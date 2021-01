SESTŘIHY: Série Dynama končí, derby pro Hradec. Liberec vyloupil Spartu

Motor podruhé v řadě vítězí, rozhodl kapitán Pýcha

V předchozích dvou vzájemných soubojích dokázali Jihočeši sebrat Vítkovicím čtyři body a dnes dávali od začátku najevo, že touží přidat další. Brzy otevřeli skóre gólem Tomana, který si připsal svoji první extraligovou trefu po jízdě dva na jednoho společně s Jonákem a díky svému důrazu skončil v brance i s kotoučem.

Hosté stupňovali snahu o vyrovnání a stále častěji okupovali obranné pásmo Motoru. Slibné příležitosti si vytvořili Schleiss či Vojtěch Polák, na protější straně mohl naopak zvýšit Prokeš. Českobudějovického brankáře Strmeně, jenž znovu dostal příležitost před Paterou, překonal ranou od modré čáry v přesilové hře Roman Polák. Domácí střídačka proti gólu Vítkovic uplatnila trenérskou výzvu, ale bez úspěchu.

Jihočeši v úvodu druhého dějství nevyužili dvě početní výhody, načež se aktivita vrátila na hokejky Moravanů, jejichž útočné akce vydatně prověřovaly domácí obranu. Jenže po Doležalově šanci podnikli hráči Motoru další výpad a Michnáč zblízka prostřelil gólmana Svobodu. Ve 33. minutě se nešťastně zranil Gilbert po tvrdém střetu s Kochem. Tlak Vítkovic rostl, paradoxně se však před druhou sirénou dostal do výhodné palebné pozice budějovický obránce Plášil a po něm i útočník Novák, který se vrátil do sestavy po delší zdravotní absenci.

Krátce po zahájení třetí části stačilo bylo opět vyrovnáno. Z pravého roku poslal přesnou nabídku před brankoviště Schleiss a u zadní tyčky se prosadil Krenželok, kterého nepokryl obránce Plášil. O chvíli později mohl zblízka skórovat Vojtěch Polák, ale výborně zakročil Strmeň. Domácí posléze přinutili k faulu Werbika a při jeho trestu získal Doležal potřetí vedení pro Motor. Trefil se bez přípravy z levého kruhu po přihrávce kapitána Pýchy. Jen 86 sekund před vypršením základní hrací doby ale při power play Ostravanů vyrovnal Schleiss.

Dramatické prodloužení neurčilo vítěze, v samostatných nájezdech byli úspěšnější domácí, kteří proměnili první dva pokusy, zatímco hosté nepřekonali Strmeně ani jednou.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Chtěli jsme hrát aktivně, agresivně a nečekat, co předvede soupeř. Chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi soupeř. Mrzí nás gól inkasovaný před koncem třetí třetiny. V prodloužení jsme mohli dostat další, proto jsme rádi za dva body po nájezdech, které nám vychytal Honza Strmeň. Ale přáli jsme si tři body. Zápasy, ve kterých vedeme, se musíme naučit dohrávat do vítězného konce.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Dobře jsme vstoupili do utkání. Chtěli jsme napadat rozehrávku soupeře, což se nám docela dařilo. Bohužel, nedokážeme ze šancí dát gól. Ve druhé části byly lepší Budějovice, jako trenéři jsme museli být k našemu týmu hodně kritičtí. Třetí třetina byla vyrovnaná. V prodloužení jsme mohli rozhodnout, ale musíme pogratulovat domácím k vítězství po nájezdech.“

SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 4:3sn. Pátá výhra Motoru v sezoně. V nájezdech rozhodl Pýcha

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:22. Toman, 30:33. Michnáč, 47:12. Z. Doležal, 65:00. Pýcha Hosté: 16:55. R. Polák, 40:30. L. Krenželok, 58:34. Schleiss Sestavy Domácí: Strmeň (Patera) – Vydarený, Slováček, Pýcha, Plášil, Suchánek, Lytvynov – Christov, Toman, Jonák – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – M. Novák, Prokeš, Karabáček – Michnáč, R. Přikryl, Gilbert. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gewiese, R. Polák, Štencel, L. Kovář, Koch, Trška, L. Doudera – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška, Fridrich – Dej, Werbik, M. Kalus – Mallet, J. Mikyska, Dočekal. Rozhodčí Hradil, Horák – Rampír, Špringl Stadion

Parádní sérii Dynama zastavil Orsava

Dynamo povzbuzené vítězným obdobím ukázalo hned na začátku, že je v pohodě. Bylo jasně lepší a už v úvodních minutách mohlo jít do trháku. Jenže zahodilo dvě obří šance. Nejprve Paulovič - někdejší útočník Mountfieldu - netrefil zblízka, těsně minul pravou tyč. Poté se do nájezdu dostal Camara, pálil však pouze do středu branky.

