SESTŘIH: Zlín - Kometa 4:5. Čtvrtá výhra Brna, ale Vejmelka má po sérii

Neprůstřelnost Komety v Tipsport extralize je u konce, ale vítězná série pokračuje. Hokejisté Brna porazili v předehrávce 33. kola Zlín rozdílem 5:4 a vyhráli počtvrté v řadě. Brněnský brankář Karel Vejmelka nastupoval do utkání s třemi čistými konty za sebou, parádní série bez inkasovaného gólu se ale zastavila na čase 216 minut a 27 vteřin. Berani se s moravským rivalem pustili do divoké přestřelky. Rozhodla až jejich obrovská chyba, kterou potrestal americký snajpr Peter Mueller.

Oproti úternímu duelu, kdy Kometa ve Zlíně vyhrála 3:0, byl k vidění ofenzivní hokej. Berani mohli jít do vedení v úvodní přesilovce po střele Okála, jenž ale mířil do horní tyče. Poté už šance počítala spíše Kometa. Přečíslení dva na jednoho zakončoval protisměrnou kličkou Mueller, Kašík však včas sklapl betony.

Brno se dostalo do vedení vzápětí. V 11. minutě si po chybě Matyáše Hamrlíka při rozehrávce na modré čáře se samostatným únikem poradil Zaťovič. Zlín ale dokázal ještě do přestávky srovnat krok, 36 vteřin před sirénou vyplaval puk z nepřehledné situace přesně na hůl Hermana, který už zakončil do odkryté brány a Vejmelka přišel o svou neprůstřelnost.

Na začátku prostředního dějství se Berani poprvé v dvojutkání s Brnem provinili proti pravidlům poté, co Gazda vyhodil puk přes mantinel. Netrvalo dlouho a Kometa výhodu jednoho muže v poli zužitkovala. Mueller pálil do tyče, proti Klepišově dorážce už Kašík neměl šanci.

Z důrazu do branky skórovali hosté i v čase 27:01. Klepišovo nahození Kašík vyrazil pouze před sebe, kde reagoval velmi pohotově a přesně Vincour. Zlín ale vrátila do hry chyba exzlínského Freibergse. Jeho rozehrávku zachytil Honejsek, rychle otočil hru a vyzval ke skórování Okála.

Okál se navíc dokázal na začátku poslední dvacetiminutovky z dorážky prosadit znovu a dorovnat skóre. V gólově bohatém duelu si vzala Kometa vedení v čase 46:56 zpět zásluhou Bondrovy akce, Berani ale rychle srovnali po 200. extraligovému gólu Köhlera.

Kometa ve Zlíně natáhla svou nejúspěšnější sérii v sezoně. V 55. minutě po zaváhání Kašíka, který lapačkou minul puk, skóroval snadno Mueller a Brno už závěr duelu zvládlo tak, že Zlín ani nepustilo do power play.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): „Jsou dvě roviny - hra a výsledek. Ten je pro nás krutý, předvedená hra byla ale velmi dobrá. Prosadili jsme se i střelecky, dali jsme více branek. Byli bychom rádi, kdybychom z toho nějaký bod i měli, to se bohužel nestalo. Ale musíme se zkoncentrovat na příští zápasy a zůstat u této předvedené hry, která určitě byla správná. Odehráli jsme oba zápasy bez vyloučení za faul, bylo to podstatné, protože jejich síla spočívá především v té speciální formaci, což předvedli i dnes. Pátý gól Brna byl špatný a zadarmo, ale tak to je, v historii jsou i větší průšvihy.“

Jan Zachrla (Kometa): „Od začátku zápasu jsme měli víceméně navrch, ale tím, že jsme nedali góly a navíc nějaké dostali po našich chybách, soupeře jsme dostali zpět do zápasu. Vypadalo to divoce, ale závěr jsme odehráli takticky velmi dobře.“

Zlín - Kometa: Obrovská chyba Köhlera a Kašíka! Snajpr Mueller měl lehkou práci, 4:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:24. Šlahař, 33:43. Okál, 44:12. Okál, 48:06. Köhler Hosté: 10:46. Zaťovič, 21:06. Klepiš, 27:01. Vincour, 46:56. Šoustal, 54:15. Mueller Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Dufek, Fryšara, Köhler – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, P. Sedláček, Herman. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, O. Němec, Gulaši, Mlčák, Freibergs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, Vincour, Bondra – F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

