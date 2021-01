SESTŘIHY: Divočina v Třinci! 16 gólů s Motorem. Posílené Dynamo má po sérii

Neúspěšná premiéra posil, sérii výher ukončil Král

Pardubice nasadily i své nejnovější posily z KHL - extraligovou premiéru si v brankovišti odbyl Konstantin Barulin, do prvního útoku poslali trenéři Andreje Kosticyna, jenž ozdobil nástup do červenobílého dresu dvěma asistencemi. Brňané mohli poprvé v tomto kalendářním roce nasadit Petera Schneidera, jenž v sestavě chyběl ze zdravotních důvodů.

Hosté se hned zkraje utkání ubránili po Zámorského sekání, aby posléze udeřili ve své první početní výhodě. Dvanáct sekund před koncem Nakládalova trestu za nedovolené bránění se prosadil Klepiš dobře schovanou střelou přes obránce Koláře, na kterou Barulin nedosáhl.

Krátce po otevření skóre mohli zvýšit náskok Komety Bondra a po něm Valský, obě situace si ale novic v brance Dynama pohlídal. Východočeši zahrozili mladíky: Blümel neuspěl nepodařeným samostatným únikem a Rohlíkovu střelu z mezikruží vykryl Vejmelka.

Červenobílí v úvodu druhé části hry ubránili pardubickou přesilovku, po jejím skončení Paulovič trefil tyč Vejmelkovy branky. Kometa získala dvougólový náskok ve 24. minutě po úspěšné střele Valského, která Barulinovi proklouzla těsně za brankovou čáru.

Kometa byla blizoučko třetí brance při Kousalově vyloučení za podrážení, Valský už překonal Barulina, gólmana Dynama ale zaskočil Poulíček a vytáhl kotouč z poloviny doputovaný za brankovou čáru. Ruský brankář pak podržel svůj tým při brněnské přesilovce pět na tři, když zneškodnil šance Muellera a dorážejícího Holíka.

Pardubičtí dokázali srovnat dvoubrankové manko v závěru druhé třetiny. Nejprve v přesilovce využil křížnou Kosticynovu pobídku Paulovič a snížil. Čtvrt minuty před koncem Dynamo mělo signalizovanou výhodu, po Kosticynově prudkém pasu od mantinelu se přes Kousala dostal puk k Romanovi a ostravský rodák jej bekhendem poslal přímo do rohu nad Vejmelkovu lapačku.

Vrátit zpět náskok na stranu hostů mohli ve 45. minutě Holík s Muellerem v akci dvou na jednoho, obrana Pardubic ale nebezpečnou situaci ustála. O dvě minuty později nejprve neuspěl v zakončení Zaťovič, puk poté zpoza brány vrátil do mezikruží Mueller a Král překonal Barulina. Kometa vedla 3:2.

Pardubice už sílu na další odpověď nenašly. Blízko k vyrovnání byli Hrádek s Kousalem v 52. minutě, jejich souhra ale k úspěchu nevedla. V předposlední minutě domácí trenéři odvolali brankáře, Brno ale těsný náskok po obětavém výkonu uhájilo.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Viděli jsme celkově vyrovnané utkání, doháněli jsme v něm dvoubrankovou ztrátu. V první polovině druhé třetině jsme hráli takřka neustále v oslabení, ale dokázali jsme se v jejím závěru dvěma zásahy vrátit zpět do utkání a srovnat na 2:2. I třetí třetina byla poměrně vyrovnaná, možná jsme měli trochu více ze hry, ale nebyli jsme tak důrazní v koncovce a možná nám chybělo i trochu štěstí. Karel Vejmelka dnes podal výborný výkon.“

Jan Zachrla (Kometa): „Dnes jsme rádi za tři body. Pardubice hrají dobrý hokej a daří se jim. Jejich hru jsme se snažili eliminovat aktivním forčekingem. Dynamo je silné v útoku, proto jsme chtěli ihned rozehrávat kotouče z pásma přes jejich slabou stranu. Po námi získaném dvoubrankovém vedení soupeř srovnal v přesilovce a v power play, potvrdil tak svou kvalitu. I ve třetí třetině jsme měli šance, závěr jsme hráli aktivně a přes některé šance domácích jsme jej měli pod kontrolou. Z Pardubic odjíždíme spokojeni.“

SESTŘIH: Pardubice - Kometa Brno 2:3. Dynamo padlo po pěti výhrách umlčel Král, Kosticyn 0+2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:10. Paulovič, 39:45. O. Roman Hosté: 08:00. Klepiš, 23:51. Valský, 46:46. F. Král Sestavy Domácí: Barulin (Klouček) – Ďaloga, Nakládal, Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, Bučko, Hrádek – A. Kosticyn, O. Roman, Camara – Paulovič, R. Kousal, L. Horký – Kusý, Poulíček, Blümel – Zeman, Rohlík, Matýs. Hosté: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Mlčák, Holland, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, Kusko – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Sýkora, Šír – Klouček, Votrubec Stadion enteria arena

Tradiční drama, poslední hrubku potrestal Řepík

Úvodní dvacetiminutovka góly nepřinesla. Polášek, Vitouch a Rousek si vylámali zuby na hostujícím gólmanovi Krošeljovi, v polovině první třetiny ale musel vytáhnou pěkný zákrok lapačkou i Machovský po zakončení Ciencialy. Pechovi s Buchtelem pak nevyšlo přečíslení dvou na jednoho.

Hned po pár sekundách ze druhého dějství, kdy Pražané dohrávali ještě výhodu však domácí přesto stihli využít a šli do vedení zásluhou Košťálka, jemuž se podařilo překonat Krošelje střelou zápěstím od modré čáry. Hosté měli možnost brzy odpovědět, jenže ve dvou krátce za sebou navazujících přesilovkách neuspěli.

Ve 34. minutě dostala možnost přesilovky Sparta a domácí byli úspěšní už po 36 sekundách. Zkušený Ševc se snažil situaci na kruhu ve vlastním obranném pásmu řešit až příliš hokejově, jeho nahrávku vystihl Horák, posunul puk na Tomáška a ten s přehledem zvýšil na 2:0. Za necelé dvě minuty však byli hosté zpět ve hře, když se ranou zápěstím prosadil Dlapa.

Do třetí třetiny nastoupili Mladoboleslavští přes brzkou Sobotkovou šanci výrazně aktivněji než sparťané. Ve 46. minutě si ručně vyměnili názory Pech a Šidlík. O chvilku později se dostal do sóla Kotala, ale Machovský držel Pražany nad vodou. Jenže v 50. minutě chyboval na útočné modré čáře Jandus a Lunter už své sólo dotáhl ke gólové tečce.

Po polovině třetí části odkulhal do kabiny domácí obránce Dvořák, závěr základní hrací doby byl oboustranně o něco opatrnější a o vítězi muselo rozhodnout prodloužení. V něm se na místě posledního hostujícího hráče v poli nechal Šťastný obrat o kotouč Řepíkem, ten mu brzy zmizel z dosahu a precizním blafákem do bekhendu rozhodl.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Čekali jsme velmi náročný zápas, což se také potvrdilo. Myslím si ale, že Boleslav byla od poloviny zápasu lepším týmem. My jsme si pomohli v přesilových hrách, díky kterým se nám podařilo utkání dotáhnout do prodloužení. Skvěle nám zachytal brankář (Matěj Machovský), který nám dal šanci na vítězství. Za dva body před tou pauzou, co nás teď čeká, jsme samozřejmě moc rádi.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „V první třetině to od nás nebylo ono, hlavně těch úvodních sedm deset minut. Byli jsme takoví ustrašení. Sparta měla víc ze hry, ale naštěstí nás podržel gólman. Od druhé třetiny jsme podle mého už byli vyrovnaným soupeřem. Dostali jsme dva góly v oslabení, což nás mrzí, protože si myslíme, že oběma se dalo zabránit, hlavně tomu prvnímu. Pro nás byl důležitý kontaktní gól před koncem druhé třetiny. Pak jsme měli víc ze hry, vyrovnat jsme si zasloužili. Plusový bod sice bere Sparta, ale já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:43. Košťálek, 34:17. Tomášek, 61:35. Řepík Hosté: 36:09. Dlapa, 49:39. Lunter Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Němeček, Kalina, Polášek, M. Jandus – Rousek, Sobotka, Řepík (C) – Kudrna, Horák, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, A. Zbořil (A), Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Dva tresty do konce utkání stály hosty zápas

