SESTŘIHY: Třinec znovu padl, do čela jde Sparta! Liberec smetl Motor 7:0

Kanaďané začali v Třinci prohrou a ztrátou trůnu

Taylor Leier s Jackem Rodewaldem, kteří přišli z AHL, hráli mistrovský zápas po téměř deseti měsících a zpočátku doplňovali ve druhé řadě Marcinka. Právě Rodewald jako by se seznamoval s novou soutěží i metrem rozhodčích a byl v úvodních deseti minutách dvakrát vyloučen. Jeho druhý faul potrestal z dorážky Camara.

Při druhém gólu pomohl hostům nečekaný odraz od zadního mantinelu, kdy se puk dostal před branku, čehož pohotově využil Rohlík. Čtyři sekundy před úvodní sirénou zvýšil Anděl střelou z mezikruží po dobře sehraném přečíslení tři na dva. To ještě Pardubice nedotáhly dvakrát brejk dva na jednoho, zatímco domácí moc nebezpeční nebyli.

Třinec vystřídal od druhé třetiny gólmany, Kacetl nahradil Štěpánka. Trenér Varaďa začal míchat i se složením všech útoků a Michal Kovařčík snížil střelou z levého kruhu k bližší tyči. Domácí tím korunovali střeleckou aktivitu v prostřední části (15:6) a z gólu se radovali na chvíli ještě jednou. Padl ale těsně po vypršení druhé třetiny, což potvrdil i rozhodčí u videa.

Leier začal třetí třetinu v elitní formaci, ale hned v úvodním střídaní si v útočné třetině neporozuměl se spoluhráči. Kanadský útočník jim přenechával v útočném pásmu puk, kterého se ale zmocnil Blümel, protáhl se kolem Gernáta a přesnou střelou z pravého kruhu zmrazil domácí. Oceláři se snažili ještě zápas zdramatizovat, ale výsledek se už nezměnil, a tak poslední dvě utkání prohráli se skóre 1:9.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Rozhodla první třetina, ve které Pardubice odskočily na 3:0 a přehrávaly nás v ní. Lépe se pohybovaly, byly rychlejší, vyhrávaly osobní souboje. My jsme byli všude druzí, tahali jsme za kratší konec, a proto jsme prohrávali po první třetině. Snažili jsme se zápasem něco udělat a možná jsme měli optickou převahu ve druhé třetině, ale Pardubice hrály velmi dobře v obranném pásmu. Hrály obětavě, spoustu střel nám zblokovaly a nemohli jsme puk vůbec dostat na bránu. Do třetí třetiny jsme chtěli dát rychlý gól, ale do minuty jsme inkasovali na 1:4, to byl takový hřebíček. Odehráli jsme asi nejhorší zápas této sezony. Kanaďané Leier a Rodewald to měli těžké. Hráli první zápas po dlouhé době, musejí se s tím srovnat, aklimatizovat. Věříme ale, že budou pro nás přínosem a že čím více budou hrát a trénovat, tak budou jejich výkony lepší.“

David Havíř (Pardubice): „Předvedli jsme výbornou první třetinu. Proměnili jsme v ní šance, dali jsme gól z přesilovky a povedl se nám zužitkovat nějaký brejk. Ve druhé jsme trochu odešli, ale i tak jsme výborně bránili. Skvěle jsme začali třetí třetinu a poté se už zápas jen dohrával. Chci kluky pochválit, v Třinci se nevyhrává každý den. Podali jsme skvělý týmový výkon, výborný byl také Klouček v bráně.“

SESTŘIH: Třinec - Pardubice: Mizérie Ocelářů. Doma je přehrálo i Dynamo a jsou druzí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:35. M. Kovařčík Hosté: 11:45. Camara, 17:36. Rohlík, 19:56. Anděl, 40:52. Blümel Sestavy Domácí: Štěpánek (21. Kacetl) – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Leier – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký (A), Martynek. Hosté: Klouček (Kantor) – Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, R. Kousal, Mandát (A) – Kusý, O. Roman, Anděl – Machala, Rohlík, Pochobradský. Rozhodčí Šír, Mrkva – Gebauer, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec

Skvělá třetí třetina i bomba Jurčiny. Pražané vedou

Hosté sice byli na začátku utkání častěji v útočném pásmu, ale do prvních šancí se z rychlých protiútoků dostali domácí. První střelu Ostřížka vyrazil Machovský betonem a druhou ukryl v lapačce. Brankář Sparty pak zasáhl také proti zacloněné střele Vyrůbalíka a pokusu Kucsery v přesilové hře.

