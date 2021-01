Kašík vychytal Boleslav: Paráda! Bude se mi líp spát. Po nule odhodil bránu

Nesklápí se po vychytaném čistém kontu branka naopak k sobě?

„Já byl tak rád, že se vyhrálo a chtěl se nějak zaradovat, protože už jsem se dlouho neradoval. (usměje se) Minulý zápas mi to ulítlo v prodloužení. Vyhráli jsme jedna nula, byl to tlak do poslední sekundy. Ještě tam byla střela, která šla těsně vedle, na kterou jsem vůbec neviděl. Ze mě to tak spadlo a potřeboval jsem tu energii ze sebe vyhodit ven, tak jsem vyhodil bránu.“

Do roku 2021 jste každopádně vstoupili skvěle.

„Jsem neskutečně šťastnej. Popravdě jsem takový zápas trošku potřeboval, protože jsem byl zraněný a na psychiku mi to strašně pomohlo. Kluci hráli neskutečně z obrany, všechno blokovali, pomáhali mi. Za takový zápas se jenom vděčím. Jedna nula, co víc si přát v Mladé Boleslavi? Na tak silném týmu? Venku? Paráda!“

Táhli jste sérii čtyř proher. Jak cenný je takový lup?

„Tuto sezonu je to specifické. Hraje se bez diváků, jsou nějaká opatření, nesestupuje se. To období je těžké, někdy vám pomůžou diváci, když prohrajete tolikrát v řadě. Letos si musíme pomáhat sami. Proto jsem strašně rád, že se kluci semkli a tak neskutečně mi v obraně pomohli, že jsme vyhráli.“

Zákrok večera jste předvedl v 48. minutě, kdy jste fantasticky zastavil šanci Mária Luntera v přesilové hře. Jak se to seběhlo?

„Přiznám se, že jsme se trošku dívali, jak to hrají. A trošku jsem čekal, že to budou dávat za mě do prázdné. Čekal jsem, kdy mě kdo nachytá, že vystřelí a nebude nahrávat, ale neudělal to vůbec nikdo. Takže jsem to měl o to jednodušší, že si mě nikdo z Mladé Boleslavi nepřipravil, abych si trošku víc povyjel na přihrávajícího. Měl jsem to lehčí, že jsem nedával nohy za sebe, nebylo to tak těžké. A hlavně kluci mi pomáhali, že to nedával hned z první, ale blokovali a dělali mu to těžké, aby to neměl jednoduché dávat za mě do prázdné. Ale samozřejmě jsem rád, že se mi to dvakrát odrazilo a ještě jsem to chytil lapačkou. A jsem rád, že se to přerušilo a mohl jsem klukům dát pauzu za odměnu potom, co tam předvedli.“

Několikrát vás zachránila i tyč, Boleslav měla ale jen 30 střel na branku. Nečekal jste, že budete mít víc práce?

„Ono to bylo v takových vlnách. Myslím, že tyčka mě zachránila snad třikrát. Musím říct, že šancí měli spoustu. A třicet střel… Vždycky je to o tom, jaké to jsou střely. Někdy jsem měl zápas, kdy jsem měl 40, 50 střel a nebylo to tak náročné. Pak je tým, který si chce tvořit šance. Je to jak kdy. Hlavně jsem rád, že se vyhrálo jedna nula a že jsem měl po dlouhé době nulu. To je taková třešňička na dortu. Bude se mi líp spát.“

V Mladé Boleslavi jste vyhráli i před dvěma týdny (3:2 v prodloužení). Čím to je, že se vám zrovna tady daří?

„Řeknu to takhle. Mladá Boleslav přijela na první zápas k nám, vlítli na nás a byl to neskutečný kolotoč. Možná máme v hlavách, že ne nadarmo se Mladá Boleslav jmenuje Bruslařský klub. Jsou na tom strašně dobře, silně, rychlostně. Je tam nějaký velký respekt k Mladé Boleslavi. Tyhle dva zápasy jsme ale skvěle odbránili.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín, 0:1. Kašík kryl 30 střel. Hostům k výhře stačila jedna trefa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 55:55. Köhler Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Allen, Fillman, Moravec – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Dluhoš – Dufek, Fryšara, Köhler – Herman, Honejsek, Šlahař – Vopelka, Karafiát, Kubiš (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Veselý, Micka – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

