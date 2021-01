Růžičku vyhrocené bitvy se Spartou baví: Snad je zlé období za námi

Ze Sparty ho v patnácti letech vyhodili. Nepatřil mezi hvězdy, nevynikal, neměl perspektivu. Zoufalý Martin Růžička tehdy brečel rodičům do telefonu. Pak se ale zakousnul. A přes půl světa se oklikou do Sparty vrátil, v roce 2006 s ní vyhrál extraligový titul a další dva pak přidal s Třincem (2011 a 2019). Byl i u zlata na mistrovství světa (2010), zbořil všechny možné rekordy české extraligy. Duely proti Spartě berounského rodáka stále baví. Ve šlágru 36. kola Tipsport extraligy ji pomohl skolit třemi body (1+2) a vítěznou trefou v nájezdech. Oceláři vyhráli 5:4 po nájezdech. A Růžička si upevnil první místo v kanadském bodování soutěže. Z 32 zápasů má 44 bodů (13+31).

Hrál se výborný zápas, evidentně vás všechny bavil, souhlasí?

„Takové zápasy baví každého, když se potkají dva týmy, co šlapou a jsou nahoře. Nejsem výjimka. Bavilo nás to všechny, byly tam zvraty, spousty gólů i emoce. Škoda, že jsme neudrželi vedení.“

Byl to pro vás ideální test, jestli jste po měsíci výsledkového trápení zpátky?

„Jsem rád, že jsme potvrdili výkon s Hradcem (3:1) a vyhráli jsme. Šli za tím jako tým všichni do jednoho. Bylo to vidět.“

V nájezdech jste zvolil klasický blafák do bekhendu, měl jste jasno?

„Přemýšlel jsem o střele, ale jak jsem přibrzdil, všimnul jsem si, že mě Machy (Machovský) zkouší překvapit. Beton dal trochu dolů, tak jsem zkusil kličku. A vyšla.“

Třinec - Sparta: Růžička v nájezdech vystřelil Ocelářům druhý bod, 5:4

Dodá vám takový zápas sebevědomí a pohodu do dalších bojů?

„Určitě, neměli jsme dobré období poslední měsíc, tak doufám, že to máme za sebou. A bude to jen lepší. Sparta je vynikající soupeř, snažili jsme se navzájem povzbuzovat, hrát, co to dalo. Škoda, že jsme neudrželi vedení (3:1 a 4:2), ale dva body jsou dobrý.“

Stále ovšem inkasujete poměrně laciné góly po individuálních chybách...

„Trenéři nám říkají, že některé góly soupeřům darujeme. Není to jednoduché na psychiku. Zvlášť v období, kdy jsme se na góly nadřeli a dostávali pak jednoduché. Tak to někdy je. Díváme se na video, snažíme se poučit a odrazit se od toho. Hrát, na co jsme zvyklí.“

Vy jste také přišel poměrně lacino k brance. Čím jste překvapil Machovského, že vám namazal puk na hůl?

„Skákal jsem ze střídačky, Hreho (Hrehorčák) za bránou napadal a Matěj o mě nevěděl. Asi si myslel, že jsem jeho obránce, naslepo mi to hodil. Trochu jsem doufal, že by to tak mohl udělat.“

A jak jste vnímali gól Milana Jurčiny přes celé hřiště?

„Takových gólů se moc nevidí, ale padají. Stane se. Bylo na nás, abychom se otřepali a šli dál. Ondra (Kacetl) chytal výborně, hodně nám pak pomohl v nájezdech. Občas i takové góly padnou.“

V závěru bylo na ledě i hodně emocí, čemu je připisujete?

„Souboj (Musila s Řepíkem) jsem neviděl, byl jsem zrovna na střídačce a v předklonu. Diváci by to rozproudili ještě víc, nikdo prostě nechce prohrát. Emoce budou. Každá maličkost může vyvolat šarvátku, to k tomu patří.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

SESTŘIH: Třinec - Sparta Praha 5:4sn. Kuriózní gól Jurčiny obral Oceláře o bod