Strážce brankoviště Hanáků Lukáš si první těžší zákrok připsal až šest minut před koncem úvodní části při střele Buchteleho z mezikruží. Ve vlastním oslabení se do střelecké pozice dostal ještě Rousek, ale trefil jen hruď domácího gólmana.

Také první šanci druhé dvacetiminutovky měli Olomoučtí, když po individuální akci zakončoval Tomeček a Machovský musel předvést dobrý zákrok. Dvakrát se poté do dobré pozice dostal na druhé straně Horák. Poprvé mu ale puk sjel v rozhodující chvíli z hokejky a podruhé jeho střelu schoval do lapačky Lukáš. Sám před Machovským nedokázal pohnout bezbrankovým stavem ani Tomeček.

Z dobré pozice vzápětí střílel Ondrušek jen do blokujícího hráče. Na další možnosti se pak čekalo do 35. minuty, kdy po rychlém brejku zakončoval z levé strany Káňa, Machovský však místo u bližší tyče utěsnil včas. Čisté konto uhájil také dvě minuty před koncem druhé třetiny po střele aktivního Tomečka.

Na začátku třetího dějství zasáhl Machovský proti střele Káni. Sparta pak udeřila ve vlastním oslabení: Pech nachystal puk pro Buchteleho, který se nemýlil. O dvě minuty později už Sparta vedla o dvě branky. Rousek vybojoval puk u zadního mantinelu, předal ho Tomáškovi a ten bekhendovou střelou zvýšil vedení hostů.

V olomoucké přesilové hře pak dvakrát střílel Nahodil, ale Machovský byl v obou případech pozorný. Třetí branku přidali hosté o pět minut později, kdy se prosadil prudkou střelou od modré čáry Jurčina. Pět minut před koncem pálili v přesilové hře z dobrých pozic Buchtele s Řepíkem, Lukáš však tentokrát proti oběma zakročil a skóre už se nezměnilo.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Herně to nebyl vůbec špatný zápas. Bohužel jsem ve třetí třetině měli pětiminutovku, ve které jsme udělali dvě fatální chyby. Jednak v přesilové hře, pak v obranném pásmu. Přesilové hry jsou pro nás letos noční můra. Procenta, která z nich máme, jsou poměrně dost špatná. Je průšvih, že z přesilových her nedáváme góly, ale také během nich často inkasujeme. Když se to takto přihodí, tak si dáme třetí gól vlastní. Dvě třetiny byly ale z našeho pohledu velice dobré. Dokázali jsme bruslit, mít souboje, vytvořit si nejenom střelecké, ale také brankové příležitosti. Ale ani po třech inkasovaných gólech to nebylo úplně zlé. Pořád jsme chtěli hrát a Spartu tlačit. A v určitých fázích se nám to i dařilo. Nejsem zklamaný z herního projevu, jsem zklamaný z výsledku. Ale hokej to byl hezký, kdyby tu byli fanoušci, tak se baví.“

Josef Jandač (Sparta): „Odehráli jsme tu hodně těžké utkání. Bylo to urputné a první dvě třetiny kdo s koho. Ve třetí třetině jsme to zodpovědným výkonem celého mužstva od brankáře až po posledního hráče překlopili na naši stranu. Odvážíme si tam důležité a cenné tři body. Olomouc je mužstvo, které velmi dobře brání a těžko se přes ně chodí. Navíc jsou jejich zákroky takové hraniční a je otázka, jaký metr rozhodování utkání se přijme. Dnes to bylo opravdu hraniční, musí nám být dovoleno hrát hokej. Dnes se k tomu ale nebudu vyjadřovat, můžu to komentovat až zítra. Tabulku teď neřešíme, zaměřujeme se sami na sebe. Ale to, že se pohybujeme v první čtyřce, nám dodává klid. V této fázi sezony je pro nás spíš důležité, jaký výkon podáváme. Machovský nás znovu podržel, udržel druhou nulu. Je to ale dané výkonem celého týmu, dnes se hrálo zodpovědně. Salák ještě potřebuje potrénovat a řeší ještě trošku výstroj. Jakmile bude připravený, tak nastoupí.“

SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 0:3. Rozhodl začátek poslední třetiny, nula pro Machovského

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 41:58. Buchtele, 43:45. Tomášek, 48:41. Jurčina Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek (A), Vyrůbalík (C) – J. Káňa, Handl, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Hosté: Machovský (Salák) – Košťálek, Piskáček (A), Jurčina, Němeček, Kalina, Polášek – Řepík (C), Horák, Sobotka – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Říčka, Pech (A), Buchtele – Šmerha, Vitouch, Zikmund. Rozhodčí René Hradil, Pavel Obadal – Marek Hlavatý, Vladimír Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Snový nástup juniora Langa!

Utkání sice začalo ve velkém tempu, ale pořádnou šanci si vypracovali domácí až v osmé minutě během přesilovky, když Stříteského volej z bezprostřední blízkosti zlikvidoval gólman Novotný rozklekem. Ve 12. minutě lépe bruslící hosté zahrozili také v početní výhodě, Flek ale tváří v tvář nepřekonal Pavláta. Mladý strážce domácí branky si poradil i s dalšími pokusy hráčů Energie a po pauze převzali iniciativu domácí.

Pour ještě při přečíslení dva na jednoho neuspěl ani nadvakrát, následně Gulašův forhendový blafák zneškodnil pravým betonem Novotný, ale ve 31. minutě už Indiáni dokonce dvakrát udeřili. Nejprve se po akci Kodýtka trefil rychlou střelou pod horní tyč Martin Lang a extraligový debutant navíc o 25 vteřin později zvýšil pokusem z otočky na 2:0.

Bleskově mohl odpovědět Vondráček, jenž neproměnil bekhendovým zakončením samostatný únik a za chvíli ztroskotal na Pavlátovi i z otočky. Střelecky aktivnější hosté poté nezužitkovali krátkou přesilovku, ale ve 38. minutě snížil ve vlastním oslabení přesnou střelou z levého kruhu Skuhravý. V rušném závěru druhé třetiny protáhl Pavláta ranou švihem nekrytý Kaše a z protiútoku Gulaš prováhal přečíslení dvou na jednoho.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Koblasa dorážkou vlastní střely vyrovnal na 2:2. O chvíli později Lauko napálil pravou tyč a Flek v dobré pozici zamířil jen do náruče Pavláta. V 50. minutě udeřilo z brejku na druhé straně, když Eberleho zakončení usměrnil do sítě Straka. Hosté se snažili zareagovat, Pavlát si však vleže poradil i s tečí Fleka.

Energii zbrzdil trest za nesportovní chování střídačky, který v 56. minutě potrestal přesnou ranou bez přípravy Pour. Necelé tři minuty před koncem však po rychlé kombinaci s Mikúšem a Vondráčkem snížil na 3:4 Graňák. Dotáhnout plzeňské vedení přes hru bez brankáře Karlovarští nestihli a prohráli počtvrté za sebou.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Vyhráli jsme za tři body, ale máme hlavně ve hře s pukem velké rezervy. Málo se tlačíme do střelby, v útočném pásmu to přehráváme a i přechod přes střední pásmo musíme zjednodušit. Jsem rád, že tým i za stavu 2:2, když byly Karlovy Vary lepší, zvládl dát dva góly a v závěru si to pohlídat. Aktuálně je naše soupiska daná, takže hrají teď mladí kluci. Martin Lang v útočném pásmu gól dát umí, ale ještě má rezervy v obraném pásmu. Moc mu přeji, že dal při premiéře dva góly. Odehrál velmi dobré utkání.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Chtěli jsme hrát aktivně a to se nám po většinu zápasu dařilo. Po našich drobných chybách a nedůrazu jsme nechali domácí dvakrát odskočit. To bylo hlavním důvodem dnešní porážky. Nechali jsme si dorazit tři góly, nebyli jsme důrazní v předbrankovém prostoru na obou stranách. Na hráčích bylo vidět, že chtějí přerušit neúspěšnou sérii a porvat se o to. Potřebujeme ale naši aktivitu vyjádřit bodově a to se nám teď nedaří. Trest pro střídačku se nám už nesmí stát, byla to chyba. Bereme to jednoznačně na sebe.“