Tlak hostů ukončila jejich první přesilovka. Domácí v ní totiž předvedli perfektní defenzivní výkon, který je nastartoval, a od sedmé minuty se hra vyrovnala. Královéhradečtí měli víc šancí, do té nejvýraznější se dostal kapitán Smoleňák. V 18. minutě vyřešil akci dvou proti jednomu nečekanou střelou, trefil však jen tyč.

Pro Pardubice to bylo varování, na nějž příliš nedaly. Ve 20. minutě při jejich přesilovce krásně projel z vlastního pásma Perret, jenž přišel do Hradce právě z Dynama. Dva obránci mu vůbec nestačili a Francouz zakončil akci střelou mezi Kloučkovy betony. Skóroval 35 vteřin před koncem třetiny.

Domácí i díky tomu vstoupili do druhé části lépe, tlačili se vpřed. Jenže ve 26. minutě udělali fatální chybu v obranném pásmu, když nechali před brankou úplně samotného zkušeného Kousala, který nekompromisní ranou vyrovnal. Hradec vyrovnání nesrazilo, pořád jel ve strojovém tempu, které ještě zvýšil v polovině zápasu díky přesilovce. V ní měli velké možnosti Orsava a Lev, Klouček ale v obou případech rány lapil.

Ve 32. minutě - stále ještě v početní výhodě - však už domácí gólmana přelstili. Mazanec od své brány rychle rozehrál, Hradečtí se dostali do přečíslení, na Kloučka jeli Kevin Klíma se Lvem a šikovnou kombinaci zakončil do prázdné brány první z nich.

Rovněž Pardubičtí se z rány zvedli a hned o dvě minuty později rozjeli velká nápor. Během chvíle měli hosté tři velké možnosti. Mazanec však odolal Kusému, poté i Ďalogovi, jenž projel celé hřiště, třetí příležitost už skončila vyrovnáním: Ďaloga od zadního mantinelu poslal přihrávku Kusému, který trefil horní roh.

Ve třetí třetině se hrálo o klíčový zásah. První mohli jít do vedení hosté, velmi aktivní Ďaloga však pálil z dobré pozice vedle. Hradci pomohla přesilovka. Ve 46. minutě se nastřelený puk odrazil od zadního mantinelu k Orsavovi, jenž mířil pod horní tyč. Hosté využili trenérskou výzvu, rozhodčí ale gól uznali - clonící Smoleňák v brankovišti nebyl.

Hosté se dostali do náporu až v posledních dvou minutách, do té doby hráli domácí velmi účelně. Vyrovnání však nepřišlo, nejtěžší zákrok předvedl Mazanec po Nakládalově střele. Hradec tak rivalovi v tabulce odskočil na rozdíl osmi bodů.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): „Byl to výborný zápas, jsme rádi za tři body. Vstup jsme měli horší, nějakých deset minut jsme se hledali a soupeř byl lepší. Do hry nás dostalo naše vlastní oslabení, pak už jsme to zvládli dobře. Utkání rozhodly speciální týmy, dali jsme dva góly z přesilovek, což se nám často nestává. Oslabení jsme ubránili, navíc jsme v něm dali gól, což nám hodně pomohlo. Věděli jsme, že Pardubice hrají dobře, mají výborný pohyb, ale byli jsme připraveni.“

Richard Král (Pardubice): „Myslím, že to bylo vyrovnané a bojovné utkání, které rozhodly přesilovky. My jsme v naší přesilovce dostali gól, naopak Hradec dvě využil. Jednou jsme nestačili vystřídat, proto tam bylo přečíslení. Podruhé jsme měli blbé postavení, mezi kruhy jsme nechali volného hráče. Při hře pět na pět jsme měli, myslím, víc šancí, ale neproměnili jsme je. Je obrovská škoda, že tady nemohli být fanoušci, protože by byla pekelná atmosféra. Přesto mělo utkání náboj a grády.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 3:2. Série Dynama skončila. Východočeské derby urval Hradec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:25. Perret, 31:10. Kevin Klíma, 45:26. Orsava Hosté: 25:31. R. Kousal, 33:52. Kusý Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Jank – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar – Kelly Klíma. Hosté: Klouček (Kantor) – Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, R. Kousal, Mandát (A) – Machala, O. Roman, Svačina – Matýs, Rohlík, Kusý. Rozhodčí Šír, Kika – Špůr, D. Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Dvě chyby v obraně stály Pražany zápas

