvělé,“ usmál se Kohout.