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 4:3. Dva góly debutanta Langa ozdobily západočeské derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:14. M. Lang, 30:39. M. Lang, 49:52. Straka, 55:20. Pour Hosté: 37:16. Skuhravý, 42:07. Koblasa, 57:04. Graňák Sestavy Domácí: Pavlát (Frodl) – Budík, Čerešňák (A), V. Lang, Jiříček, Vráblík, Stříteský, L. Kaňák – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Rob, Přikryl, Pour – Slanina, Malát. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pražák, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Skvělý Lakatoš uvítal trojici posil výhrou

Řada změn během posledních dvou dnů na vítkovické soupisce měla efekt. Domácí zatřásli sestavou a do zápasu nastoupili se třemi posilami Galvinšem, Pyrochtou a Svačinou, ale první důležitý part sehrál jejich nejproduktivnější hráč. Lakatoš v 11. minutě vypíchl Ševcovi puk ve středním pásmu, vyměnil si ho s Fridrichem a pak z přečíslení zápěstím překonal Růžičku.

Pak ale zaspala i vítkovická defenzíva, která si nepohlídala Flynnův pohyb ve středním pásmu. Hostující útočník vpadl nehlídán domácím do týlu a zblízka nedal Dolejšovi šanci.

Za výhrou Vítkovičtí vykročili ve druhé části. Za stavu 1:1 ale přečkali šanci Aldersona, který zblízka nezakončil mladoboleslavský brejk. Vítkovice si pomohly v přesilovce. Hned první vyloučení v zápase už za 21 sekund domácí využili, když se v tlačenici na brankovišti dokázal zorientovat Krenželok a usměrnil do branky Lakatošovu přihrávku.

Za 130 sekund přidaly Vítkovice třetí gól: Schleiss zpoza brány dokázal s bekem na zádech vybruslit na střed hřiště a švihem z otočky se trefil nad Růžičkův beton.

Další gól měl za tři minuty na hokejce Hruška, ale ze svého úniku vytěžil jen nepříliš povedenou střelu.

Ostravané však nadále hráli s chutí a odhodláním a navíc je vzadu jistil spolehlivý Dolejš, který v úvodu třetí části nepovolil Boleslavi kontaktní gól při možnosti Luntera. Další příležitost pak hosté prohospodařili v přesilové hře, a i když v závěrečné pětiminutovce dusili soupeře před Dolejšovou bránou, kontaktní gól naděje už nevstřelili ani v power play.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás je to velice cenné a zasloužené vítězství za tři body. Musím pochválit hráče, jak si za výhrou šli, což podpořil i výborný výkon gólmana. Po jednom utkání nechci lítat v oblacích, ale šlo vidět, že se obranná hra zlepšila. Jsme spokojeni, do kabiny míří pochvala.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Nepřevedli jsme dobrý výkon. Upozorňovali jsme hráče, že nás tady nečeká nic lehkého, ale domácí nás bohužel předčili v důrazu. Celý zápas jsme se prali s defenzivní taktikou Vítkovic, která jim vyšla. Pokud bychom chtěli pomýšlet na lepší výsledek, tenhle výkon rozhodně nemohl stačit. Domácí vyhráli zaslouženě.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mladá Boleslav 3:1. Domácí bodovali naplno po měsíci a odskočili Zlínu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:47. Lakatoš, 26:42. L. Krenželok, 28:52. Schleiss Hosté: 17:21. Flynn Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Gewiese, Galvinš, Koch, L. Kovář, R. Černý – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Fillman, Šidlík – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lederer, Lučan Stadion Ostravar aréna

Vlach zaválel hattrickem, kapitán Jelínek čtyřmi body

Do sestavy Liberce se po zranění vrátili útočníci Bulíř s Grígerem, naopak už chyběl Rachůnek, který zamířil zpět do Karlových Varů. Motoru zase scházel hlavní kouč Václav Prospal, jenž se podrobil drobnému operačnímu zákroku a mužstvo tak v utkání vedl asistent Aleš Totter.

