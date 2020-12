Král o proměně Pardubic, pravomocích i mladících: Respekt si nevynutíte

Na prázdném pardubickém zimáku si Richard Král nemůže užít euforii naplno. Ale povedla se mu velká věc. Z posledního týmu extraligy udělal sebevědomý stroj, který určitě taky prohraje, ale nemělo by ho to zničit.

„Doufám, že se nám všechno podařilo otočit. Ale pořád je potřeba vidět, že máme za sebou jenom patnáct zápasů. Musíme být pokorní a věřit, že jdeme správnou cestou,“ říká. Zatím má na lavičce skvostná čísla, tým pod ním vyhrál 73 % zápasů, do kterých nastoupil. O tom se v posledních letech pardubickým trenérům maximálně zdálo.

Pardubice vítězí, slovo krize je zakopané hluboko pod zemí. Hřeje trenéra, že přišel s myšlenkou, která hned zabrala?

„Teď to funguje a nálada v kabině je super. Realizační tým se skvěle doplňuje, celkově to vnímám tak, že je tady atmosféra, která by tady měla být.“

Sám jste před pěti lety zažil, jak to v Pardubicích s trenéry chodí. Klub někoho postaví na lavičku, rychle ho vyždímá, vyplivne a přijde někdo další. Vážně nikde neblikala výstraha, že na přesun od juniorů k áčku bude lepší říct ne?

„Asi nikdy nejdete k mužstvu, které je první. Většinou jdete k týmu, kterému se nedaří, proto se taky mění trenéři, v rozjeté sezoně nepřebíráte mančaft v laufu. Tady to bylo extrémní, že pět sezon vypadalo, jak vypadalo. Na druhou stranu, kdy jindy do toho jít? Výsledky se zlepšily, hra taky. Nemyslím to špatně, ale v tu chvíli taky hrálo svoji roli, že na tribunách nebyli diváci, nedařilo se nám, ale tlak na hráče nebyl takový.“

Ne každý má hlavu nastavenou, aby v krizi dokázal třeba před osmitisícovou nespokojenou návštěvou hrát dobrý hokej?

„Když se nedaří, lidi začnou pískat, což má svoji logiku. Ale pro kluky je to pak někdy problém. Teď tam tenhle tlak nebyl, takže podle mě to bylo paradoxně i lehčí jít nahoru, když s tímhle bojovat nemuseli. Teď je už tedy samozřejmě děsná škoda, že tady nemáme plnou halu. V tuhle chvíli by si zápasy užívali lidi, hráči i my. V hale by byl nádherný bordel.“

Každý trenér by chtěl, aby byla jeho hra dokonalá

Měl jste hned od začátku, co jste přebíral poslední tým extraligy, sebevědomí, že vaše vize Dynamo zvedne?

„S tím do toho jít musíte, potřebujete si věřit, že všechno půjde a otočíte to. Jinak by byl nesmysl takovou práci vzít. Dostal jsem od vedení prostor, domluvili jsme se na pravomocech, které jsem chtěl a které platí. Musím to zaklepat, že všechno začalo fungovat.“

Co jste od vedení požadoval za pravomoci?

„Určitě jsem chtěl rozhodovat o hráčích, kteří přijdou, nebo mít na tom aspoň zásadní podíl. Nechtěl jsem, aby se stalo, že přivedeme někoho, o kom nejsem přesvědčený, anebo z něj měl pocit, že nám do týmu nezapadne. Taky jsem