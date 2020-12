Liberec posiluje defenzivu. Z KHL se vrací reprezentant Vitásek

Liberecký útočník Michal Bulíř se raduje z gólu vstřeleným do branky Komety • ČTK / Vít Černý

Hokejisty Liberce posílil po předčasném ukončení angažmá v Dinamu Riga z rodinných důvodů reprezentační obránce Ondřej Vitásek. Do týmu Bílých Tygrů se třicetiletý odchovanec Prostějova vrací po necelých čtyřech sezonách v Kontinentální lize a podepsal smlouvu do 30. dubna 2023 s roční opcí. Pokud klub stihne vyřídit všechny legislativní náležitosti, mohl by Vitásek nastoupit už dnes proti Litvínovu.