Posila Vervy se pře s Hradcem. Čeká se boj u soudu. Bude to trvat, tuší Žejdl

Odehrál za Litvínov třetí zápas. Od února stál, celou dobu v Hradci jen trénoval. Ne, teď už Lukáš Žejdl nebyl zraněný, zdraví ho netrápilo. Problém byl jinde. Vzpomínáte? Hrál se ping pong s jeho smlouvou. Mountfield ji vypověděl kvůli zásahu vyšší moci, on takovou variantu odmítl, takže se bránil. Celou věc bude řešit civilní soud. Teď přijel do Hradce poprvé jako soupeř, porážku 1:3 odvrátit nepomohl. „Vůbec jsem teď ale věci, které byly dřív, neřešil,“ ubezpečoval útočník.

Jeho mohutnou postavu nešlo přehlédnout. Lukáš Žejdl chodil jako první litvínovský centr na led poměrně často, na křídlech měl Richarda Jarůška s Patrikem Zdráhalem. Měl by z něj být výrazný hráč sestavy. Ano, měl by. Jednou. „Potřebovali jsme tým oživit. Naběhl do zápasového režimu zhruba před týdnem, což je pořád moc krátká doba na nějaké hodnocení, tři čtvrtě roku nehrál,“ poznamenal litvínovský trenér Vladimír Országh.

„Hradec byl hratelný, ale my zaspali začátek a hráli jen posledních třicet minut. Dohánělo se to pak těžko,“ utrousil k porážce 1:3 statný centr. Právě Verva vytáhla Žejdla ze zakletého království.

Po předčasném ukončení minulé sezony začal kolotoč. Hradec rozdal třem hráčům výpovědi kvůli zásahu vyšší moci. Mezi nimi byl i Lukáš Žejdl. Útočník se bránil v rámci hokejové legislativy, nepřistoupil na vyhazov. Případ skončil u smírčí komise, která dala zapravdu hráči. Tohle byla poslední instance, dál se v rámci hokejového práva odvolávat nejde.

Konec? Ne, teprve začátek. Mountfield dál trval na platnosti výpovědi, ovšem podle hokejových řádů kontrakt běžel dál, takže dal celou story k civilnímu soudu. Případ se ještě projednávat nezačal.

Žejdl tak dál trénoval, jak mu velela smlouva, v Hradci. Klub ho do zápasů nenasazoval, platil mu peníze vyplývající z kontraktu, který sám neuznával jako platný.

Smlouva jak z pohádky o Koloběžce první

Tenhle scénář běžel až do 18. prosince, kdy o útočníka projevil zájem Litvínov. Žejdl dal sám výpověď, jenže registrační oddělení svazu nemělo páru, jak s věcí naložit, protože to byla tak trochu smlouva jak z pohádky o Koloběžce první. Tam platilo, že obutá, neobutá, oblečená, neoblečená. V daném případě se zase dá říct o kontraktu, že byl platný i neplatný, záleží na úhlu pohledu. Tím pádem vše zase musela posvětit smírčí komise, Žejdlovu výpověď ze smlouvy uznala jako platnou a on se tak mohl přesunout do Litvínova.

Pokud dá civilní soud zapravdu klubu, tak hráč bude muset nejspíš vracet peníze, které od března od Hradce dostal. „Bude to ještě na delší čas. Rozhodnuté nic asi jen tak nebude,“ pokýval v útrobách haly, kde od února do půlky prosince jen trénoval, Žejdl. „Co si budeme nalhávat, obě strany se mohou odvolávat, takže to ještě bude běh na hodně dlouhou trať.“ Tady ani jedna strana neustoupí.

Sám prý před zápasem neměl v hlavě myšlenky, že teď Hradci ukáže: „Vůbec jsem to neřešil. Ani kluci v kabině neměli žádné narážky. Jen jsem klasicky něco vypsal, jak to bývá proti bývalým týmům. Hrál jsem úplně normální zápas.“ Možná s lidmi na tribunách a vzkazy z hlediště by zápas vystoupil z normálu. Na vyprázdněném zimáku ne.

Když v minulé sezoně dorazil jako posila pro kouče Vladimíra Růžičku , měl za sebou zdravotní trable, které řešil ještě v Mladé Boleslavi. Teď je fit, jen potřebuje dohnat výrazné zápasové manko. Při premiéře ho chytaly křeče, minule proti Karlovým Varům dal gól, v Hradci si zahrál poprvé přesilovku. „Očekáváme od Lukáše důraz před oběma brankami. Je centr, slibujeme si od něj větší aktivitu i směrem dopředu. Nějaké představy máme. Ale určitě se u něj bude po takové době kumulovat i únava, pomalu ho posouváme do nějaké role, kde by se měl ukázat a chytit ji za pačesy, jak se říká. Nemá to jednoduché, uvidíme, jak se s tím popere,“ dodal kouč Országh.

Góly Domácí: 13:25. Lev, 21:35. M. Zachar, 59:12. Cingel Hosté: 30:06. Pospíšil