Domácí do utkání vlétli a už ve druhé minutě šli do vedení. Skóre zápasu otevřel přesnou ranou mezi Paterovy betony Jelínek. Motor mohl okamžitě odpovědět, Formana ale výborně vychytal Kváča. První přesilovku si zahráli Jihočeši, Kváču však vůbec neohrozili. To Bílí Tygři naložili s početní výhodou o poznání lépe a po Vlachově krásné přihrávce skóroval podruhé v utkání domácí kapitán Jelínek.

Hosté zareagovali střídáním gólmanů. Pateru, který chytal před návratem do Severní Ameriky naposledy, v brance nahradil Strmeň. Motor mohl poté dostat na dostřel Toman, v dobré pozici ale těsně minul. Na Kváču si nepřišel ani Michnáč.

Na začátku druhé části hrál Motor minutu ve dvojnásobné početní výhodě, sehrál ji však velmi špatně. Po návratu z trestné lavice se navíc do úniku dostal Derner, byl faulován Plášilem a rozhodčí nařídil trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel Vlach a přesnou ranou k tyči zvýšil již na rozdíl tří branek.

Za další dvě minuty už Liberec vedl 4:0, po Jelínkově přihrávce se radoval znovu Vlach. Zmar Českých Budějovic však pokračoval i nadále, dokonce ve vlastním oslabení přidal po krásné individuální akci pátý gól domácích Bulíř. V polovině utkání pak navíc Liberečtí využili také početní výhodu, ranou do horního rohu nedal Strmeňovi šanci Birner - 6:0. Jihočeši byli ve druhé třetině pod neustálým tlakem domácích a Kváču prakticky neohrozili.

Českobudějovičtí se ve třetím dějství snažili alespoň o čestný úspěch a blízko mu byl Forman, Kváčovi ale proti jeho střele pomohla pravá tyč. Na domácího brankáře si nepřišel ani nadvakrát Doležal. Udeřili tak znovu domácí, když po Jelínkově pasu zkompletoval dělovkou pod horní tyč svůj první hattrick v extralize Vlach. Zápas už se poté jen dohrával.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Odehráli jsme velice dobré utkání. Měli jsme dobrý vstup a podařilo se nám dát rychle branku. Dokázali jsme také využít přesilovku a důležitým momentem byla také ubráněná oslabení, zejména to ve třech. Po celý zápas jsme byli silní na kotouči a byli jsme dostatečně produktivní.“

Aleš Totter (České Budějovice): „V první třetině jsme měli tři přesilovky, nabídnutou příležitost jsme ale nevyužili. Liberec dal poté z první šance branku a následně proměnil svou přesilovku. Ve druhé třetině jsme se mohli vrátit do zápasu ve dvojnásobné přesilovce, přistoupili jsme k ní ale špatně. V pokračující výhodě jsme navíc domácím nabídli trestné střílení. Celkově jsme tou početní výhodou nastartovali Liberec a pak už se to na nás valilo jako lavina a my už jsme jen přihlíželi.“

SESTŘIH: Liberec - České Budějovice 7:0. Hattrick Vlacha! Motor zavalila lavina gólů pod Ještědem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:51. P. Jelínek, 07:46. P. Jelínek, 21:28. J. Vlach, 23:40. J. Vlach, 25:54. Bulíř, 30:00. Birner, 51:19. J. Vlach Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Kolmann, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Průžek, Bulíř, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Šír, Najman, Rychlovský – D. Špaček. Hosté: Patera (8. Strmeň) – Vydarený (A), Slováček, Pýcha (C), Plášil, Suchánek, Allen – Christov, Toman, Jonák – Forman, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák, Prokeš, D. Voženílek – Beránek, Michnáč, Ville. Rozhodčí Pešina, Micka – Zika, Malý. Stadion Home Credit Arena, Liberec

Drama v závěru pojistil Cingel do prázdné

Hosté začali zápas lépe. Královéhradeckou obranu zlobil především jejich nejlepší střelec a bývalý hráč Mountfieldu Jarůšek. Za prvních pět minut si vypracoval dvě šance, především při té druhé zasáhl velmi dobře ramenem brankář Mazanec. Severočechy nakonec v tlaku zastavila disciplína, která jim nejde. Když se dostali k přesilovce, domácí - jeden z nejlepších celků extraligy ve statistice oslabení - je nepustili k ničemu vážnějšímu.

