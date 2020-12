Tah Králem se Dynamu vyplácí, čtvrtá výhra v řadě! A Camara je v laufu

Pardubické rozklepané ruce, které vyrobí kardinální botu a ta pak stojí tým celý zápas, jsou pryč. V koncovce proti Vítkovicím bylo cítit, že proti startu sezony má Dynamo kopec sebevědomí. Není poblázněné, že všechno může skončit špatně. Soupeř je sice v závěru tlačil, ale body si nesebral. „Udělali jsme jednu hloupou chybu při třetím gólu, nechali jsme za sebou hráče, což by se nám stávat nemělo. Ale celkem se závěr zvládnout povedlo. Byla tam nějaká špatná rozhodnutí, což se ovšem stává,“ pronesl kouč Král. Jeho tým zvítězil počtvrté v řadě.

Hledal ale i mouchy: „Jen bych si představoval, že za stavu 4:2 jsme to mohli odehrát ještě lépe, třeba v útočné třetině tam byly občas zbytečně riskantní nahrávky. Pořád tam jsou věci, které směrem ke konci sezony musíme zlepšit. Výkon ale špatný určitě nebyl.“ Když král přebíral v listopadu poslední Pardubice, mluvil o tom, že je potřeba, aby se hráči hlavně zklidnili v hlavách, víc si věřili. Tahle změna u týmu je vidět dost. Uvědomují si ji i hráči. „Víc si věříme. Koncovky jsou hlavně o týmovosti a my máme super kolektiv, výbornou partu. Pracujeme jeden pro druhého a pak to vypadá takhle na ledě i na výsledku,“ poznamenal Matěj Blümel, jeden ze střelců proti Vítkovicím.

Hned od svého příchodu začal Král dvacetiletého útočníka stavět na přesilovku. Má dobrou střelu, umí být přímočarý. Blümel tady způsobil solidní oživení. „Uvidíme, jak to bude dál, teď přijde Ondra Roman, který je zvyklý hrát na jeho místě při přesilovce. Nějak to poskládáme, ale Matěj si prostor určitě zaslouží,“ poznamenal trenér.

Útočník, kterého draftoval Edmonton, dostává docela dost prostoru, pravidelně hraje kolem 15 minut, proti Vítkovicím strávil na ledě ještě o dvě minuty víc. „Sbírám zkušenosti a jsem moc rád za čas na ledě, který mám. Snažím se ho splatit. Každá přesilovka, každé oslabení, kam jdu, mi dávají možnost, abych si z toho něco vzal. Tohle jsou situace, ze kterých můžu jedině těžit,“ vypočítával. Se 12 body je taky třetím nejproduktivnějším hráčem Pardubic. Daří se mu. Proti Vítkovicím srovnával na 1:1. „Kluci pro mě vybojovali puk, já jenom zakončil. Jsem rád i za ně, že jsem jejich práci proměnil v gól,“ dodal.

Camarův přínos? Hra na riziko

Hlavním ofenzivním esem Pardubic je v tuhle chvíli Anthony Camara. Jeho příchod přitom budil otázky. Ve Švédsku mu HV71 v minulé sezoně vypovědělo samo smlouvu za problémy mimo led. Sám po příchodu do Česka ale říkal, že šlo o hloupost, ze které se poučil. Pardubice pak mluvily o tom, jak mu chtějí dát šanci a věří, že se bude Kanaďan koncentrovat jen na hokej. Oni pomohou jemu, on jim.

Výsledek? Ano, tohle se může povést. V posledních devíti zápasech posbíral osm bodů. V útočné fázi je jedním z nejnebezpečnějších hráčů Dynama. „Směrem dopředu spokojeni jsme, body tam od něj jsou. Sem tam nám hapruje defenzivní stránka, ale na tom pořád pracujeme, budeme to ještě zlepšovat,“ komentoval Camarův přínos trenér Král.

Občas vidíte, že Kanaďan spoluhráčům při bránění spíš fandí, na druhou stranu, v prvních utkáních měl tyhle defenzivní výpadky ještě větší. Tady se posouvá. Co mu ale zůstalo, je jeho hra na riziko. Právě v tom je jeho přínos, nebojí se udělat drzou věc, vymyslet přečíslení, dát finální nahrávku. Plus má výbornou střelu. „Dovolí si, umí přejít jeden na jednoho. Má v sobě drajv, táhne ho to do branky a chce dávat góly,“ popsal jeho útočné instinkty hlavní trenér Pardubic.

A jeho prohazovačky a drzé manévry? „Pro trenéry je někdy riziko až obrovské, jak v pokeru all-in, buď to vyjde, nebo ne,“ pronesl s náznakem úsměvu pod rouškou Král. „V některých fázích zápasu bychom to potřebovali třeba trochu odbourat, aby zahrál i puk na jistotu,“ dodal kouč. Ale právě to je věc, na které s Camarou chce ještě makat.

Tah s bývalými hráčskými hvězdami na lavičce Pardubicím vychází, ze dna je tým v půlce tabulky. Do teď jim hodně pomáhal i brankář Dan Vladař, který pro Dynamo dokázal lámat těsné zápasy. Ale musel se sbalit a odletět do Bostonu. Po reprezentační pauze si Pardubice poradily i bez něj. Ovšem podle zpráv iSport.cz dál sondují trh a zkoumají možnost, zda by neexistovala varianta s příchodem ještě jednoho zkušenějšího brankáře minimálně do konce této sezony.

Pardubice - Vítkovice: Camara tvrdě z první potrestal faul Werbika, 4:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:27. Blümel, 28:10. R. Kousal, 46:53. Svačina, 47:33. Camara Hosté: 11:22. Dej, 35:13. Mallet, 56:20. Mallet Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Blümel – Camara, R. Kousal, Mandát (A) – Kusý, Anděl, Rohlík – Paulovič, Claireaux, Matýs. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Trška, R. Polák (C), L. Kovář, Gewiese, Koch, Štencel, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, M. Kalus – Mallet, Werbik, Schleiss – Dočekal, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Hradil, Pražák – Brejcha, Gerát Stadion enteria arena