Severočeši, kteří nastoupili bez obránce Ladislava Šmída, využili v úvodním dějství chyby Sparty. Do vedení se Liberec dostal ve čtvrté minutě, kdy z levé strany z rohu nahodil puk Průžek a Němeček jej odvrátil nešťastně na hokejku Jelínka, který střelou z pravého kruhu otevřel skóre.

Odpovědět mohl po Pechově přihrávce Říčka, ale v čase 8:08 udeřili opět hosté. Kalinova zaváhání využil k zisku puku Musil a Lenc z pozice mezi kruhy podobně jako Jelínek zamířil přesně nad Machovského lapačku. Bílí Tygři se ubránili při Knotově vyloučení a domácí po trestech Vitáska a Rosandiče nevyužili na přelomu první a druhé třetiny přesilovou hru pěti proti třem.

Sparta odolala při Pechově trestu a snažila se zvrátit průběh, ale ztroskotávala na Kváčovi. Při řadě nebezpečných akcí jej nepřekonal ani v 31. minutě Tomášek. Liberec hrozil ojediněle a Machovský musel krýt Pavlíkův pokus z pravého kruhu.

Na začátku třetí třetiny prověřil sparťanského gólmana Pekař. Vzápětí se ve 44. minutě radovala Sparta, když Sobotka našel před brankou najetého Němečka a Kváča poprvé kapituloval. Potom zahrozil Jandus, na druhé straně se snažili pojistit náskok Pavlík a Jelínek. Kváča vyrovnání Sparty v dalším průběhu nepřipustil a 44 sekund před koncem dovršil výsledek při power play do prázdné branky Pavlík.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Měli jsme špatný vstup do utkání. Udělali jsme tam dvě hrubé chyby a dostali jsme dva góly. Pak jsme se to snažili nějakým způsobem dohonit, dostat Liberec pod tlak, ale skoro k ničemu nás nepustil. Byl v zápase lepší, proto vyhrál.“

Patrik Augusta (Liberec): „Bylo to pro nás velice těžké utkání proti skvělému a útočně laděnému soupeři. Nám se povedl začátek, dali jsme dva góly a tím jsme se malinko dostali na koně, ale ve druhé třetině nás Sparta zatlačila. My jsme tam několikrát nestačili prostřídat a dostali jsme se pod velký tlak, ale naštěstí jsme to ustáli. Ve třetí třetině přes obdržený gól jsme se malinko zvedli a trošku víc jsme hráli s pukem. Jsme rádi za vítězství. Bylo to odbojované utkání podpořené vynikajícím výkonem brankáře (Petra Kváči).“

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 1:3. Chyby v obraně stály domácí body. Tygry podržel Kváča

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:10. Němeček Hosté: 03:27. P. Jelínek, 08:08. Lenc, 59:07. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Polášek, Kalina, Němeček, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), Průžek – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Pekař. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Köhler trefil výhru a má na dosah jubileum

Zlín se představil v Mladé Boleslavi podruhé během dvou týdnů a navázal na vítězství 3:2 v prodloužení. V úvodní přesilovce zápasu o sobě dal vědět hostující obránce Gazda, jehož střelu od modré čáry krotil brankář Růžička za pomoci tyče. Také domácí zvonili ve své první početní výhodě, to když bez brankářova přičinění trefil břevno Flynn.

Další tyčku trefil ve druhé třetině opět v domácí přesilovce Fin Jääskeläinen. Ve 36. minutě se z ničeho nic vyřítil na domácího brankáře osamocený Honejsek, ale Růžička udržel svou neprůstřelnost.

V úvodu třetí třetiny měli několik střeleckých pokusů v početní výhodě hosté, na druhé straně pálil z dobré pozice Fillman, ale skóre se ani tentokrát nepohnulo. Měnilo se až v 56. minutě, když přesilovou hru využil důrazný Köhler.

Brankář Růžička inkasoval po 208 minutách a osmi sekundách bez gólu a třetí nulu v řadě nepřidal. Köhler se přiblížil jubileu, protože vstřelil svůj 199. gól v 926. utkání v extralize. Kašík dokázal vynulovat domácí i v jejich závěrečném tlaku v power play.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Těžce se mi to dnes hodnotí. Byl to urputný zápas o jednom gólu. Ten se nám vstřelit bohužel nepodařilo. Měli jsme pár šancí v přesilovce, které jsme nesehráli špatně, ale chybělo tam víc tlaku do branky nebo clonění. Pak takový gól dal bohužel soupeř.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Musím poděkovat celému týmu v čele s Kašíkem. Byl to neskutečný výkon. Opět jsme našli sílu blokovat střely. I když to chvílemi nevypadalo dobře, tak to celý tým dokázal ubojovat. I s trochou štěstí si po dlouhé době odvážíme tři body.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín, 0:1. Kašík kryl 30 střel. Hostům k výhře stačila jedna trefa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 55:55. Köhler Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Allen, Fillman, Moravec – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Dluhoš – Dufek, Fryšara, Köhler – Herman, Honejsek, Šlahař – Vopelka, Karafiát, Kubiš (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Veselý, Micka – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

Verva slaví podruhé v řadě za dva body

Severočeši nasadili do utkání čerstvou posilu Žejdla. Zkušený útočník, který hrál první zápas od loňského března, se postavil do středu třetí formace.

Do první výraznější šance se dostal ve 3. minutě domácí Zygmunt, nemířil však přesně. Stejně jako později Demel. Hanáci mohli otevřít skóre při vyloučeních Balinskise, až při druhém trestu však střílel Ondrušek alespoň trochu nebezpečně.

V 15. minutě měly v rychlém sledu velké šance oba týmy. Nejprve jeli Jarůšek s Hanzlem sami na Konráda, slovenský gólman však Hanzla vychytal. Vzápětí se stejná dvojice dostala do přečíslení dva na jednoho, Jarůšek ale Konráda neprostřelil. Poté se na druhé straně dostal do brejku Gřeš, Godla ale včas vyrazil a olomouckou příležitost zhatil.

Olomouc poté nevyužila ani třetí vyloučení lotyšského beka v první části a v 21. minutě hosty dělilo od vedení jen pár centimetrů. Bambula trefil tyč a puk se odrazil před brankovou čáru, což potvrdil i videorozhodčí.

Při další přesilovce hostů zahrozil z brejku litvínovský obránce Kolář, Konrád byl ale opět pozorný. I díky tomu se Hanáci mohli dostat do vedení, z rychlého protiútoku se v 38. minutě prosadil osamocený Nahodil.

Verva měla ideální možnost vyrovnat ve dvou přesilových hrách ve třetí třetině, fauly Máchy ani Koloucha ale nepotrestala. Zdráhalovu samostatnou akci poté zastavil „rybičkou“ Konrád.

Dvě minuty před koncem normální hrací doby se domácí rozhodli odvolat brankáře a v power play se jim podařilo vyrovnat. Konráda překonal v čase 59:21 Pospíšil. Litvínovský gól následně potvrdil videorozhodčí a po trenérské výzvě Olomouce i arbitři přímo na ledě.

V prodloužení poté obrat dokonali Zdráhal s Jarůškem, kteří ukázkově využili přečíslení dva na jednoho.

Vladimír Országh (Litvínov): „V první řadě jsme spokojeni s body, získali jsme dva body proti houževnatému soupeři. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že výkon nebyl ideální. Hlavně v prvních dvou třetinách. Nějaké šance jsme měli, ale soupeře jsme zbytečně pouštěli do přečíslení a málo jsme se prosazovali v útoku. Chyběla mi tam agresivita směrem dopředu, vyhrávání osobních soubojů, tlačení se před branku. Byl to vyrovnaný zápas a my jsme na konci měli štěstí, že jsme vyrovnali a v prodloužení jsme rozhodli. S body jsme spokojení, ale výkon musí být lepší.“

Vladimír Országh (Litvínov): „V první řadě jsme spokojeni s body, získali jsme dva body proti houževnatému soupeři. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že výkon nebyl ideální. Hlavně v prvních dvou třetinách. Nějaké šance jsme měli, ale soupeře jsme zbytečně pouštěli do přečíslení a málo jsme se prosazovali v útoku. Chyběla mi tam agresivita směrem dopředu, vyhrávání osobních soubojů, tlačení se před branku. Byl to vyrovnaný zápas a my jsme na konci měli štěstí, že jsme vyrovnali a v prodloužení jsme rozhodli. S body jsme spokojení, ale výkon musí být lepší.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme sahali po třech bodech, ale máme jeden. Počítá se každý, ale je ne škoda, ale problém, že jsme nezískali tři. Hra nebyla špatná, ve druhé třetině jsme měli pár šancí, ve třetí části jsme poté chtěli výsledek ubránit, což se nám nepodařilo. Čtyřicet vteřin před koncem jsme dostali vyrovnávací gól a bohužel další čtyřicet vteřin po začátku prodloužení. Při vyrovnávací brance jsme si vzali trenérskou výzvu na nedovolené bránění brankáře v brankovišti. To mohla být naše poslední šance, údajně rukou dosažena nebyla. Bohužel to nevyšlo. Problém byl, že jsme nedokázali udržet předbrankový prostor a kotouč nehodili někam do rohu. Nebo do středního pásma. Byl to smolný gól.“

SESTŘIH: Litvínov - Olomouc, 2:1p. Na poslední chvíli brali domácí body. Mají hned dva

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:21. Pospíšil, 60:40. Jarůšek Hosté: 37:55. Nahodil Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Cibulskis – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Žejdl, Válek – Látal, Helt, Zygmunt. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, T. Černý, Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Další nula pro Vejmelku, vítězný start Zámorského

Brno nastoupilo bez zraněného nejlepšího střelce Schneidera, ale zase s čerstvou posilou do obrany Zámorským, který nastoupil v první formaci. Největší šanci v první třetině měl na své holi obránce Němec, ale střelu z mezikruží mu vychytal Novotný, stejně jako dorážku Muellera. Tyč mu pak pomohla v 15. minutě po Horkého teči Valského střely.

Hosté se jen těžko dostávali přes střední pásmo před Vejmelku, jejich největší šanci měl Vondráček, ale brněnského gólmana zblízka nepřekonal. Vary pokračovaly v aktivní hře plné pohybu a napadání i po první přestávce, ale Brno na to bylo připraveno a nepustilo soupeře do šancí.

Čekání na první gól ukončil ve 25. minutě Valský, který uplatnil důraz na brankovišti a dorazil bekhendovou střelu Muellera. Branka Kometu nakopla k větší ofenzívě, blízko druhé brance byl Horký po přihrávce Klepiše, ale Novotný si připsal další skvělý zákrok.

Šanci vyrovnat měl ve vlastním oslabení Kohout, jenže nájezd na Vejmelku neproměnil. Varům se nepovedla ani přesilovka na přelomu třetin a trest přišel záhy. Akci prvního brněnského útoku zakončil nechytatelně Mueller svým dvanáctým gólem v sezoně.

Pro hosty to byl signál ke zvýšení náporu, ale hlavně efektivity. Brno si však své zasloužené vedení hájilo pečlivou defenzívou a brejkovými situacemi, z nichž navíc jednu proměnil Kusko. O výsledku zápasu tak bylo rozhodnuto.

Ohlasy trenérů

Jan Zachrla (Kometa): „Měli jsme zápas pod kontrolou v celém jeho průběhu. Byli jsme nachystáni na soupeře, který výborně bruslí a pohlídali jsme si to. Potěšila nás druhá Vejmelkova nula za sebou, pro trenéry je to lepší, než vyhrát 9:7. Potvrdila se stará hokejová pravda, že dobrý útok dělá dobrá obrana. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): “Nám se dnes nepodařilo dodržet plán, s kterým jsme do zápasu šli. Nedokázali jsme podržet kotouč, ztráceli jsme spoustu puků v obranném pásmu, neudrželi jsme se v útočném pásmu. Nedali jsme branku a tím pádem jsme nemohli pomýšlet na body. Nevyužili jsme přesilové hry, byli jsme slabší v předbrankovém prostoru. Poslední hřebík nám dala nevyužitá početní výhoda na začátku třetí třetiny, pak jsme dostali třetí gól. Kometa byla lepší a zaslouženě vyhrála.„

SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 3:0. Vejmelka načal rok 2021 nulou. Hosté se na nic nezmohli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:41. Valský, 42:02. Mueller, 49:49. Kusko Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Mlčák, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, Brabenec, Vincour – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – Hladonik, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Pilný – Axman, Rožánek Stadion DRFG arena

Obrat Ocelářů dokonal Stránský dvěma góly

Hosté vstoupili do zápasu aktivněji, záhy po úvodním buly musel plzeňský gólman Frodl zlikvidovat bekhendový blafák nekrytého Vrány a za chvíli Houdek napravil své předchozí zaváhání při rozehrávce zablokováním Draveckého zakončení do odkryté branky.