Východočechy dílčí úspěch povzbudil, vyrovnali hru a sami se propracovali do šancí. V deváté minutě Kelly Klíma ukradl puk za brankou, poslal ho Růžičkovi, kterého vychytal Zajíček. O čtyři minuty později už ale zasáhnout nestačil. Domácí využili přesilovku perfektní akcí, kdy Sklenář poslal přihrávku „žabkou“ a Lev bez přípravy prostřelil brankáře.

Jinak se hrál spíš neurovnaný hokej, často se přerušovalo. Jednu z minel potrestali domácí ve 22. minutě. V útočném pásmu chyboval bek Cibulskis, jenž právě v Hradci Králové strávil poslední tři sezony. Do brejku se tak dostal Zachar a překonal Zajíčka. Pro útočníka, který je v týmu na hostování z Liberce, šlo o první gól v sezoně.

Druhá branka přinesla mnohem rušnější momenty ve hře. Oba týmy si vytvářely šance, oba se střídavě dostávaly do tlaku. Za domácí mohl dvakrát zvýšit kapitán Smoleňák, jenž se klasicky snažil skórovat zblízka díky důrazu před brankou. V dresu hostů měl nejjasnější možnost Látal, jenž jel sám na Mazance, střelou mezi betony ho však nepokořil. Vervě tak pomohla přesilovka. Ve 31. minutě ji už po čtyřech vteřinách využil dorážkou Pospíšil.

Od snížení se sice hrálo rušně, rychle, už plynuleji, ale ani jeden celek nebyl schopný dostat se do větších příležitostí. Až v polovině třetí části Hradec, který byl v tu dobu aktivnější, mohl prakticky rozhodnout. Kelly Klíma však z dobré pozice trefil střed branky.

Litvínov se k šancím dostal v přesilovce. Nejprve však v početní výhodě zachyboval, do úniku se dostal Zachar, byl faulován a sudí odpískal trestné střílení, při němž Smoleňák na Zajíčka nevyzrál. Brankář hosty pozvedl a ti mohli ihned vyrovnat. Zejména Jarůšek byl nebezpečný, jeho střelu z ideálního místa ale Mazanec vyrazil.

Hosté začali hrát dvě minuty před koncem bez brankáře, jejich početní převahu ještě zvýšilo vyloučení Lva. Přesto Litvínov nesrovnal, naopak 48 sekund před koncem rozhodl střelou do prázdné branky Cingel.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Hrál se poměrně vyrovnaný zápas. Bylo dobře, že se nám podařilo odskočit góly v první i druhé třetině. Druhá třetina přitom nebyla z naší strany dobrá, Litvínov nás přehrával, ve třetí jsme se zlepšili. Až na konci jsme udělali zbytečný faul, hosté hráli přesilovku šest na čtyři. Ale zvládli jsme to. Byla tam obrovská bojovnost a vynikající výkon brankáře Mazance.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Byl to bojovný zápas, hlavně v první polovině jsme byli málo aktivní. Prohrávali jsme mnoho soubojů, domácí šli zaslouženě do vedení a my jsme od té doby honili zajíce za ocas. Pak jsme se zvedli, snížili jsme a měli jsme dobré šance. Ve třetí části nás domácí do ničeho nepustili, až v závěru jsme měli několik dobrých šancí. Chyběl nám důraz před bránou a také kolem modrých čar, kde jsme ztráceli hodně puků.

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 3:1. První sezonní branka pro Zachara, hosté přišli o sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:25. Lev, 21:35. M. Zachar, 59:12. Cingel Hosté: 30:06. Pospíšil Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), R. Pilař, Jank, Šalda – Síla, Kevin Klíma, Koukal – Orsava, J. Sklenář, V. Růžička – Kelly Klíma, Perret, Cingel – Smoleňák (C), M. Zachar, Morong – Lev. Hosté: Zajíček (Godla) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Štich (A), Baláž – Jarůšek, Žejdl, P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, M. Hanzl (A), Petružálek – Zygmunt, Helt, Jícha. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Brejcha, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové