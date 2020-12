SESTŘIHY: Krize Třince! Padl čtyřikrát v řadě. Dynamo slaví i posedmé

Šťastný dvěma góly zmařil brněnské šance

V první třetině zápasu byli aktivnější domácí hokejisté, a to i díky dvěma přesilovým hrám. Ani jednu z nich ale nevyužili. Největší šance prvního dějství pak přišla na straně druhé, když tři vteřiny před odchodem do kabin mohl střílet do odkryté branky Schneider, ale na přihrávku ideálně nedosáhl a nezakončil přesně.

Skóre se měnilo poprvé ve 23. minutě, kdy domácí využili svou třetí přesilovku v zápase zásluhou povedené teče Aldersona. V hlavní roli zbytku třetiny pak byla boleslavská vánoční posila Claireaux. Francouzský reprezentant se nejprve proháčkoval do zakončení až před brankáře Vejmelku, v další přesilové hře pak trefil tyčku.

Další využitou přesilovku si domácí přichystali na úvod třetí třetiny. Tentokrát se prosadil i se šťastným odrazem puku od jednoho z brněnských hráčů i Vejmelkovo rameno Šťastný.

Kometa se ve třetí části snažila o vyrovnání, výrazně zvýšili střeleckou aktivitu, ale domácí brankář Růžička nepropustil za svá záda žádný puk. Se svými spoluhráči přestál i přesilovku soupeře povýšenou odvoláním gólmana. V samotném závěru upravil na konečných 3:0 při pokračující power play Šťastný, který si tak připsal již 16. gól v sezoně.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Celý zápas jsme měli dobrý pohyb, vytvářeli jsme si hodně příležitostí. Jsme rádi, že po první bezbrankové třetině, jsme se prosadili v té druhé. Pak jsme se takovým trpělivým výkonem dopracovali k vítězství. Věděli jsme, že Kometa je silná v rychlém protiútoku a v přesilovce, což se nám podařilo jim mockrát nenabídnout. Nějaké šance Kometa měla, ale něco jsme i se štěstím ubránili."

Jan Zachrla (Kometa): "Zápas se vyvíjel díky naší nedisciplinovanosti jednoznačně. Na takové úrovni je čtrnáct minut v oslabení strašně moc. Do toho ještě neplodnost na naší straně v brankových příležitostech, a proto je nula na našem kontě."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Brno 3:0. Růžička s nulou, Šťastný dvěma zásahy uhasil Kometu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:28. Alderson, 42:57. Šťastný, 59:30. Šťastný Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Pyrochta (A), Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Mlčák – Schneider, P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Brabenec, Klepiš – Valský, Kusko, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Kajínek, Votrubec Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

Pád Vítkovic rozjel neproměněný nájezd

Do vedení se ale mohli dostat 109 vteřinách hry hosté. Kalina fauloval v šanci Kaluse, nařízené trestné střílení nejlepší střelec Vítkovic Lakatoš neproměnil a se svým střeleckým pokusem ztroskotal na Machovském. Ve čtvrté minutě se naopak radovali sparťané, když se Rousek na pravém kruhu uvolnil přes Tršku a zamířil přesně k protější tyči.

Pražané se pak ubránili při vyloučeních Pecha a Řepíka v rychlém sledu, Lakatoš ani Krenželok šance ne vyrovnaní nevyužili. Na druhé straně dvakrát zahrozil aktivní Rousek. Machovský musel krýt akci Malleta, který se probil před jeho branku.

Po 18 sekundách druhého dějství udeřili Pražané. Po Řepíkově střele se prosadil z dorážky nejproduktivnější hráč Sparty Horák, který se díky 13. gólu v sezoně osamostatnil i na čele týmové tabulky střelců. Další možnosti domácích měli Dvořáček, Zikmund, Sukeľ a Tomášek.

V polovině druhé části se Vítkovice ubránily při Werbikově trestu a ve 32. minutě i při trestném střílení. Po faulu Romana Poláka na Dvořáčka nezamířil přesně z penalty po blafáku do forhendu Rousek. Poláškův pobyt na trestné lavici ke korekci skóre nepomohl a další možnost pak měla Sparta. Svůj gólový účet ale nerozšířil opět Rousek a v 38. minutě pomohla Dolejšovi po Šmerhově zakončení po přečíslení tyč.

