Hořava se hádal se sudím. Koukněte na video a zavolejte mi, řekl Hodek

Ostře sledovaný moment se stal v 59. minutě, tedy již ve chvíli karlovarského senzačního vyrovnání z 0:4 na 4:4. Sparťané se v přesilovce ještě pokoušeli vrátit neuvěřitelně promarněné vedení zpět, ale Energie byla nažhavená a akce hostů při vlastním oslabení vypouštěla ze svého pásma. Když se puk dostal za branku Matěje Machovského, který spoluhráčům pomohl kotouč zpracovat, mířil jeho směrem domácí útočník Martin Kohout.

Střelec dvou gólů, které odstartovaly pád Sparty, těsně u maskovaného muže uklouzl a při pádu srazil právě Machovského. Hlavní rozhodčí Pavel Hodek okamžitě posoudil situaci jako neúmyslnou nehodu a chtěl pokračovat dál ve hře. Ze střídačky Pražanů ale zřejmě někdo utrousil nelibou poznámku směrem k verdiktu a zkušený arbitr dal šokovaným hostům trest za nesportovní chování.

Hodek následně zamířil ke sparťanské lavičce, kde si s ním chtěl promluvit hlavní kouč Pražanů Miloslav Hořava. Pověstně klidný trenér zachoval chladnou hlavu i při postupně mizejícím vedení svého mužstva, podražení Machovského už ale zkušeného stratéga rozpálilo a dal se do rozhovoru se sudím.

„Já vás respektuju, vážím si vás… Jsem úplně v klidu... Ale jak to poznáte, že uklouzl?," začal debatu Hořava. Rozhodčí pokračoval. „Jak to může být faul? Vždyť on chudák uklouzne, jede po zemi… Takhle bych přece nemohl pískat hokej,“ popisoval Hodek situaci ze svého pohledu. „Ale jak to víte? On to třeba udělal schválně,“ zvýšil hlas trenér. „Pane Hořavo, podívejte se na video, pak mi v klidu zavolejte a řekněte mi, jestli si opravdu myslíte, že to byl faul. V klidu mi zavolejte, opravdu,“ reagoval s klidem Hodek.

Sparťanský kouč se však argumenty nenechal jen tak odbýt. „Já vám řeknu jenom jednu věc. Zažil jsem to… Když to hráč udělá schválně a zakopne,“ řekl Hořava. Hodek uznal, že v takovém případě se faul píská, ale Kohout podle jeho slov skutečně upadl. Nespokojeného trenéra rozhodčí ještě jednou odkázal na videozáznam, po jehož shlédnutí se mu může ozvat.

Po tomto incidentu došel zápas do prodloužení, ve kterém Karlovarští hráli přesilovku pět na tři. Za 56 vteřin dokázal početní výhodu využít útočník Petr Koblasa, Energie si nadělila předčasný vánoční dárek, jelikož si smlsla na další rozjeté extraligové mašině. V pondělí si totiž vyšlápla i na vedoucí Třinec (4:3 po nájezdech).

SESTŘIH: Karlovy Vary - Sparta 5:4p. Famózní obrat Energie! Srovnala z 0:4 na 4:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:06. Kohout, 47:55. Kohout, 53:33. Hladonik, 54:20. D. Kaše, 60:56. Koblasa Hosté: 01:24. Tomášek, 16:35. Řepík, 38:12. Tomášek, 43:10. Dvořáček Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan, D. Mikyska (A), Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský (A) – Jiskra, Hladonik, D. Kaše – Flek, O. Beránek, T. Mikúš – Lauko, Koblasa, Černoch – Kohout, Redlich, Skuhravý (C) – Vondráček. Hosté: Machovský (Cichoň) – Němeček, Piskáček (A), Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina, Košťálek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary

