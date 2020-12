Kometa má velkou posilu do obrany! Bere extraligového šampiona

Zkušený obránce Petr Zámorský má údajně přestoupit z Hradce Králové do brněnské Komety • Pavel Mazáč / Sport

Účastník tří světových šampionátů a extraligový mistr se Zlínem (2014) by měl být novému týmu i dispozici už v neděli proti Karlovým Varům. „Je to hotové, jen se to po Silvestru zaregistruje,“ uvedl důvěryhodný zdroj.

Osmadvacetiletý Zámorský dnes už za hradecký Mountfield v Olomouci nenastoupil. Další start přidá v dresu Komety, kde má získat velký prostor v přesilových hrách. „Zatím to nemůžu potvrdit,“ reagoval Libor Zábranský, majitel a hlavní kouč brněnského souboru, který dnes zvítězil 1:0 ve Vítkovicích.

Původně byla ve hře výměna, nakonec se však dohoda mezi kluby týká jen Zámorského přesunu na jih Moravy. V Hradci Králové kreativní obránce pod trenérem Vladimírem Růžičkou postupně ztrácel dominantní postavení, ve 22 zápasech nasbíral 9 bodů (3+6). V Brně se na něj bude sázet víc. Minimálně zpočátku.