Vzápětí po tvrdém zákroku od Kocha zamířil do kabiny Zikmund a v závěrečném dějství už v sestavě Pražanů chyběl. Po 113 sekundách po druhé pauze se dostali hosté zpět do hry. Útočník Fridrich se protlačil k zakončení mezi kruhy a ve svém desátém extraligovém utkání se radoval z premiérové branky.

Vítkovice nedokázaly vyrovnat při Němečkově vyloučení, kdy ve 49. minutě dorážel Dej. Vzápětí ale po Poláškově pokusu vrátil Spartě z dorážky Sukeľ. Při power play hostů dovršil půl minuty před koncem výsledek do prázdné branky Pech.

SESTŘIH: Sparta Praha - Vítkovice 4:1. Omluvenka domácích po kolapsu ve Varech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:57. Rousek, 20:18. Horák, 50:38. Sukeľ, 59:30. Pech Hosté: 41:53. Fridrich Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček (A), M. Jandus, Polášek, Košťálek, Mikliš, Kalina, Poizl – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), Gewiese, Trška, Koch, L. Kovář, R. Černý – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Marosz, Dej – Mallet, Werbik, M. Kalus – Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Hanáci na Oceláře umí! Třemi body se blýskl Knotek

Domácí se dostali do vedení v 6. minutě hry, kdy Bambula vybojoval puk u mantinelu a předložil ho na střed Knotkovi, který se střelou "z první" nemýlil. O dalších pět minut později inkasoval Třinec podruhé. Knotek tentokrát přihrával Tomečkovi, který Štěpánka prostřelil z podobného místa jako autor první branky.

Hanáci následně nevyužili hned několik slibných situací a v rozmezí necelých dvou minut ztratili své vedení. Nejprve využil zakrytého výhledu Konráda obránce Jaroměřský a prosadil se proti svým bývalým spoluhráčům, následně vyrovnal Stránský. Elitní střelec Ocelářů se prosadil netypicky v oslabení.

Třinec v úvodu druhé třetiny několikrát zahrozil v přesilové hře. Konrád si ale poradil s pokusy Vrány i Růžičky. Těsně před polovinou zápasu využila přesilovou hru Olomouc a dostala se znovu do vedení. Knotek stál na správném místě před brankou a po střele Kucsery a zákroku Štěpánka dorazil puk do prázdné branky. O minutu později to již bylo 4:2. Nahodil vyhrál buly pro Ondruška, který poslal puk nechytatelně do sítě. Štěpánka následně nahradil Kacetl.

Domácí vstoupili aktivně také do třetí části a odměnou jim za to byla pátá branka. Olesz počkal s rozehrávkou a našel rozjetého Kucseru během třineckého střídání. Kucsera se tak ocitl sám před Kacetlem a povedenou kličkou do bekhendu zvýšil olomoucké vedení. Sám na hostujícího brankáře pak ujížděl také Kolouch, ale tomu včas do zakončení zasáhl vracející se obránce.

Deset minut před koncem zápasu v signalizované výhodě hostů Třinec uzamkl domácí na dlouhou dobu v obranném pásmu a nakonec se i prosadil. Druhý zásah v zápase si střelou "z první" připsal Stránský. Otočit výsledek se ale již Slezanům i přes enormní snahu nepodařilo, naopak při power play inkasovali ještě jednou.

SESTŘIH: Olomouc - Třinec 6:3. Oceláři v krizi! Padli počtvrté v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:50. J. Knotek, 10:39. V. Tomeček, 29:36. J. Knotek, 30:58. Ondrušek, 44:29. Kucsera, 57:43. Kolouch Hosté: 15:02. Jaroměřský, 16:50. M. Stránský, 50:25. M. Stránský Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Dujsík, Švrček, T. Černý, Valenta, A. Rutar, Ondrušek (A) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Burian (C), Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Pekr, Nahodil, Kolouch – Gřeš. Hosté: Štěpánek (31. Kacetl) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa – Kofroň, R. Veselý, Šedivý – Tomi. Rozhodčí Hodek, Šindel – Gerát, Brejcha Stadion Zimní stadion, Olomouc

