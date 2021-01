Jágrův „s**č“ i hvězdný šutér Wolski. Jaké byly zámořské posily Třince?

Dres třineckých Ocelářů v extralize oblékala již řada kanadských a amerických hráčů • FOTO: koláž iSport.cz Kanadští útočníci Taylor Leier a Jack Rodewald by v pátečním utkání měli rozšířit seznam hokejistů ze zámoří v řadách třineckých Ocelářů. Ve 33. kole Tipsport extraligy naskočí proti Pardubicím. V extraligové historii zatím v Třinci hrálo sedm borců ze zámoří - první Bryan McGregor, poslední Wojtek Wolski. Koho Jaromír Jágr označil za „sráče“ a provokatéra? Kdo přijel jako trojka draftu, ale neodehrál jediný zápas? A kdo nasbíral nejvíc bodů? Podívejte se v článku iSport.cz.

1. Bryan McGregor (útočník / Kanada) sezony: 2010-12

zápasy: 102

body: 21 (14+7) Usměvavý dravec, rychle se naučil česky, byl oblíbený. Pomohl k mistrovskému titulu v roce 2011. V play off sice při zlatém tažení v 15 zápasech nebodoval, nevynikal technikou, ale tvrdě makal pro tým, sbíral rány, dělal prostor hvězdám. „Super kluk, měl jsem jej i dvakrát doma na Vánoce,“ vzpomíná jeho tehdejší spoluhráč Jan Peterek. „Byl tady chudák sám, tak jsem jej vzal k nám.“ McGregor pak hrál i v Kazachstánu, v Dánsku, v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. Chomutovu pomohl v sezoně 2014/15 do extraligy.

2. Darcy Verot (útočník / Kanada) sezona: 2011/12

zápasy: 1

body: 0 Hlučný nástup, tichý odchod. Kanadský bitkař přišel z ruského Čechova na měsíční zkoušku. Jaromír Jágr, který měl s Verotem několik nepříjemných zážitků v KHL, se okamžitě nechal slyšet, že Verot je „sráč“ a provokatér. „Každý má v týmu nějakou práci, v Čechovu to byly jen rvačky, protože přesně takový styl hry po mě šéfové klubu vyžadovali,“ reagoval suše Verot. Za Oceláře odehrál jediný zápas v Českých Budějovicích. Za naražení zezadu dostal 2+10, pak mu hodilo laso CSKA Moskva.

3. Rob Davison (obránce / Kanada) sezona: 2011/12

zápasy: 19

body: 3 (1+2) Urostlý obránce měl na rozdíl od McGregora a Verota dost zkušeností z NHL, během měsíční zkoušky si vybojoval kontrakt do konce ročníku. Ale v extralize výraznou stopu neudělal. Výkonnostně zapadl do týmu, který se v pomistrovské kocovině spíš trápil. Sám doháněl tréninkové manko. „Nečekal jsem, že zápasy budou tak fyzicky náročné. Hraje se tvrdě, v lize jsou kluci s výbornou kondicí,“ líčil Davison. V průběhu sezony odešel do rakouského Salcburku.

4. Cory Kane (útočník / USA) sezona: 2016/17

zápasy: 44

body: 23 (13+10) Přišel na doporučení Ladislava Kohna, který s Třincem v roce 2011 slavil titul. „Cory hledal klub, kde by mohl hrát, protože nabídka z Dallasu, kde na něj stále mají hráčská práva, nebyla podle jeho představ,“ vysvětloval Kohn. Kane se ukázal jako dříč, bruslař, pohodový kluk. Na ledě trochu egoista, ale své si rozhodně odvedl. Ocelářům pomohl k druhému místu v základní části, ve zpackaném čtvrtfinále s Chomutovem byl nejproduktivnější (6/ 3+1). Sáhl po něm Kunlun z KHL.

5. Tyler Redenbach (útočník / Kanada) sezona: 2016/17

zápasy: 13

body: 5 (2+3) V Pardubicích hrál prvního centra, ale chtěl odejít. „Prohodil“ se s Rastislavem Špirkem, v Třinci si od něj slibovali produktivitu, kreativní přínos v přesilovkách. Ale moc to neklaplo. Redenbach se spíš hledal. Čtvrtfinále proti Chomutovu ani nedohrál, po čtyřech zápasech bez bodu jej trenér Vladimír Kýhos stáhnul ze hry. Oceláři, druhý tým základní části, tehdy překvapivě padli s Chomutovem.

6. Ethan Werek (útočník / Kanada) sezony: 2018/19

zápasy: 51

body: 32 (19+13) Přišel na začátku října v sezoně 2018/19. Důrazný útočník s výbornou střelou. Neoslňoval rychlostí ani technikou, ale góly střílel. V play off pomohl šesti brankami k mistrovskému titulu, zaujal a posunul se do čínského Kunlunu do KHL. „Člověk se podívá na jméno a je to jasné, ne?,“ vysvětloval s úsměvem Werekův příchod sportovní manažer Jan Peterek. „Navíc já špatně vidím a viděl jsem Werk. Takže se nebylo o čem bavit.“

7. Cam Barker (obránce / Kanada) sezona: 2019/20

zápasy: 0

body: 0 Kuriózní případ. Oceláři brali trojku draftu 2004 (před ním už byli jen Ovečkin a Malkin) jako náhradu při početné marodce. Třiatřicetiletý Barker podepsal zkušební kontrakt. I proto, že kvůli chatrnému zdraví odehrál za poslední dvě sezony jenom pár zápasů. „Na Cama jsme dostali tip, ve své kariéře získal skvělé zkušenosti, dlouho hrál v NHL, KHL, ve Švýcarsku anebo ve Finsku,“ líčil Jan Peterek. Barker byl ovšem v tak špatném fyzickém stavu, že s ním klub po pár trénincích v tichosti kontrakt ukončil. Oficiálně kvůli rodinným důvodům.