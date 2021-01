Velký návrat! Irgl si po takřka 14 letech zahraje extraligu za Vítkovice

Irgl se do rodného klubu vrátil v létě z Olomouce. V letním Generali Česká Cupu naskočil do tří zápasů, nasbíral v nich 4 body (0+4). Těšil se na ligový rozjezd, jenže si poranil koleno. Musel na operaci a návrat se dlouho odkládal.

„Když to řeknu upřímně, sám tomu kolikrát nerozumím,“ popisoval zranění a rehabilitaci pro klubové stránky Irgl. „Jeden trénink na ledě vypadá úplně super, bruslil jsem normálně, noha držela. A pak přijde druhý a najednou mám nohu jen na opírání a možná ani to ne. Najednou se o nohu nemůžu ani zapřít, nedej Bože, že bych se od ní odrazil, že bych ji ohnul, povolil.“

Proto se jeho návrat do extraligového kolotoče neustále posunoval. Co bylo špatně, pořádně nevěděl. „Jestli je šlacha pořád tak slabá, nebo svaly nejsou dostatečně silné? Nevím. Sám jsem z toho hodně skleslý, protože pak přemýšlím, jestli ještě vůbec budu hrát hokej, jestli se s tím bude moct hrát. Ale dělám vše pro to, abych se na ten led dostal a ukázal, že i po čtyřicítce se dá hrát hokej na nejvyšší úrovni.“

Proti Zlínu už Irgl naskočí. Proti tomuto soupeři hrál shodou okolností v srpnu hokej naposledy. Vítkovice tehdy v poháru doma Zlín porazily 5:3, Irgl nahrával na dvě branky. Tehdy ještě tým trénovali Trličík, Stránský a Svozil. Teď už na střídačce stojí Holaň, Šimíček a Philipp. Se všemi Irgl ve své kariéře hrával. Pod vedením Miloše Holaně staršího navíc hokejově vyrůstal.

I proto ho potěšilo, když mu od Holaně seniora nedávno přišla gratulace ke čtyřicátinám s přáním rychlého uzdravení. „Pan trenér Miloš Holaň starší mě trénoval v mládeži, v žácích. On mě hokejově vychoval, byl jsem takové jeho dítě a opravdu má obrovský podíl na tom, že hraju hokej. Strašně moc mě toho naučil, když to řeknu takhle, tak možná osmdesát, možná až devadesát procent toho, co umím, mě naučil on. Od základů. Proto mě jeho gratulace k narozeninám potěšila.“

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, L. Doudera, L. Kovář, Koch – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – M. Kalus, J. Mikyska, Irgl – Fridrich, Werbik, Mallet. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Nosek (A), Žižka (C), Hamrlík – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Dufek, Hejcman, Köhler – Okál, Fryšara, Dobiáš – J. Ondráček, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Šír, Kubičík – Frodl, Komárek Stadion Ostravar aréna

