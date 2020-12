Poulíček o senzační proměně Dynama: Ponurá doba, ale máme motivaci

Vyhrává souboje, dře pro tým. To je hlavní znamení pardubického centra Patrika Poulíčka. A pak taky, že občas se trápí s proměňováním šancí, za to si dovede i sám veřejně dost ostře naložit. Po zápase se Zlínem nebyl ale důvod. „Teď k sobě kritický nebudu,“ usmál se. Při výhře 5:2 dal první dva góly Dynama, nastřelil tyč, hattrick se vznášel hodně nízko. I když ho nakonec neulovil, byl spokojený. Právem.

Mělo velký význam, že jste Zlínu dali rychle gól a netahali jste se s ním o výsledek moc dlouho?

„Bylo důležitý, že jsme dali první gól a nemuseli se do nich nijak výrazně tlačit. Jakmile jde Zlín do vedení, hraje se proti němu šíleně těžko, jsou nepříjemní, důrazní a hodně urputní. Ale takhle se vyloženě zatáhnout nemohli.“

Pardubická hra vypadala hodně suverénně. Možná sedm minut za stavu 2:1 Zlín hrozil. Jaký máte sám dojem z předvedeného výkonu?

„Z naší hry mám dobrý pocit a to samé ze získaného sebevědomí. Jsme schopni zápasy zvládat, nesesype nás každý obdržený gól, nerozloží nás. Měli jsme tam pasáže, kdy bychom mohli být lepší a víc kontrolovat puk, nepouštět soupeře do větších šancí. Ale zápas jsme kontrolovali.“

Mluvíte o sebevědomí, dobrém dojmu. Je to odměna po těžkých letech, že najednou chodíte do práce s veselou náladou?

„Jasný, v kabině je úžasná atmosféra. My, kteří pamatujeme bídné roky, o to víc oceňujeme momentální formu a výsledky, které nás nesou nahoru. Moc si toho vážím. V téhle špatné době, kdy nejsou na stadionu lidi, všechno je ponuré, je to velká motivace, že jdeme nahoru. Tohle nás hrozně žene dopředu.“

Hodně mrzí, že dobré výsledky nejsou se vší parádou a neslyšíte ten kravál z tribun? Ne pískot, ne rozpačitý potlesk, ale euforický řev...

„Hrozně, hrozně to mrzí. Chtěli bychom momentální formu slavit i s našimi fanoušky. Bohužel je taková doba. Musíme být trpěliví, dál makat, pořád zlepšovat naše výkony, abychom se dočkali dobrých zápasů v plné hale.“

Vy vždycky dovedete být k sobě velmi přísný. Co vlastně řeknete na svůj výkon se Zlínem?

„Dnes jsem spokojený. (usměje se) Předchozí zápasy jsem k sobě byl ale kritický. Měl jsem dost šancí a nedával je, chtěl jsem týmu pomoci i jinak než černou prací. Teď se kritizovat ale nebudu. Šel jsem do zápasu s chladnou hlavou, že góly konečně dám. Jsem šťastný, že to tam napadalo.“

Napadlo vás, co s tímhle týmem, který si aktuálně věří a je v pohodě, udělá první nezdar? Jednou taky přijde.

„Je super, že máme vítěznou šňůru, vyhráli jsme posedmé v řadě a budeme ji chtít natahovat, co to jenom půjde. Ale jasně, všechny zápasy do konce sezony asi nevyhrajeme, nějaká porážka přijde. Věřím, že posledními výkony jsme získali zdravé sebevědomí, že nás prohra neshodí dolů. I kdyby přišel nějaký zpackaný zápas, znovu se zvládneme dostat do sedla a zase vyhrávat. Nebo v to aspoň doufám.“

Takže vás ani neděsí nadupaná Sparta, která sice měla před Vánoci kolaps, kdy ve Varech ztratila náskok 0:4, ale spíš je teď ve fázi, že extraligu drtí?

„Sedmkrát jsme vyhráli, tak půjdeme vyhrát poosmé. Sparta je jeden z těch nejtěžších soupeřů, je v popředí tabulky. Ale je to zápas jako každý jiný a my do něj půjdeme zase s jasným úkolem. Bodovat a vyhrát.“

