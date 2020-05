Návrat bojovníka Irgla: Lysá jako Everest, nenávist obrousila i nemoc | iSport.cz

Třináct let. Po tak dlouhé době se Zbyněk Irgl vrací do mateřského klubu. Přestože mu je už devětatřicet, drží se díky brutální fyzické přípravě a profesionálnímu přístupu mezi extraligovou elitou. Vyrovnal se s turbulencí po přestupu k regionálnímu rivalovi, zvládl i těžký boj s rakovinovým nádorem v ledvině. Doktoři mu ji odebrali, šance na pokračování kariéry nebyla veliká. Přesto se Irgl vrátil na špičkové úrovni. Důkaz? Není to tak dávno, co se o jeho služby živě zajímala Sparta. Sháněla lídra, osobnost, střelce.

Diskuze nečtu

Že mu ostravští fandové nemohli po přestupu do Třince přijít na jméno? Nad tím Irgl jen pokrčil rameny už na sklonku ledna, kdy byl prakticky domluvený na návratu do Vítkovic. Chtěl svému rodnému klubu pomoct se záchranou. „To je jenom na nich, jak by to vzali,“ hlásil zkušený útočník. „Já jsem v té chvíli měl jediný cíl – pomoct Vítkovicím se udržet. Fanouškům šlo o to samé, takže si nemyslím, že by byl nějaký problém. A jestli by to někdo kritizoval v diskuzích, tak ty nečtu. Tohle jde okolo mě.“

Podobně uvažovali i vítkovičtí šéfové. Nový sportovní ředitel Roman Šimíček, který měl Irgla v minulosti na křídle ve své formaci, je přesvědčený, že zkušený útočník do Vítkovic patří. „Zbyňa je poctivý kluk, který má hromadu zkušeností, prošel toho hodně, pořád je výborný hokejista,“ vysvětloval Šimíček. „Ví, kde má srdce a kam ho to táhne. Za sebe i za klub jsem rád, že se nám podařilo jeho návrat dotáhnout do úspěšného konce.“

Šimíček sám v minulosti na vlastní kůži zažil podobnou situaci. Když se po dvouleté štaci v NHL a úspěšném angažmá ve Finsku vracel do extraligy, skončil v nenáviděné Spartě. Teprve pak znovu zamířil do Ostravy. „Když pak Šimon trénoval Vítkovice, samozřejmě mě popichoval, že jsem odešel do Třince,“ připomínal v minulosti s úsměvem Irgl. „Ale já mu to vždycky hned vrátil tím, že on se ze zahraničí vracel do Sparty.“

Také trenér Mojmír Trličík je přesvědčený, že Irgl znovu rychle najde s fanoušky společnou řeč. „Hokejově pořád patří mezi nejlepší hráče extraligy,“ má jasnou kouč. „Má hromadu zkušeností, výborný přístup na ledě i mimo něj. Navíc se chtěl vrátit už během minulé sezony a pomoci se záchranou, což jen svědčí o tom, že na svůj mateřský klub doopravdy nezapomněl. A chce za něj bojovat. I proto jsme o jeho služby stáli.“

Nenávistné hrany navíc pořádně obrousily i chvíle, které daleko přesahovaly sportovní nebo klubovou rivalitu. V Třinci se Irgl chytil okamžitě, v devatenácti zápasech nasbíral 19 bodů (11+8), ale v listopadu 2014 ho začaly trápit bolesti břicha. Výsledek vyšetření ho poslal do kolen: rakovinový nález na ledvině.

Irgl v extralize - zápasy Vítkovice 456 Třinec 161 Olomouc 124 Celkem 741

„První měsíc byl hodně těžký,“ vracel se ve vzpomínkách. „Vůbec jsem nemyslel na hokej, hlavou mi šlo jen to, jak to bude dál. Po operaci jsem první týden, čtrnáct dní, měl problém vůbec vstát a dojít si umýt zuby. Opravdu jsem si šel umýt zuby a zpátky do lůžka spát další hodinu, aby se z toho tělo sebralo. To pro mě bylo psychicky hodně náročné. Člověk je zvyklý se hýbat, vydržet něco a najednou tělo odešlo úplně. To pro mě bylo asi nejhorší za tu dobu.“

Nad vodou ho držela rodina, přátelé. „Když jsem viděl malou, jak kolem mě běhá, a děti, to mě dostávalo nahoru. A jakmile jsem začal pomaličku trénovat, tak se i tělo zvedalo, zvykalo na zátěž. Tím jsem i já znovu dostával chuť do hokeje.“

Vzdát se? Neexistuje

Vzpruhou mu byly i podpůrné reakce fanoušků. Ze všech koutů republiky. Pochopitelně i z Vítkovic. „To bylo něco! Když to řeknu, tak jsem spíš velký pesimista, co se týče vztahů. Obrovsky mě překvapilo, co se dělo poté, když vyšlo najevo, do jakých problémů jsem se dostal. Podpora všech lidí okolo hokeje a fanoušků mě chytla za srdce. Všem patří obrovský dík!“

Na led se Irgl vrátil čtyři měsíce po operaci. A jak! Páté semifinále proti Spartě za nerozhodného stavu 2:2 na zápasy rozhodl vítězným nájezdem a postupový gól vstřelil i v klíčovém duelu v Praze. Celkem v play off po návratu odehrál 9 zápasů (2+2). Na vytoužený ligový titul, kvůli kterému dal po návratu z KHL před Vítkovicemi přednost Ocelářům, znovu nedosáhl. Ale stříbro mělo po zdravotních komplikacích velkou váhu. Výborné sezony pak odehrál Irgl i v Olomouci.

Irgl v extralize - body Vítkovice 189 (107+82) Třinec 93 (44+49) Olomouc 85 (46+39) Celkem 367 (197+170)

„Po operaci vypadal Zbyňa hrozně,“ netajil jeho přítel a kondiční trenér Ladislav Grubr. „Byl ochablý, slabý. Prvních čtrnáct dnů se mu strašně točila hlava, byl zesláblý, začínali jsme úplně od píky. Postupně ale získával jiskřičku naděje i sílu. Zlepšoval se.“

Klíčovým zlomem byl podle kondičního trenéra první výšlap na Lysou horu, kde Irgl pravidelně během letní přípravy maká. Potkávat ho tam můžete i letos. „Když jsme šli po operaci na Lysou poprvé, tak to v půlce vypadalo, že se Zbyňa vyvrátí. Ale vyškrábal se tam. A připadal si, jako by právě zdolal Mount Everest. Tehdy si dokázal, že to půjde! Strašně moc se chtěl na led vrátit, je bojovník,“ dodal Grubr.