Poté se směrem dopředu připomněli také domácí. Kodýtek sice svoji šanci neproměnil, v páté minutě už ale po přihrávce Straky skóroval ranou bez přípravy z pravého kruhu Suchý. O dvě minuty později ale dokázal po výjezdu od zadního mantinelu vyrovnat bekhendem Michal Kovařčík. Následně při vyloučení Houdka nebyla sudími uznána trefa Stránského pro předchozí posunutí branky.

Akce se střídaly na obou stranách. Robův pokus z bezprostřední blízkosti dokázal vyrazit gólman Štěpánek a z protiútoku v podobné pozici neuspěl Stránský. Třinečtí na konci třetiny nevyužili přesilovku a naopak ve vlastním oslabení upravil z úhlu na 2:1 Suchý.

Vstup do prostřední části vyšel lépe domácím, Kantnerův průnik ale zastavil Kacetl, jenž v hostujícím brankovišti nahradil Štěpánka. Ve 28. minutě už ale nemohl zareagovat proti střele osamoceného Kodýtka, jemuž ideálně přihrál Gulaš. Nápor Indiánů vrcholil v polovině utkání, Kacetl ale zlikvidoval slibné pokusy Suchého s Gulašem a udeřilo na druhé straně.

Ve 33. minutě se střela Marcinka odrazila od zadního mantinelu, čehož využil k pohodlné dorážce Michal Kovařčík. Domácí navíc doplatili na nedisciplinovanost, když vyloučení Gulaše potrestal necelé dvě minuty před druhou sirénou přesným švihem z mezikruží na 3:3 Stránský.

Závěrečná dvacetiminutovka tolik vzruchu nepřinesla, nikdo nechtěl udělat rozhodující chybu. Přesilovkový volej Eberleho stačil Kacetl skvěle vytěsnit lapačkou mimo a Oceláři se během dvou početních výhod neprosadili. V 59. minutě selhal tváří v tvář Frodlovi nekrytý Růžička.

V nastavení sice Stránský nejprve nevyužil samostatný únik, ale v 64. minutě zajistil hostům bonusový bod střelou mezi betony. Indiáni naopak prohráli již posedmé z posledních osmi utkání.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Bylo to dnes hektické. Za bod můžeme být rádi. Výsledkově se pro nás utkání dlouho vyvíjelo dobře, hra už tolik přesvědčivá nebyla. Máme teď těžké období. Naše sestava je, jaká je. Sráží nás hodně individuálních chyb, prohráváme osobní souboje. Třinec měl více ze hry a vypracoval si šance. My jsme sice měli některé lepší pasáže, ale s bodem musíme být spokojeni. Čekáme na vracející se hráče z reprezentační dvacítky.“

Václav Varaďa (Třinec): „Za finální výsledek jsme velmi rádi. Hráli jsme pohledný a účelný hokej a vytvořili jsme si spoustu šancí, spoustu jsme jich ale nevyužili. Ukázali jsme charakter, když jsme to za stavu 1:3 nezabalili a hráli stále na maximum. Nakonec jsme zaslouženě zvítězili. Kluci odvedli výborný týmový výkon. Zítra nás čeká další zápas, tak věřím, že budeme hrát stejně dobře. O nasazení kanadských útočníků se rozhodne až zítra dle transferkaret.“

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:4p. Dvě trefy Stránského zařídily obrat Ocelářů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:51. Suchý, 18:04. Suchý, 27:26. Kodýtek Hosté: 06:53. M. Kovařčík, 32:51. M. Kovařčík, 38:04. M. Stránský, 63:01. M. Stránský Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Lang, Stříteský, L. Kaňák, Vráblík, Houdek – Rob, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Kantner, Stach, Pour – Slanina, Malát. Hosté: Štěpánek (21. Kacetl) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Martynek, Marcinko, Šedivý – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Gerát, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna