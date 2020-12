Demolice! Sparta zmasakrovala Zlín. Hamrlík se pak rozpálil na tiskovce

Ne, Sparta po téhle náloži neměla nos nahoře. Nedávala Zlínu sežrat krutý debakl. „Jednoznačné to začalo být až od stavu 4:0. Výsledek vypadá až hrozivě, ale v první třetině měl Zlín šance a náš brankář Machovský je chytil, tím zápas hodně ovlivnil,“ v klidu vyprávěl trenér Miloslav Hořava.

Ale někomu natočit desítku a vzadu ještě udržet nulu? To je unikát. Vrchol dominance. Jak když k němu přijdete domů, oškubete z vánočního stromku všechny ozdoby, sníte cukroví, vyděšeným dětem povíte, že Ježíšek není a odejdete. A ten druhý jen kouká s otevřenou pusou, co se stalo. Tohle byl teď Zlín. Bez Jana Dufka, Tomáše Fořta, Tomáše Žižky a Štěpána Fryšary neměl naději.

Však na to také narážel asistent trenéra Martin Hamrlík: „Jestli tady mají takovou první lajnu, je to těžké. Nám chybí strašně moc hráčů. Možná pro novináře je to fantastická věc, máte o čem psát. Ale my to bereme jako porážku, která zamrzí. Babrat se v tom ale nebudeme. Nemáme Sobotku, Řepíka a Horáka. To je prostě realita.“

První sparťanská formace byla tím hlavním důvodem, proč Zlín nakoupil 10 branek. Všechny tři extraligové hvězdy byly vidět, nejvíc Roman Horák s pěti body za dva góly a tři asistence. „Hraje se mi dobře, nastupuju s Vláďou Sobotkou a Michalem Řepíkem, šlape nám to. V zápase nám to prostě vyšlo, dařily se přesilovky, dali jsme v nich hodně gólů. Neřekl bych, že jsme hráli nějak extra dobře, ale výsledek je takový, jaký je,“ vykládal v klidu.

Na opoře Sparty byste ani nepoznali, že to byl nějak výjimečný zápas. Emocemi se nevznášel u stropu O2 areny. „Tohle není každý den, jasně. Jsme za tenhle výsledek rádi,“ přeci jen se aspoň drobně usmál. „Ale musíme se připravit na každý další zápas, ne tady létat v oblacích, že jsme dali deset gólů,“ odkázal na středeční zápas, Sparta totiž jede ještě do Karlových Varů. Před vánočními svátky si střihne ještě jeden zápas.

Zlín byl šestý soupeř v řadě, kterého sejmula. Horák se svým klidem snažil naznačit, že tým má v sobě totální koncentraci přidat sedmou čárku. Až pak přijdou starosti, kdo doma zabije kapra.

A ani necítil žádné výrazné pnutí kolem sebe, když to ve 48. minutě bylo 9:0. Žádné speciální prémie za desátý gól, žádné hecování. Z jeho slov byla cítit i úcta k soupeři. Schytal debakl, ale nemá cenu se v tom nijak extra vrtat, zbytečně si z něj střílet. To se nedělá. Nakonec dal desátý gól necelých osm minut před koncem. „Ale abych řekl pravdu? Ne, nijak zvláštně jsem to neprožíval, že musíme dát desátý gól. Nic takového. Chtěli jsme odehrát dobrý zápas, a jestli to je 2:0, nebo 10:0, je jedno. Jsme na vlně, vyhráváme, pohoda tady je.“

Zlín se snažil držet taky nadhled. „Byli jsme jednoznačně horší, ve všem. Sparta to rozjela hned v prvním střídání a my nenašli odpověď na jejich hru. Tohle se musí hodit rychle za hlavu,“ zdůraznil Martin Hamrlík.

Kouče Zlína pak rozpálil na tiskové konferenci třetí dotaz, který dostal, jestli náhodou neuvažují, že by týmu za trest napařili nějaký extra trénink. „Jako že bychom všechny hráče v tom nabitém termínu zavolali a bruslili kvůli tomu, že jsme prohráli na Spartě? Tak to myslíte?“ rozjel se. A pak pokračoval. „No jasně, určitě. Chtěli jsme to udělat. Ale rozhodli jsme se, že to uděláme po zápase rovnou. Jakmile hráči vystoupí, hned půjdou na led, rozsvítí se zimák a budeme bruslit. Díky, nashle,“ a zmizel. Přesně tak by si přál, aby se vytratily i myšlenky na debakl 0:10.

