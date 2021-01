Irgl je zpátky, k výhře pomohl gólem: Každý zápas může být můj poslední

„Každý zápas může být můj poslední,“ upozornil bezprostředně po duelu na operované koleno. Sám byl zvědavý, jak na zápasovou zátěž a souboje zareaguje. Se soudy ohledně návratu do elitní soutěže si tedy ještě nechává čas a prostor.

Proti Zlínu naskočil Irgl ve třetí formaci vedle Marka Kaluse a Josefa Mikysky. Na ledě strávil 11:01 minut čistého času. Na přesilovku se dostal pouze na 21 vteřin. Stačilo mu to. Po parádním pasu obránce Petra Gewieseho si ve 44. minutě přiklekl ke střele a zavěsil nekompromisně. Gólem na 2:0 definitivně zlomil odpor houževnatého rivala.

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 3:0. Vítězný návrat Irgla! Matador se hned trefil

„Všichni jsme mu to přáli, věděli jsme, jak maká a dře,“ líčí Irglův spoluhráč Vladimír Svačina, který se proti Zlínu také dočkal obnovené gólové premiéry v mateřském klubu po návratu z konkurenčních štací (Třinec, Liberec, Kometa, Pardubice). „Jsme moc rádi, že je Zbyňa zpátky na ledě.“

Jestliže Svačina na svoji další vítkovickou trefu čekal takřka šest roků (naposledy v ostravských barvách skóroval v play off 2015 proti Pardubicím), Irglovo čekání na gól v rodném klubu se protáhlo na takřka čtrnáct let. S Vítkovicemi se loučil v sezoně 2006/07, pak odešel na úspěšnou misi do ruské KHL. Po návratu domů dal přednost našlapanému Třinci, potom hrával v Olomouci.

Zbyněk Irgl v extralize Vítkovice 457 zápasů 190 bodů (108+82) Třinec 161 zápasů 93 bodů (44+49) Olomouc 124 zápasů 85 bodů (46+39)

Není bez zajímavosti, že i v posledním duelu za Vítkovice před odchodem do zahraničí Irgl skóroval. Bylo to v únoru 2007 proti Slavii (3:1) a čtyři tehdejší aktéry potkal i v nedělním duelu proti Zlínu. Roman Šimíček už teď byl sice jenom v obleku a na střídačce jako trenér. Ale Lukáš Krenželok, Bedřich Köhler a Tomáš Žižka stále hrají.

„Herní praxe Zbyňovi chybí, půl roku nehrál, ale pořád na sobě pracuje. Poroste,“ je přesvědčený vítkovický trenér Miloš Holaň. „Zvedne se mu sebevědomí, nechce prohrát žádný souboj, ani zápas.“

Zkušený útočník byl při hodnocení návratu klasicky přísný. K sobě i týmovému projevu. „Chybí mi mezihra, potřebuju cítit, že hraju s pukem. Některé pasáže hrajeme naivně, chybí nám rozehra, nahrávka. Musíme na tom pracovat, protože bez toho, abychom si nahráli, to nepůjde.“

Vítkovice - Zlín: Domácí využil dvojnásobnou přesilovku. Svačina propálil Kašíka, 1:0

V zápase se snažil hrát jednoduše, nepouštět se do složitých řešení. „Byl jsem čtyři a půl měsíce bez společného tréninku, bylo nás na ledě maximálně šest, to se nedají žádné situace nacvičovat,“ popisoval. „Na prvním společném tréninku teď s klukama jsem si říkal, kolik je kolem mě lidí a jak je to rychlé! Proto jsem se snažil nic nevymýšlet, odehrát to jednoduše.“

Na oficiální potvrzení branky na 2:0 si musel chvíli počkat. Sudí u videa zkoumali, zda puk prolétl přes brankovou čáru ještě před tím, než gólman Libor Kašík při zákroku vykopnul brankovou konstrukci. „Nevěděl jsem, jak to dopadne,“ přiznal Irgl. „Kluci mi sice říkali, že gól určitě bude platit, ale já netušil, v jakém okamžiku to prošlo. Jen jsem viděl puk v bráně.“

Pro další zápasy teď bude klíčové, jak na zátěž zareaguje operované koleno. „Každý zápas může být můj poslední. Takže opravdu uvidím, jak koleno bude vypadat po zápasech,“ dodal Irgl.

Irglovy medaile zlato MS do 20 let ve Švédsku (2000)

švýcarská liga s Davosem (2007) stříbro mistrovství světa v Lotyšsku (2006)

ruská Superliga s Jaroslavlí (2008)

KHL s Jaroslavlí (2009)

KHL s Atlantem Mytišči (2011)

extraliga s Vítkovicemi (2002)

extraliga s Třincem (2015) bronz extraliga s Vítkovicemi (2001)

