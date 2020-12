SESTŘIHY: Dynamo skolilo i Spartu, vítězí poosmé! Boleslav dobyla Liberec

Brankář Vítkovic Miroslav Svoboda má co dělat, aby pokryl šanci Komety • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinecký útočník Rostislav Martynek jen těsně netečoval kotouč do brány Libora Kašíka • ČTK / Glück Dalibor

Poslední hrací den Tipsport extraligy v roce 2020 patří zaslouženě hokejistům Pardubic. Dynamo si ve 31. kole připsalo parádní vítězství 5:4 nad Spartou. I díky obratu z 0:3 na 4:3 tak slaví devátý triumf v řadě. Středeční program odstartoval zápas ve Vítkovicích, kde brněnská Kometa vyhrála nejtěsnějším výsledkem 1:0. Vedoucí Třinec zabral po čtyřech pádech a vyhrál 3:2 v prodloužení nad Zlínem. Karlovy Vary prohrály s Litvínovem 2:3 v prodloužení. Poslední České Budějovice se s rokem rozloučily výhrou 4:3 v prodloužení nad Plzní. Hradec Králové porazil venku Olomouc 3:2 po nájezdech. Mladá Boleslav potvrdila formu i proti Liberci, na jehož hřišti zvítězila 2:0 a to po dlouhých 10 letech!

Pardubice - Sparta 5:4

Zaťovič jedinou trefou vystřelil Brnu tři body

Vítkovice do zápasu nastoupily i s testovaným obráncem Lukášem Douderou, ale opticky více ze hry měl v první části soupeř. První větší možnosti se však v silově vedené a urputné válce zrodily až ve druhé třetině, kterou odstartoval Holík ranou do tyče Svobodovy branky.

Pak Kometa udeřila z přesilovky, před kterou varoval domácí kouč Holaň. Hosté využili hned svou druhou početní výhodu, v níž Svoboda vyrazil Královu dělovku přímo na hůl neobsazeného Zaťoviče a ten už puk z brankoviště pohodlně doklepl do sítě.

Domácí pak zvýšili tempo a iniciativu a ještě ve druhé části mohli srovnat, jenže to by jeden z řady exbrněnských hráčů ve vítkovických službách Mallet nesměl ve 40. minutě mířit pouze do tyčky.

Vstup do třetího dějství patřil naopak Brnu, které znovu hrozilo při hře pět na čtyři. Svoboda ale několik nebezpečných situací dokázal pořešit.

Vítkovice se v závěru pokoušely vyrovnat, ale tři minuty před koncem je v nejméně vhodnou chvíli přibrzdil svým vyloučením Koch. Tak se domácí až necelou minutu před koncem řádné doby dostali k odvolání gólmana a Vejmelka ještě musel zasahovat po střelách Tršky a Hrušky, ale ani power play je ke gólu nedovedla.

Pod koučem Holaněm tak Vítkovičtí mají z devíti zápasů na kontě stále jen jedno tříbodové vítězství.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „S defenzivou jsem spokojený, při hře pět na pět jsme nedostali ani gól, takže velké zlepšení třeba oproti zápasu se Spartou, ale co mě trápí, je koncovka. To je velice slabé. Produktivita je v posledních zápasech naším velkým problém, ale musíme na tom každý den makat, tlačit se do brány a jít za gólem.“

Jan Zachrla (Kometa): „Z naší strany to byl týmový výkon. Měli jsme parádní disciplínu a za tři body jsme velice rádi. Karel Vejmelka dostal příležitost, předtím odchytal výborné zápasy Lukáš Klimeš, teď byla řada na Karlovi. Potvrdil svou kvalitu. Kdo bude chytat dál, bude záležet na momentální situaci.“

Další obrat Energii nevyšel

Úvodní pětiminutovka začala zostra. Hned na začátku se na útočné modré čáře zapomenutý Lauko ocitl zcela sám před brankou hostů, ale Godla mu včasným vypíchnutím puku šanci zmařil.

Ve výborné příležitosti se v přečíslení dvou na jednoho ocitl také Kohout, ale i jeho střelu z první zmařil litvínovský gólman. Na druhé straně byli blízko branky Jarůšek a zejména v 16. minutě Hübl, jehož střela z pravého kruhu skončila na tyči.

Ofenzivní hokej pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Dvakrát se dostal do přečíslení Flek, nejdříve s Kašem a o chvíli později s Laukem, ale na výborného Godlu ani tentokrát karlovarští střelci nevyzráli. V 25. minutě se skóre mohlo změnit ve prospěch obou celků: nejdříve Mikúš nevyužil bekhendovou kličkou samostatný únik a hned z protiútoku se Zdráhalova střela zastavila na brankové čáře.

O minutu později další z nájezdů dvojice Flek, Hladonik přetavil druhý jmenovaný ve vedoucí branku Západočechů. Jenom díky výborným výkonům obou gólmanů se do konce druhé části skóre nezměnilo, a to ani poté, co domácí při vyloučení Demela a Irvinga nevyužili 55 vteřin trvající přesilovku pět na tři.

Karlovarští se pak neprosadili z dalších šancí a Severočeši vycítili šanci na vyrovnání. Ve 42. minutě sice ještě Lukeš při nabruslení před Novotného příležitost nevyužil, radoval se však v 47. minutě po teči Štichovy střely. Od vyrovnávací branky uplynulo pouhých 37 vteřin a po téměř totožné situaci otočil vývoj zápasu Jarůšek, který před brankou tečoval Irvingovo nahození od mantinelu.

Definitivně mohl utkání ve prospěch Vervy rozhodnout opět Lukeš, ale nájezd nezakončil přesně. Ofenzivní hokej pokračoval až do závěrečných minut utkání a 85 sekund před koncem základní hrací doby se trenér Pešout odhodlal ke hře bez brankaře, kterou po závaru před brankou hostů využil Flek. Na základě výzvy trenéra Országha museli vyrovnávací branku ještě potvrdit rozhodčí u videa.

V prodloužení rozhodl ve prospěch Litvínova Zdráhal, který si nabruslil před Novotného a procedil puk za jeho záda. Vítěznou branku hostů následně musel opět potvrdit videorozhodčí.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Myslím, že jsme odehráli velmi solidní utkání po ofenzivní stránce, ale doplatili jsme na neproměňování našich šancí a na naší neproduktivitu. Naráželi jsme na skvělého gólmana hostí a to byl hlavní kámen úrazu. Věděli jsme, že Litvínov bude hodně houževnatý v obraně a bude hrozit z nějakých přečíslení, což se také potvrdilo. V mnoha případech nás také musel podržet gólman Novotný. Nedokázali jsme odskočit na větší brankový rozdíl a nechali jsme soupeře víceméně lacino během čtyřiceti vteřin otočit zápas a potom se nám nepodařilo získat ani druhý bonusový bod. Myslím, že za aktivitu bychom si ho zasloužili, ale bohužel. Jeden bod určitě bereme, ale mysleli jsme na víc.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Myslím, že dnes jsme odehráli velmi solidní utkání proti dobrému soupeři. Podržel nás samozřejmě brankář Godla, na druhé straně také brankář domácích měl několik dobrých zákroků. Mohli jsme samozřejmě mít tři body, na druhou stranu jsme nemuseli mít ani jeden, takže jsme s dvěma body spokojeni. Potřebovali jsme co nejdříve zastavit negativní sérii proher. Byli jsme blízko třem bodům, ale musíme být pokorní, protože je potřeba uznat, že šance měli i domácí a brankář Godla nás často výrazně podržel. A to hlavně v přečísleních, která jsme soupeři dali. Každá výhra se počítá a měla by nás posunout dále. Samozřejmě mě těší výkon od půlky zápasu, kdy jsme se zlepšovali a za nepříznivého stavu jsme zápas překlopili na naši stranu. Šli jsme si za tím a byli jsme odměněni.“

Forman při chuti! Dvěma góly sestřelil Plzeň

Vyrovnaný a svižný hokej nabídl řadu zajímavých příležitostí na obou stranách. Českobudějovický brankář Strmeň i jeho plzeňský protějšek Frodl byli ve stálé permanenci. Brzy po začátku mohl otevřít skóre domácí Christov, jeho spoluhráč Jonák v jízdě dva na jednoho trefil horní spojovací tyčku.

Z rychlého protiútoku mířil do tyčky i plzeňský Pour. Do sóla se dostal Karabáček, nenašel však skulinu ve Frodlově výstroji. Před první sirénou dvakrát nebezpečně zahrozili hosté. Stach zblízka neprostřelil Strmeně, Suchý u pravé tyčky netrefil odkrytou klec.

V úvodu druhého dějství se objevil Straka sám před Strmeněm ve vlastním oslabení, ale domácí gólman vytáhl parádní zákrok. Skóre se změnilo až po polovině základní hrací doby při přesilovce Západočechů. Na levém kruhu napřáhl Stříteský a z voleje poslal kotouč pod horní tyč.

Za necelé tři minuty srovnal Forman, který objel soupeřovu branku a skóroval u pravé tyčky, k níž se Frodl nestihl přemístit. Hosté se marně pokusili uplatnit trenérskou výzvu kvůli údajnému atakování brankáře. Bleskový obrat zařídil Doležal střelou švihem z prostoru mezi kruhy. Z přesilovky přidal záhy třetí gól obránce Plášil, jenž vypálil po ledě od modré čáry.

Spolehlivý Strmeň ve třetí části zlikvidoval příležitost Gulaše a Jihočeši nejenže úspěšně čelili snaze Plzeňanů o zkorigování výsledku, ale byli aktivní také v ofenzivě. Jenže hostům se vydařil husarský kousek díky dvěma gólům v rozmezí necelé minuty. Nejprve Kodýtek z pravé strany překvapil Strmeně, poté českobudějovický odchovanec Rob po přejetí útočné modré čáry přesně zamířil střelou švihem.

Tři minuty před sirénou mohl rozhodnout Eberle, vzápětí se zrodil obrovský závar také před plzeňskou brankou. V posledních vteřinách jeli Voženílek s Formanem dva na jednoho, ale druhý z nich nezakončil. V prodloužení rozhodl v rychlé jízdě Forman, jemuž perfektně naservíroval puk Doležal.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Je to nádherný pocit, že jsme porazili velmi silný tým. Na konci zápasu jsme měli šanci získat tři body, ale našli jsme alespoň cestu ke dvěma bodům v prodloužení. Výborně jsme se pohybovali, bruslili, drželi krok s výborným soupeřem. Jsem moc rád za výkon, který dnes kluci předvedli. Pochválit musím také Honzu Strmeně, který je naším třetím gólmanem, ale zvládl utkání výborně a je to zadostiučinění za jeho poctivou práci.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Měli jsme problémy již v určité pasáži první třetiny, která se nám vůbec nezamlouvala. Naopak dobrou pasáž jsme měli ve druhé části, kdy jsme odskočili soupeři, ale potom přišla katastrofální pětiminutovka, v níž domácí otočili. Ukázali jsme charakter a bojovnost, když se nám podařilo vyrovnat, ale nerozhodný stav po šedesáti minutách byl spravedlivý. My jsme si víc nezasloužili. České Budějovice hrály velmi dobře a předvedly sympatický výkon. Budou trápit i další soupeře.“

Hanou oloupil nájezdník Smoleňák

Domácí byli blízko úvodní brance už ve třetí minutě, kdy se Káňova střela zastavila kousek od tyče Mazancovy branky. Těsně před polovinou první třetiny pak tečoval Nahodilovu přihrávku Pekr těsně nad. Hosté ohrozili Konráda jen při přesilové hře. Pavlíkova střela zamířila vedle, poté se ale odrazila do brankoviště, kde se snažil dorážet Smoleňák. Olomoucký gólman však udržel puk před brankovou čarou.

