Kluby reagují na Pešána: Kdo se vrátil z Marsu? Vedle biče to chce i cukr

Extraligové kluby ostře reagují na kritiku šéftrenéra svazu Filipa Pešána... • FOTO: Michal Beránek (Sport) Rozladění, dotčení i naštvání... Příkrá slova svazového šéftrenéra Filipa Pešána na adresu extraligových klubů, které prý nedostatečně pracují s mladými hráči, vzbudila ostré reakce. „Dokázali jsme tu vychovat hráče jako je Filip Hronek, což si nemyslím, že je špatný hokejista,“ připomíná třeba předseda představenstva hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön. Co zaznělo z Boleslavi, Pardubic, Třince, Karlových Varů a Olomouce?

Mountfield HK: Podpora svazu by měla být jiná Miroslav Schön

(předseda představenstva) „Našich trenérů mládeže se slova Filipa Pešána hodně dotkla. Dokázali jsme tu vychovat hráče jako je Filip Hronek, což si nemyslím, že je špatný hokejista. Do zámoří od nás odešlo několik dalších kluků. Od svazu dostáváme na mládež dva miliony ročně, vážíme si jich. Na druhou stranu by si pan Pešán měl uvědomit, že roční rozpočet pro mládežnické kategorie se pohybuje mezi 10 a 20 miliony, jak kde. Platíme to my, kluby. Pokud pan Pešán cítí právo kárat nás, pak by finanční podpora svazu měla být jiná. Za této situace to právo na tak tvrdou kritiku nevidím. Když avizuje, že svaz přitvrdí, tak já říkám, že by měl vedle biče přijít i nějaký cukr. Toho nevidím dost."

Mladá Boleslav: Kolikrát u nás byl? Václav Nedorost

(sportovní ředitel) „Vyjádření, že svaz dělá všechno dobře a kluby mu kazí práci, mě nadzvedla. Kolikrát u nás byl, aby mohl posoudit naši práci s mládeží? V pozici šéftrenéra ani jednou. Realita je taková, že s dětmi můžete pracovat, jak chcete, po dobrém, po zlém, všechno se stejně točí kolem kvality soutěží. Dokud svaz nezajistí systém konkurenceschopných soutěží, nepohneme se. Nejvyšší soutěže dorostu a juniorů dnes hrají všichni, co mají ruce a nohy. Tomu odpovídá tempo zápasů. Když hráči stačí vydat ze sebe 70 procent, nehnete s ním. Mám snad hráče nabádat, aby chodícího soupeře objížděl vyšší rychlostí? To asi ne... Pokud na kluka procházejícího pubertou v dobré víře zvýšíte hlas, co časem udělá? Půjde jinam. Díky tomu, že tu je třicet klubů nahoře, místo najde." Dále zavřená mládež padá do deprese. Hrozí nám zkáza, děsí se Nedorost - čtěte zde »

Pardubice: Přidat musí všichni Petr Dědek

(majitel Dynama) „Není pravda, že by svaz už nemohl dělat víc. On musí tlačit na legislativu, v zahraničí má hokej prostor ve školách. Pokud se tady nedomluví provázanost na školství, bude to tady takhle fungovat dál. Jednoznačný problém je i v široké juniorské soutěži, není konkurence. My chceme mladé hráče hrát a děláme to. Do 1. ligy jsme poslali šestnáctiletého Formánka, do áčka k nám jde Koffer teď po mistrovství, podepsal smlouvu. Pravdou ale taky je, že přidat musí úplně všichni. Národní sportovní agentura, svaz, kluby, hráči... Všichni musí dát ruku k dílu. Pokud nebudou fungovat dohromady, sport půjde do kytek a už tam míříme. A dál, samozřejmě extraliga musí zůstat soutěží, musí být o co hrát, ne řešit, že by se zavřela ze všech stran."

Třinec: Není to šťastné Jan Peterek

(sportovní ředitel) „Téma je složitější a jednoduše říct, že se v klubech pracuje špatně a v tom je kámen úrazu, není úplně šťastné. Když mám v krátkosti reagovat, tak pár hráčů z národního týmu do dvaceti let se dlouhodobě připravovalo v zahraničí a neviděl jsem žádný výrazný rozdíl mezi dovednostmi hráčů připravujících se u nás, nebo v jiných zemích. Je to na větší debatu."

K. Vary: Nečekáme, co nám svaz nařídí Martin Pešout

(trenér a sportovní manažer) „Ve velké většině souhlasím s tím, co Filip Pešán řekl. Svaz nemůže pracovat v klubech, to je na nás. Včera jsme měli schůzku vedení klubu, kde jsme stav mládeže řešili. Jestli si někdo myslí, že nás to neštve, je mimo. Pořád se zamýšlíme, co můžeme udělat líp, kam to posunout. Máme připravený výjimečný projekt pro mládež, který chceme spustit. Snažíme se pracovat, nečekáme jenom na to, co nám svaz nařídí. To by byla cesta do pekla. Každý musí mít vlastní iniciativu, svaz může těžko dělat víc. Všichni bychom se měli zklidnit. Jsme nervózní, vzteklí. Neměli bychom se štvát proti sobě, ale naopak se sjednotit."

Olomouc: Nevrátil se z Marsu? Erik Fürst

(generální manažer) „Není úplně šťastné vzkazovat si něco přes noviny, probereme si to osobně. Ale nejsem přesvědčený o tom, že Filip Pešán má přehled o tom, jak se v kterých klubech trénuje. Po přečtení jeho rozhovoru si nejsem ani jistý, jestli se z toho soustředění na Marsu, o kterém mluvil, právě teď nevrátil on."