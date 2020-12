Hockey Town ožívá! Pardubice jedou na vlně, kterou nezažily 16 let

Obyčejně by se v Pardubicích při takové chvíli návštěva šplhala k deseti tisícům. Klepaly by se balkóny. Hráči by běželi na děkovačku. Dynamo porazilo Zlín 5:2 a uspělo posedmé v řadě! Poslední takový úspěch ze základní části je starý 16 let. Teď si fans maximálně utřou poprskaný monitor, když zařvali gól. Kouzlo Hockey Townu oživá i bez nich. Potichu. „Vážíme si toho, jak se nám daří, s pokorou jdeme do dalšího zápasu, kdy bychom chtěli uspět zase,“ říká bek Jan Kolář.

Poslední roky platilo, že každá výhra byla pro Pardubice poklad. Tři body? Většinou otázka života a smrti. Potřebovaly je nutně k přežití. Zubatá, která sekne nářadím a pak už následuje jen sestup do 1. ligy, kolem chodila docela často. Ale teď si klub může užít po dlouhé době jiný příběh, kde hraje hudba, je pohoda, do práce se jde s úsměvem. Do tabulky skáčou výhry.

Sedm úspěšných zápasů v řadě? To se naposledy Dynamu povedlo, když Jaromír Jágr nosil krátké vlasy, Dominik Hašek čistil v garáži betony a chystal se na další sezonu v Ottawě. Ano, hokejový pravěk, sezona 2004/05. Po 16 letech se povedlo šňůru vyrovnat. „Snažíme se do kluků vštípit vítězného ducha. Hrajeme každý zápas tak, že chceme vyhrát,“ prohlásil asistent trenéra David Havíř. U té staré vítězné party byl taky, jen jako hráč.

Do hokejového království se vrací pomalu radost, byť si ji fanoušci musí užít leda tak doma. Žádné vítězné chorály v Pardubicích nezní, téhle radosti teď doba nepřeje. Proti Zlínu bylo Dynamo velmi silné, maximálně na pár minut za stavu 2:1 se mohlo přemýšlet o nějaké komplikaci. Jinak ne. „Jsme v obrovském útlumu. Nedaří se nám a zápas tomu odpovídal. Máme obrovské výpadky, někdy hrajeme pět minut dobře, jindy deset. Ale celý jsme už dlouho dobře neodehráli,“ povzdechl si jeden ze zlínských koučů Martin Hamrlík.

11 výher z 15. Vlastně až nepardubické

„Sám mám ze hry dobrý pocit, ze získaného sebevědomí. Jsme schopni zápasy zvládat, nesesype nás každý obdržený gól, nerozloží nás,“ radoval se pardubický Patrik Poulíček. Jeho tým chytil formu, je výsledkově pozitivní. Přitom do listopadu to spíš vypadalo na další pardubické soužení. Výrazně pomohly změny v kádru, podařilo se odfouknout nepohodu. Chytly se posily, vyloženě z nich vyčníval brankář Daniel Vladař, který vyhrál 4 ze 6 zápasů, než ho Boston povolal zpátky.

Sedla i změna v trenérské sestavě. Pod štábem Richarda Krále se vyhrává. Výmluvná statistika? 11 výher z 15 možností. Vlastně až nepardubické, když si vybavíte poslední utrápená období. Napadne vás pak logicky myšlenka, co za tím je. Co tak radikálního se změnilo? Jak se podařilo zformátovat harddisk a začít jinak, lépe? „Přijde mi, že je to hodně psychikou celého týmu, zvedla se. Dřív jsme chodili do zápasu s tím, že ho musíme ubojovat, ubránit, hlavně neprohrát,“ zkusil rozebrat proměnu bek Jan Kolář . „Teď jdeme na led s tím, že víme, vyhrajeme. Jsme na vlně a věříme si. Spoustě kluků se daří, mají bodové série a psychicky jsou na tom o dost lépe,“ dodal.

Ano, Pardubice mají vítěznou mentalitu, což v duelu se Zlínem prodaly. A sebevědomí taky. Třetí gól náramně vymysleli mladíci ze čtvrté lajny. Ondřej Matýs na sebe natáhl pozornost a nahrál Ondřeji Rohlíkovi do prázdné branky. Po pár sekundách vytáhl zase luxusní blafák Jan Kolář. Obyčejně defenzivní pes hodil rameny jako kdysi Tomáš Sršeň a pověsil puk za Daniela Hufa.

Hrdinou bitvy byl ale taky pracant Patrik Poulíček. Vstřelil první dva pardubické góly, pak dal tyč a ještě se několikrát motal kolem branky, hattrick byl blízko. „Jsem spokojený, předchozí zápasy jsem k sobě byl kritický. Měl jsem dost šancí a nedával je, chtěl jsem týmu pomoci i jinak než černou prací. Teď se kritizovat ale nebudu,“ usmál se.

A aktuální nálada v Pardubicích? „Jsme soudní, porážka někdy přijde, do konce sezony vyhrávat nebudeme. Ale platí, že když vyhráváte, tak vám to přijde jako hrozně jednoduchá věc. Neřešíte žádný problém. S pokorou jdeme k dalšímu zápasu, znovu budeme chtít uspět,“ dodal Kolář.

Pardubice - Zlín: Blümel uvolnil Koláře. Ten si pohrál s Hufem, 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:14. Poulíček, 20:41. Poulíček, 42:36. Rohlík, 43:15. J. Kolář, 49:29. Mandát Hosté: 33:09. Kubiš, 51:34. Dufek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Vála, J. Zdráhal, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Mandát (A), R. Kousal, Camara – Svačina, O. Roman, Machala – Kusý, Rohlík, Matýs. Hosté: Huf (Kašík) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Vopelka, Herman, Köhler – Dufek, Fryšara, Kubiš (A) – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Honejsek, Karafiát, J. Ondráček. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Malý, Špůr Stadion enteria arena

