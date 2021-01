Motor sedící, spící. Sparta ho smetla 6:2. Prospal: Musí přijít změny!

Jak by řekl Jára Cimrman: život je nejlepší školou života. Platí to také o tom hokejovém extraligovém. České Budějovice zatím těžkou písemku v prvním roce studia nezvládají. Propadají. Dál se krčí u dna, v úterý schytaly od Sparty výprask 2:6. S trenérem Václavem Prospalem to na střídačce pořádně šilo. Po operaci kolene stále zůstává sedící. A jeho tým spící. „Musí přijít změny!“ soptil.

Zápas prvního s posledním. Oba soupeře už před utkáním dělil téměř trojnásobek bodů, přesně 43. A po něm o další tři narostl. Výsledek 6:2. Brutální výplach, mohlo by se zdát. Ještě na startu třetí třetiny ale bylo skóre vyrovnané.

Do zápasu vlétli žlutě odění hokejisté Motoru skvěle. Po pěti minutách už za sebou měli dvě přesilové hry. Tu druhou využili. Na střely v tu chvíli vedli drtivě 8:0. O první komerční pauze se arénou nesl hlasitý slovní fén, který směrem k hlavám svých svěřenců vál z úst domácího kouče Josefa Jandače .

„Měli jsme katastrofální vstup do zápasu. Byli jsme ve všem pomalejší, soupeř hrál hodně aktivně, přehrával nás. Vynutil si fauly. První třetinu jsme vůbec nezvládli. Udělali jsme nějaké změny, zlepšili jsme pohyb a důraz. Pořád to ale nebylo úplně ono, až ve třetí třetině to začalo být dobré,“ komentoval duel trenér Sparty.

Nakonec mohl být spokojený. To však ani v nejmenším neplatilo o jeho protějšku Václavu Prospalovi. „Nevím, co k tomu říct. Tohle je obrázek celé naší sezony. Nebyli jsme lepší, výsledkově to ale bylo slušně rozehrané. Pak přijde pasáž, kdy zase uděláme hrubé individuální chyby ve vlastním obranném pásmu, dostaneme góly, celá naše hra se rozsype a je po zápase,“ hlásil opíraje se o berle.

Na střídačce po operaci kolene znovu seděl na barové stoličce. Nohu měl nataženou. Stejně to s ním ale pořádně šilo. „Hokej jsem prožíval jako hráč, stejně to mám i jako trenér. Neumím tam stát jako socha, teď musím dokonce sedět… Tohle mě nenechává klidným.“

Není divu. České Budějovice ztratily další slibně rozjetý duel. Ve třetí třetině přišel absolutní kolaps, Jihočeši ji prohráli 0:4. Čtyři trefy domácích se vešly do deseti minut. „Chyby se stále opakují. Asi budeme muset začít apelovat na vedení, aby přivedlo hráče, kteří takové hrubky dělat pořád dokola nebudou. Je to frustrující, ubíjející. Nevím, kolik dalších slov bych měl říct, abych to správně vyjádřil. My se ale prostě v určitých chvílích porážíme sami,“ doplnil nazlobeně Prospal.

Za Spartu se trefilo šest různých střelců. „To je asi naše největší plus, daří se celému týmu,“ pravil spokojeně jeden z nich Robert Říčka. Právě on nakonec zapsal vítěznou branku.

V tabulce si Pražané upevnili první místo, aktuálně mají šestibodový náskok na Třinec. Oceláři však mají hned tři utkání k dobru. „Tabulka není úplně daná, odehrané zápasy jsou rozdílné. Samozřejmě je to ale super, jsme na vlně. Vyhráváme i zápasy, které se nám třeba tolik nepovedly, což je ohromně důležité,“ dodal spokojeně Říčka.

SESTŘIH: Sparta Praha - České Budějovice, 6:2.Domácí rozebrali Motor ve třetí třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:06. Buchtele, 31:41. Horák, 44:05. Říčka, 45:15. Rousek, 52:32. Němeček, 54:31. Sobotka Hosté: 05:07. Kubíček, 32:48. Pýcha Sestavy Domácí: Neužil (Machovský) – Němeček, Košťálek, Jurčina (A), Kalina, Tomáš Dvořák, Polášek, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Kudrna, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Kubíček, Slováček, Allen – Christov, Toman, Ville – Holec, R. Přikryl, Z. Doležal – Karabáček, D. Voženílek, Forman – Beránek, Prokeš, Jonák – P. Novák. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Pešek, Malý Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Madeta Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE