3695 dnů marnosti pominulo, Boleslav zkrotila Tygry. Konečně! těšilo fantoma

Minové pole, plno výbuchů a rozstřílených nadějí. To byl liberecký hokejový plac pro těžce zkoušený tým Mladé Boleslavi. S nekonečnými depresemi je konec. Po deseti letech, jednom měsíci a 12 dnech Bruslaři dokázali narvat do báglů vítězné extraligové body. Středočeši vyhráli na bojišti Bílých Tygrů 2:0. „Jsme rádi, že jsme sérii konečně protrhli a že lidi a média nám ji nebudou připomínat,“ usmál se gólman Jan Růžička.

Z autobusu zahlédli Ještěd a už se jim dělalo šoufl. Třiadvacetkrát po sobě. Tolik marných pokusů o jakékoli vítězství učinili v minulosti boleslavští hokejisté. Nesčetněkrát byli blízko, šestkrát padli v nastavení. Zoufalé bilanci učinili přítrž až ve středu, trvalo to 3695 dnů. Středočeši prodloužili vítěznou vlnu na čtyři skalpy v řadě a zároveň sedm obodovaných duelů.

A pozor: z posledních 14 utkání mužstvo Radima Rulíka a Pavla Patery uchvátilo pro sebe hned třináct partií! Na skromný celek parádní vizitka. „Takovou vlnu jsem ještě nezažil. Užíváme si to moc, ale nechceme u toho mít hlavy nahoře, zato pokoru ano. Chceme vystupovat jako pokorný, pracovitý mančaft,“ pravil Růžička přesvědčivě.

To se i děje. „Myslím, že je vidět i na ledě, že se nám sešla výborná parta, která táhne za jeden provaz. Za jakékoli situace. Toho si moc cením. Když se všech 22 lidí rozhodne obětovat pro tým, můžeme hrát proti jakémukoli soupeři. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ věří brankář Středočechů.

Dostat se do boleslavské klece bylo podobně složité jako vykrást extrémně zabezpečený trezor. Liberečtí snaživci se spálili na aktuálně bezvadné Růžičkově fazoně. Dohromady na něj vyslali 39 pokusů, se všemi si 23letý borec poradil. S přehledem, bez paniky a neslušné porce štěstí. „Měli jsme výborný vstup do utkání, škoda, že jsme se neprosadili. Inkasovali jsme, jejich brankář se rozchytal. Odehráli jsme kvalitní utkání, bohužel gól jsme nedali, nezlomili jsme gólmanovo kouzlo,“ mrzelo obránce Ronalda Knota.

Liberec - Mladá Boleslav: Loupež Jääskeläinena. Fin zpozra brány zaskočil Kváču, 0:1

Poslední dny covidového roku Růžička tráví ve velké pohodě, před nulou v Liberci se stejně ukázal doma proti Kometě, jeho série bez inkasované trefy trvá velmi hezkých 152 minut. „Jsem za osobní věci rád, ale i když to bude znít jako klišé, je pravda co řeknu. Pro mě je nejdůležitější, že se teď dvakrát vyhrálo, máme šest bodů do tabulky. Kdybychom vyhráli 9:8, bude to pro mě stejné,“ pokračoval spolehlivý brankář v profesionálním tónu.

Z defenzivní pasti, ve které končily veškeré liberecké nájezdy, se hosté odráželi k nebezpečným výpadům. Poplácání po ramenou si vedle neprůstřelného muže s maskou užil Joona Jäskäläinen. Finský střízlík zazářil klíčovým gólem, jaké se zase tak často nevidí. Hlavní roli sehrála poctivost.

V situaci, kdy se ne všichni hráči odhodlávají k napadání, vyrazil za branku vstříc Kryštofovi Hrabíkovi, jenž manévroval s pukem. Drzý Fin mu jej efektně sebral, vykroužil bognu k brance, zbavil se dalšího protihráče a pod horní tyčku skóroval vítězný pozdrav.

Rychlé vedení hostům náramně sedlo, zato domácí se utkáním protrápili od začátku až do konce. Nepomohlo nic. Jakmile ve 47. minutě připojistil náskok David Cienciala, černá historická série začala blednout. Stoupající marnost domácích kulminovala v posledních minutách, kdy inkasovali dva dvouminutové postihy. V převaze proti třem hosté klidovým režimem dotančili k triumfu, který chutnal o něco víc než jakýkoli jiný. Derby je pořád derby. I bez lidí.

Tříbodový lup Bruslaře zase o kus přiblížil atakování nejvyšší příčky. Manko činí už jen pouhé čtyři body. „Jsme rádi, že odsud vezeme tři body po dlouhé době, proti tak silnému soupeři si toho ceníme dvojnásob,“ dodal Jan Růžička.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:45. Jääskeläinen, 46:57. Cienciala Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Vitásek, Rosandić, Derner, T. Hanousek, Kolmann – Birner (A), A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Průžek. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Frodl, Komárek Stadion Home Credit Arena, Liberec

