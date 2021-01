Sparta Kolaps Praha. Není to dobré, zní z kabiny po porážce s Libercem

Hokejová Sparta po excelentní sadě prosincových, nezřídka obřích výher, dostává své fanoušky na přelomu roku do nejistoty. Pražané pořádají festival hrubých chyb a kolapsů, po nichž odevzdávají body. „Nebudeme si nic nalhávat, není to dobré,“ přiznal obránce David Němeček po nedělní porážce 1:3 s Libercem ve 32. kole Tipsport extraligy.

Podivnou koncovkou minulého roku to neskončilo. Jen co sparťané vsákli hořké povstání Pardubic z manka 0:3 na velkolepý triumf 5:4, přibyly do kabiny další otazníky. A nová porážka. Bílí Tygři, jimž dál marodí tři klíčoví útočníci (Bulíř, Filippi , Gríger), nechali doma i strážnou věž defenzivy Ladislava Šmída . Přesto splatili dluh po minulé bolavé ztrátě 0:2 s Boleslaví.

Rudé barvy se do blbé nálady namočily samy. V kolonce asistentů na první dvě trefy utkání by měla zasvítit domácí jména. Jedna věc je kvalitní liberecký forčekink, druhá pak nevhodná řešení Davida Němečka a pak i Petra Kaliny při rozehrávce. Dvě ztráty kotouče přinesly v 9. minutě rychlé manko 0:2.

Další scénář probíhal podle očekávání. Dobývání Sparty, tuhá defenziva Liberce s výtečným Petrem Kváčou v brance. Střely celkem 36:15. Na body však 0:3.

Sparta Praha - Liberec: Osamocený Jelínek střelou k tyči překonal Machovského, 0:1

Pojistka pro Tygry přišla po sáblíkovském úprku Radovana Pavlíka vstříc opuštěné kleci. „Dokážeme prohrát úplně jasné zápasy. To by se stávat nemělo. Góly dostáváme po individuálních chybách, je to jako na horské dráze. Hrajeme třeba 40 minut, pak z nějakého důvodu přestaneme předvádět hokej, který nám do té doby přinesl úspěch,“ popsal současné trápení David Němeček. A rychle dodal: „Pro nás je teď strašně důležité, abychom se znovu vyhoupli zpátky.“

Němečkův parťák Jan Piskáček dal najevo, že by byl velmi nerad, kdyby nejbližší okolí kabiny tvořilo z nynějšího stavu víc, než ve skutečnosti je. „Nenazval bych to problémem, nesmíme se z toho hlavně zbláznit, chce to hrát dál naši hru. O té je to především,“ ujišťoval. „Nestaráme se o soupeře, soustředíme se sami na sebe. Liberec začal dobře, my udělali dvě chyby, to nám přineslo ztrátu. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale bohužel…“

Domácí dál věřili své kombinační nátlakové hře, ale na agresivnější a důraznější hosty to neplatilo. Vítěze hokej Sparty prakticky nebolel, maximálně je vysílil. „Pomohli jsme si tu navzájem, útočníci s obránci a z toho se složil náš výkon,“ cenil si hráč zápasu Petr Kváča. „Dali jsme dva góly a pak to uhráli v hlavě. Každý bojujeme za druhého, to nás zdobí. Že to občas nevyjde, to se stane, sezona je dlouhá. Ale tahle výhra se počítá,“ pochvaloval si brankář po perfektním džobu, který vysoce ocenil i kouč Patrik Augusta.

To Miloslav Hořava nelakoval nic narůžovo. Viděl zblízka, že takhle Sparta dál hrát nechce, ani nemůže. „Udělali jsme hrubé chyby, Liberec nás později k ničemu nepustil, proto vyhrál,“ hodnotil věcně a doplnil, že premiéra Alexandera Saláka se blíží. Nebude to ovšem hned. „Přišel do tréninku někdy před týdnem, v plánu jeho nasazení máme, ale v nejbližších dnech to určitě nebude.“

Sparta Praha - Liberec: Musil obral Kalinu. Lenc měl volnou cestu ke gólu, 0:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:10. Němeček Hosté: 03:27. P. Jelínek, 08:08. Lenc, 59:07. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Polášek, Kalina, Němeček, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), Průžek – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Pekař. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

