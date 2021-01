Krošelj jako vzor Hašek! Old school zákrok, smál se expert na Třinec

Mladá Boleslav i potřetí v sezoně porazila Třinec. Klíč v pátečním duelu 38. kola Tipsport extraligy? Kromě dvougólového Pavla Kousala i skvělý výkon Gašpera Krošelje. Slovinský brankář naskočil proti Ocelářům už do osmého utkání v řadě, počtvrté za sebou slavil vítězství. „Rád chytám proti dobrým týmům,“ usmál se po výhře 3:2. V utkání předvedl i jeden zákrok á la Dominik Hašek, který byl v mládí jeho velkým vzorem.

Oceláři se na ledě Mladé Boleslavi představili znovu po deseti dnech. I minulé úterý skončil duel dvou týmů ze špice tabulky výhrou Bruslařů 3:2. Zatímco tehdy to byl zápas se čtyřgólovou úvodní třetinou a hromadou vyloučení, v pátek se na první trefu čekalo až do 37. minuty. A vyloučení? Za první dvě třetiny jediné, hra se vyostřila až ve třetím dějství.

Boleslav dovedl k důležité výhře znovu brankář Gašper Krošelj. Zkušený Slovinec naskočil proti Třinci už do osmého duelu za sebou, celkem v extralize z devíti zápasů proti Ocelářům slavil šest výher. Ze tří vzájemných duelů v aktuální sezoně vychytal tři výhry. „Chytá se mi proti nim dobře, mají červenou barvu,“ rozesmál plynulou češtinou. „Je to dobrý tým, každou chybu potrestají. Takže proti nim hrajeme dobře. Všichni, nejen já. Je super, že se to povedlo teď i předtím.“

Vypadá to, že trenéři Mladé Boleslavi nasazují Krošelje na Třinec záměrně. Osm duelů v řadě? To už nemůže být náhoda. Navíc, když v současné době dostává více příležitostí v brance Jan Růžička. „To si samozřejmě necháme pro sebe, nezlobte se,“ odvětil s úsměvem kouč Pavel Patera na dotaz. „S výkonem Gašpiho jsme maximálně spokojeni. Máme tak vyrovnanou brankářskou dvojici, v celé sezoně chytají tak, jak chytají. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal.

Krošelj proti Třinci 9 zápasů 6 výher 1 čisté konto 91,2 % úspěšnost zákroků

V pátek zapsal Krošelj 28 zákroků. Třinec se po vlažnějším vstupu do zápasu rozjel ve druhé třetině, na gólmana se zkušenostmi z několika světových šampionátů i olympijských her si vylámal zuby Matěj Stránský či Petr Vrána. Obrovskou šanci měl pak Tomáš Marcinko, po jehož střele se puk otřel o tyč a následně neposedně poskakoval v brankovišti. „To byl velký zásah, ale taky trochu štěstí. I tyhle malé věci mohou zápas otočit,“ zmínil Krošelj. A také se stalo. O minutu později přidal Pavel Kousal gól na 2:0 po krásné kombinaci.

Mladá Boleslav - Třinec: Marcinkova tutovka. Puk se ale zastavil před brankovou čárou.

Třinec se nicméně nevzdal. V 48. minutě se dokonce dočkal vyrovnání. Za další minutu nicméně v přesilovce rozhodl Jakub Kotala. „Kluci šli od první minuty na sto procent, chtěli jsme vyhrát. Když jsme obdrželi druhý gól, tak jsme udrželi chladné hlavy a dali hned zpátky na 3:2. Všem děkuju, že jsme to udrželi.“

Jemu zase mohli děkovat spoluhráči. V úplném závěru zastavil Stránského velkou šanci. Proti Petru Vránovi zase vystartoval jako Dominik Hašek v dobách své nejslavnější éry. „Jo, to byl takový old school,“ usmál se Krošelj. Mimochodem, hrdina z Nagana byl v mládí jeho velkým vzorem. Jako malý kluk si doma na Haška hrál a loni se s ním dojemně a nečekaně setkal při vyhlášení ankety Sportovce roku Mladé Boleslavi.

Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:31. P. Kousal, 38:51. P. Kousal, 48:45. Kotala Hosté: 43:47. Marcinko, 47:53. Hrehorčák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, A. Zbořil (A), Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, Hrňa – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký (A) – Kofroň, Rodewald, Kurovský – Ramik. Rozhodčí Hodek, Lacina – Lhotský, Votrubec Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 36 22 1 5 8 136:82 73 2. Třinec 34 18 4 5 7 115:86 67 3. M. Boleslav 35 17 5 5 8 114:83 66 4. Plzeň 35 16 4 6 9 114:89 62 5. Liberec 35 16 5 4 10 105:81 62 6. Mountfield 35 17 3 2 13 98:85 59 7. Pardubice 35 15 5 3 12 96:99 58 8. K. Vary 34 14 5 2 13 101:109 54 9. Brno 34 11 5 4 14 91:96 47 10. Vítkovice 34 10 4 5 15 76:95 43 11. Litvínov 34 8 7 3 16 80:96 41 12. Olomouc 35 10 3 4 18 67:102 40 13. Zlín 35 8 3 3 21 72:112 33 14. Č. Budějovice 35 4 3 6 22 84:134 24

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 3:2. Kotala v přesilovce odrazil srovnání Ocelářů