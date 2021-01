Bývalý kapitán dvacítky ukončil dlouhé čekání na bod: Zaplaťpánbůh!

Přesně před třemi lety nadchl Marek Zachar na MS 20. Vousatý kapitán reprezentace, který připomíná tryskáč? Parádní! A počkejte, co vybalí v extralize. Po dvou sezonách v Liberci začala na podzim třetí, pro něj nejtěžší. Dlouho čekal na první bod. Po 29 zápasech je černá série prolomena. Mrštný útočník se dočkal na hradeckém hostování, proti Litvínovu dal gól, na další nahrál, pomohl k výhře 3:1. „Čekal jsem... No, docela dlouho,“ ulevil si.

Za jeden zápas najednou máte víc bodů než za celou sezonu. Je tedy odšpuntováno?

„To zase nevím. Snažím se hlavně hrát můj hokej, který mi sedí. Tedy bruslit, dohrávat souboje hledat spoluhráče. Zaplaťpánbůh, že tam gól spadl, samozřejmě doufám, že přijdou i další. Při tom brejku jsem se hlavně soustředil, abych chytil puk, žádné kličky jsem dělat nechtěl, když mi to moc nelepilo. Zavřel jsem oči a vystřelil.“

Vkrádala se střelecká nula do hlavy hodně urputně?

„Po nějakých deseti zápasech jsem na to myslel dost. Pak jsem si ale spíš začal říkat, že když to nejde bodově, aspoň přispěju týmu nějak jinak. Samozřejmě, jsem ale rád, že je čekání pryč.“

Vidíte, v čem spočíval základní důvod střelecké mizérie?

„Měl jsem strašně moc šancí, v tom problém určitě nebyl. Jen musím v zakončení dravější a daleko chladnokrevnější.“

Vás i Radovana Pavlíka mělo probudit hostování. Vaše v Hradci, jeho v Liberci. Jak vlastně hodnotíte tenhle trejd z pohledu hráče?

„S Pavlasem jsme kamarádi, psali jsme si. Jemu se v Liberci líbí, hraje, daří se mu, takže mám radost. A jsem obrovsky šťastný i za to, že mi dali v Hradci šanci a nastupuju taky.“

Není ale přeci jen zvláštní, když víte, že se zase za pár týdnů vrátíte zpátky?

„Je to zvláštní. Týmy se ale takhle dohodly, takže tak to bude.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 3:1. První sezonní branka pro Zachara, hosté přišli o sérii

