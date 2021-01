Prospal po přestřelce v Třinci: Co se mi honí hlavou? Byl bych sprostý

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 9:7. Gólová divočina pro Oceláře. Motor dvakrát ztratil třígólový náskok VŠECHNA VIDEA ZDE

„Není co hodnotit, dvakrát jsme vedli o tři a nedotáhli jsme to. Nestalo se nám to poprvé. Bohužel. Dobře rozehraný zápas a nedokázali jsme ho dotáhnout.“

Proč?

„Možná nezkušenost. Možná to, že jsme sedm gólů z devíti dostali z dorážek. Dvakrát vedeš o tři, ale uděláš chyby v přečíslení, v obranném pásmu, nevyřešíš dobře dva na jedna... Nebyli jsme důrazní v okolí brány, nabalí se to. A nabaluje se nám to celý rok. Nejsme to schopni dotáhnout.“

Dáte venku sedm gólů a nemáte ani bod, co se vám jako trenérovi honí hlavou?

„Nemůžu říct...byl bych sprostý. To sem nepatří. Lepší bude, abychom si to v klidu a bez emocí vyhodnotili s trenérským mančaftem a s týmem, až se vrátíme domů. V úterý nehrajeme, bude trochu volno, odpočineme si. Už je toho na hráče taky dost.“

Dvakrát jste vedli o tři branky, ale náskok jste neudrželi. Přece nemáte až tak nezkušený mančaft, aby se s tím nedokázal vypořádat, ne?

„A které máme zkušené hráče? Možná Vydarený, jinak ne. Jaké máme jiné zkušené hráče?“

Holec, Voženílek, Novák, Forman...

„Forman ano, ale ostatní hráli celý život prvoligový hokej. Nesouhlasím s vámi, že máme zkušené hráče.“

V čem to tedy je? Nemáte v tomto složení na extraligu?

„Výsledky hovoří za všechno. V momentu, kdy je pár chvil po zápase a vy po mně chcete, abych pranýřoval hráče, abyste mohli prodat noviny? To neudělám. Hanit je nebudu, já jsem pod tím podepsaný. Nashledanou.“

Počkejte, nejde o pranýřování. Co třeba řeknete k výkonu teprve dvacetiletého útočníka Matěje Tomana, který hrál teprve dvanáctý zápas v extralize a měl tady čtyři body (1+3)?

„Můžeme se bavit o Matějovi a dalších, co se vrátili z dvacítek, jsou v týmu a získávají zkušenosti. Pro Matěje dobře. Na dvacítky se nedostal, stáhli jsme si ho z Litoměřic, dostal místo, ice time a využil toho. Super. Dostal se k Mírovi (Formanovi) s Dolíkem (Doležalem), s našimi lepšími útočníky, a prosadil se. Chodil na přesilovky, měl prostor a zužitkoval to. Chci, aby se takhle zlepšoval i dál. Samozřejmě by bylo lepší, pro něho i další mladé, aby zažili víc vítězství než porážek. To je posune.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:25. Gernát, 21:05. Rodewald, 23:59. Leier, 36:36. Gernát, 37:47. M. Stránský, 46:45. M. Kovařčík, 47:54. M. Stránský, 53:46. Dravecký, 59:17. Hrehorčák Hosté: 04:02. Alderson, 09:59. Toman, 15:01. D. Voženílek, 27:40. Z. Doležal, 33:52. Lytvynov, 34:07. Z. Doležal, 42:40. Ville Sestavy Domácí: Kacetl (28. Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Kurovský, Rodewald, Leier – Hrňa, Marcinko, Hrehorčák – Dravecký (A), M. Kovařčík, Kofroň. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Kubíček, Štencel, Slováček, Lytvynov – Forman, Toman, Z. Doležal – M. Novák, R. Přikryl, Alderson – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, P. Novák, Ville. Rozhodčí Kika, Vrba – Hlavatý, Axman. Stadion WERK ARENA, Třinec