České Budějovice - Karlovy Vary 3:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:09. Z. Doležal, 53:41. Z. Doležal, 55:21. Pýcha Hosté: 18:52. Koblasa, 25:49. Kohout, 27:06. Flek, 32:02. Lauko Sestavy Domácí: Patera (Strmeň) – Vydarený, Slováček, Pýcha, Plášil, Suchánek, Lytvynov – Christov, Venkrbec, Jonák – Adamský, Prokeš, Michnáč – Forman, Toman, Gilbert – Karabáček, D. Voženílek, Z. Doležal. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Pešina, Pilný – Frodl, Komárek Stadion Budvar aréna

Rob ukončil čekání na gól i bídnou sérii Škodovky

Hned zkraje zápasu měl dvě velmi dobré příležitosti k otevření skóre Hübl, brankáře Pavláta ale nepřekonal. Hodně nepovedenou tříminutovku pak prožil domácí obránce Irving. Nejprve oslabil svůj tým a poté, co se vrátil z trestné lavice, skončila jeho rozehrávka z rohu kluziště na hokejce Roba, který "zavěsil" pod horní tyčku.

Zvýšit mohl zblízka Kracík, ale strážce domácí branky Godla byl proti. Na druhé straně nedovolili hosté zakončit do odkryté branky Demelovi a Indiáni si tak přenesli těsné vedení do druhého dějství. V něm mohli pohnout stavem tahouni obou celků Hübl a Gulaš, oba brankáři však byli pozorní. Po velké Zygmuntově chybě neuspěl ani Čerešňák.

Po 58 sekundách třetí třetiny zamířil na trestnou lavici Zdráhal. Blíže ke gólu než hosté ale měli domácí, když Helt jel v oslabení sám na Pavláta, ani on však nedokázal ukončit jeho neprůstřelnost. Ve 44. minutě pak vyhrál Pavlát další minisouboj s Hüblem. Jednadvacetiletého gólmana nedokázal překonat ani Zdráhal.

Přesně po 49 odehraných minutách našlápl Suchý mezi Irvinga a Šticha, dokázal si poradit i s Godlou a bylo to 2:0 pro hráče Škody. Tři a čtvrt minuty před koncem domácí zariskovali s hrou bez brankáře, kterou ale hosté velmi rychle ukončili třetím gólem. Nepovedený zápas završil Irving, když zadovkou "namazal" Strakovi.

SESTŘIH: Litvínov - Plzeň 0:3. Rob se dočkal gólu. Škodovka slaví po pěti pádech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:03. Rob, 49:00. Suchý, 56:55. Straka Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Demel, Štich (A), Kudla – P. Zdráhal, P. Svoboda, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, M. Hanzl (A), Látal – Jícha, Helt, Zygmunt. Hosté: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Straka (A), Kodýtek, Gulaš (C) – Kantner, Suchý, Eberle – Stach, Kracík (A), Pour – Slanina, Rob, Malát. Rozhodčí Kika, Micka – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mountfield HK - Liberec 2:3sn

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:59. Lev, 29:53. Blain Hosté: 04:02. A. Musil, 23:49. Lenc, . J. Vlach Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Zámorský, Jank, R. Pilař – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Knot, Šmíd (A), Rosandić, Vitásek, T. Hanousek, Derner, Kolmann – Lenc, A. Musil, Birner (A) – Pekař, P. Jelínek (C), T. Rachůnek – R. Pavlík, Hrabík, J. Vlach – Průžek, Šír, D. Špaček. Rozhodčí Šír, Lacina – Hynek, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Pardubice - Zlín 5:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:14. Poulíček, 20:41. Poulíček, 42:36. Rohlík, 43:15. J. Kolář, 49:29. Mandát Hosté: 33:09. Kubiš, 51:34. Dufek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Vála, J. Zdráhal, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Mandát (A), R. Kousal, Camara – Svačina, O. Roman, Machala – Kusý, Rohlík, Matýs. Hosté: Huf (Kašík) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Vopelka, Herman, Köhler – Dufek, Fryšara, Kubiš (A) – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Honejsek, Karafiát, J. Ondráček. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Malý, Špůr Stadion enteria arena