Skóre se změnilo hned na začátku druhé třetiny, kdy už hosté přesilovou hru využili. Střelou od modré čáry se v druhém zápase po sobě prosadil obránce Blain. Hned vzápětí zakončoval nebezpečně znovu, ale Konrád si s jeho pokusem i střelou Kevina Klímy poradil. Olomouc srovnala krátce po polovině zápasu. Povedená kombinační akce po ose Pekr, Kolouch, Nahodil skončila trefou do prázdné branky.

Po vyrovnání přibylo šancí na obou stranách a oba brankáři museli zasahovat častěji než v první polovině zápasu. Z dobré pozice stříleli během přesilové hry zejmén Nahodil a Káňa. Střelce vyrovnávací branky tentokrát vychytal Mazanec, Káňa mířil vedle.

Dramatické momenty přinesl závěr druhé třetiny. Nejdříve čtyři sekundy před koncem Ostřížek trefil horní tyč, od které se puk odrazil nad. Následovalo ale vhazování, po kterém znovu střílel Ostřížek. Mazanec sice zasáhl, ale vyrazil puk jen ke stejnému hráči a olomoucký útočník poslal skóroval.

Hosté srovnali hned na začátku třetí třetiny. Perret po rychlém protiútoku vyslal nenápadnou střelu, která propadla Konrádovi do sítě. Poté šancí na obou stranách opět ubylo a hra se vyrovnala.

V prodloužení zastavili domácí unikajícího Zachara jen za cenu faulu a k trestnému střílení se rozjel Lev. Pokusil se o střelu mezi betony, se kterou však Konrád počítal. Dobrý zákrok pak musel předvést také proti Šaldově střele ze středu hřiště. Rozhodující samostatný nájezd proměnil v osmé sérii Smoleňák.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Hradec je těžký soupeř. Získali jsme bod, ale sahali jsme po dvou. Vedli jsme už 3:1 na nájezdy, bohužel to nedopadlo. Ale určitě máme z výkonu radost, protože byl lepší než v domácích zápasech s Pardubicemi a Libercem, kdy jsme moc spokojeni nebyli. Dnes musím hráče pochválit za bojovnost, bruslení a pohyb. Na takovém týmovém výkonu se dá stavět. Když budeme pokračovat ve výkonech z posledních dvou zápasů, tak se to určitě projeví i na bodovém zisku. Musíme zlepšit konzistenci výkonů, nastavit určitou úroveň a držet to. To se nám zatím nedařilo. Doufám, že poslední dva zápasy nás k tomu dostaly a budeme v tom pokračovat.“

David Kočí (Mountfield HK): „Proti Olomouci je vždy těžké hrát, čekali jsme vyrovnané utkání. Bylo to těžké a svižné utkání nahoru dolů, Olomouc měla po celý zápas dobrý pohyb. S výkonem jsme spokojeni, ale jak už opakuji několikátý zápas, nejsme spokojeni s naší ofenzívou. Nedáváme moc gólů, dnes zase jen jeden gól od útočníka. Na tom musíme zapracovat, abychom zápasy dotahovali za tři body. Oba dva inkasované góly byly trochu zbytečné. Hráli jsme sice dobře, ale udělali jsme zbytečné chyby. U první branky jsme projeli puk ve středním pásmu a nechali jsme jet soupeře tři na dva. To se nám nemůže stávat. U druhého gólu jsme si měli víc pohlídat buly. Ani bych neřekl, že ho musí centr vyhrát, ale hráči tam musí být v lepším postavení a nedopustit gól tři vteřiny do konce.“

Zlín - Třinec 2:3p

Liberec - Mladá Boleslav 0:2

Podrobnosti připravujeme.

