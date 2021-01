Vítkovice třesou kádrem. Končí dva beci a přichází Galvinš

„Před několika týdny jsme avizovali změny v případě, že nedojde ke zlepšení výkonů a výsledků,“ vysvětluje Roman Šimíček, sportovní ředitel a zároveň i asistent trenéra Miloše Holaně. „Jako první jsme udělali změnu na trenérských postech (skončili Trličík, Stránský a Svozil). Bohužel uplynul další čas a výkony ani výsledky se nijak nezlepšily a nezlepšují, takže je potřeba pokračovat ve změnách. Ty se tentokrát už budou dotýkat hráčského kádru.“

Vítkovice opouštějí slovenský zadák Peter Trška a Jan Štencel. „Jsme si vědomi, že i tito dva hráči mají svůj podíl na tom, že se před rokem podařilo zachránit ve Vítkovicích extraligu, tehdy pro tým odevzdali maximum,“ říká Šimíček. „Bohužel teď stejné nasazení a stejné odhodlání už u nich nevidíme. Nebylo tam za předchozích trenérů, není tam ani nyní. Proto jsme se rozhodli ukončit naši spolupráci s tím, že je potřeba dát prostor hráčům, kteří chtějí, opravdu chtějí a budou bojovat za Vítkovice. Honzovi, tak Peterovi děkujeme za služby a přejeme hodně štěstí do další kariéry.“

Na zkoušku už přišel Lukáš Doudera, který zatím naskakoval jenom na pár vteřin. Teď Vítkovice posílí lotyšský reprezentant a extraligový šampion z Třince - Guntis Galvinš (34 let). Za Třinec v aktuální sezoně odehrál 21 zápasů (1+2). „Galvinš je zkušený hráč, má třicet čtyři let, je mistrem z Třince, je stabilním hráčem lotyšské reprezentace, hrál na mistrovství světa i na olympiádě,“ vypočítává Miloš Holaň. „Máme na něj i velice dobré reference z Třince, takže i proto si myslím, že nám obranu vyztuží.“

Na příchodu dalších borců Ostravané pracují. Do obrany i do útoku. „Všechno začíná od obrany, od toho se chceme odrážet,“ říká Holaň. „Navíc dnes i obránci jsou součástí ofenzivní hry, takže i to k tomu patří. A co bude v útoku? Na tom pracujeme s vedením, i tam se dočkáme změn.“