Liberec si během prvních dvou třetin vypracoval tříbrankové vedení, když se dvakrát trefil Dávid Gríger a jednou se prosadil Adam Musil. Hostující tým ale nesložil zbraně, nejprve proměnil trestné střílení Zbyněk Irgl a v samém závěru se trefil Vladimír Svačina. Na vyrovnání už ale Vítkovičtí neměli čas.

Liberec vstoupil do utkání aktivně a Svoboda v brance Vítkovic musel být od počátku ve střehu. V první vážnější šanci se objevil Kolmann, z mezikruží však přestřelil. Střely Dernera a Bulíře pak ukryl Svoboda ve své lapačce. Na druhé straně Mikyska našel mezi kruhy úplně volného Poláka, jeho pokus i následnou dorážku Fridricha ale výborně pokryl Kváča.

Skóre se poprvé měnilo v polovině první třetiny. Najman nahodil kotouč do skrumáže před brankou, kde se nejlépe zorientoval Gríger a střelou na Svobodův beton poslal Bílé Tygry do vedení. Hostující kouč Holaň ještě zkusil trenérskou výzvu kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti, rozhodčí však po krátké konzultaci branku potvrdili.

První přesilovou hru v utkání si zahráli hosté, Kváču ale prakticky neohrozili. V samém závěru první dvacetiminutovky dostali možnost početní výhody také domácí, ostrou ránu Birnera ale lapil Svoboda.

V úvodu druhé části Ostravané i díky přesilovce přidali na aktivitě, Schleisse i Deje ale vychytal Kváča. Severočeši zahrozili z rychlého protiútoku, také Svoboda se ale blýsknul parádním zákrokem proti střele Jelínka. Poté zbytečně v útočném pásmu zasáhnul hostující Dočekal do slabin Knota a putoval předčasně do šaten.

A Liberec dlouhou přesilovku dokázal hned dvakrát využít. Nejprve se dorážkou Jelínkovy střely podruhé v zápase prosadil důrazný Gríger. Na jeho trefu vzápětí navázal Musil, jemuž adresoval skvělou přihrávku před odkrytou branku Lenc. Vítkovice mohl dostat zpátky do zápasu Mallet, Kváča ale svůj tým podržel.

Ostravané se přesto nehodlali vzdát a ve třetím dějství vrhnuli veškeré síly do útoku. Nejprve se až před Kváču proháčkoval Galvinš, jeho zakončení však chyběla potřebná razance. Následně měl dvě dobré příležitosti Krenželok, ani exliberecký útočník ale na Kváču nevyzrál.

Hosté se přece jen kýžené branky dočkali, když po faulu Bulíře na unikajícího Malleta nařídil hlavní rozhodčí trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel zkušený Irgl a bekhendovým blafákem snížil na rozdíl dvou branek.

Třígólové vedení mohl Liberci hned vzápětí vrátit Najman, sám před Svobodou ale neuspěl. Hosté v závěru sáhli ke hře bez brankáře a naději jim vykřesal minutu před koncem základní doby dobře umístěnou ranou Svačina. Domácí už ale svou výhru ubránili.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Odehráli jsme slušné utkání, které rozhodla naše dlouhá přesilovka. Byli jsme produktivní a dokázali vstřelit dvě branky. Ve třetí třetině jsme ale byli až moc pasivní a soupeř toho využili ke vstřelení kontaktní branky z nájezdu. V závěru jsme ještě dostali gól z poměrně náhodné střely v oslabení a zápas se tak ještě zdramatizoval. Jsme rádi za vítězství.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „V zápase nás vyloženě pohřbila naše nedisciplinovanost. Během dlouhé přesilovky soupeře jsme dostali dva góly a prakticky bylo o výsledku zápasu rozhodnuto. Musím ale tým pochválit za třetí třetinu, kterou jsme vyhráli 2:0. Chyběl kousek a možná jsme mohli sahat i po nějakém bodu. Za tu nedisciplinovanost jsme si to ale dnes nezasloužili.“

SESTŘIH: Liberec - Vítkovice 3:2. Dvě vyloučený do konce utkání stála hosty duel

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:10. Gríger, 29:25. Gríger, 31:13. A. Musil Hosté: 51:40. Irgl, 58:36. Svačina Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Kunst – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, L. Doudera – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Irgl – Fridrich, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Werbik, Dočekal. Rozhodčí Hodek, Kubičík – Gebauer, Ganger. Stadion Home Credit Arena, Liberec

Verva hrála pět minut ve čtyřech, ale i tak uspěla

Domácí se ujali vedení ve třetí minutě, kdy Huf vyrazil Irvingovu střelu od pravého mantinelu na druhou stranu a Ščotka z levého kruhu už zamířil přesně. Huf si pak poradil s další Irvingovou ránou. Na druhé straně po Karafiátově přihrávce před odkrytou brankou neuspěl tečující Köhler.

V polovině úvodní třetiny už se Berani dočkali vyrovnání. Po Ferencově nahození od modré čáry se prosadil z dorážky Fořt. Zlínu mohl vrátit v 15. minutě vedení v přečíslení dvou na jednoho po Zdráhalově přihrávce Hanzl, ale ztroskotal na Hufovi.

Ve druhém dějství se hosté ubránili při dvou trestech Matyáše Hamrlíka, ale v 34. minutě se Verva dočkala opětovného vedení. Lukeš přihrál z levého kruhu na pravý Hüblovi, který překonal přesouvajícího se zlínského gólmana.

Za 115 sekund Litvínov zvýšil, když po Jíchově střele doklepl puk do odkryté branky polský útočník Zygmunt. V 37. minutě dostal domácí Cibulskis za faul na Žižku trest na pět minut a do konce utkání a hned po 15 sekundách přesilovky snížil z pravého kruhu Fryšara. Další šanci ještě ve druhé třetině zlikvidoval Okálovi Godla.

Litvínov tak z dlouhého oslabení vyvázl s jediným inkasovaným gólem a pojistit jeho náskok mohl při Žižkově trestu Jarůšek, ale zblízka Hufa nepřekonal. Domácí těsný náskok drželi a Godla si poradil z Köhlerovou tečí. V 58. minutě šel pykat Kubiš a Zlín se musel bránit. Zlínský gólman si poradil s Hanzlovou šancí. Stav nezměnila ani závěrečná power play.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Viděli jsme bojovný zápas a obě mužstva šla na doraz. Měli jsme dobrý začátek, pak po deseti minutách jsme dostali gól a hra se vyrovnala. Potom jsme odskočili na 3:1, zase jsme pak na chvíli vypadli z role. Zlín měl pětiminutovou přesilovku, snížil a byl to boj až do konce zápasu. Měli jsme nějaké šance odskočit na větší rozdíl, ale to se nám nepodařilo. Nakonec jsme to ubránili a ubojovali. Klukům patří pochvala, protože soupeř bojoval, nic nám nedaroval a pro nás jsou to velice důležité body.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Podali jsme dobrý výkon, ale bohužel dvě branky byly málo na nějaké body. Kdybychom dali třetí branku z dlouhé přesilovky na konci druhé třetiny, tak věřím, že bychom si nějaký bod odvezli. Takhle to nestačilo. S výkonem mužstva jsme spokojeni, kluci dřeli a Litvínov vyhrál se štěstím. V prvních dvou vzájemných zápasech s Litvínovem jsme nedali ani branku, tam se nebylo čeho nadechnout a hráli jsme tam vyloženě špatně. Teď jsme se zvedli, herní projev je lepší, víc bruslíme, kluci to dohrávají a bojují. Každá sezona je jiná.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:27. Ščotka, 33:35. V. Hübl, 35:30. Zygmunt Hosté: 10:46. Fořt, 37:05. Fryšara Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich (A), D. Zeman – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Žejdl, Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Huf (Kořének) – Žižka (C), Řezníček, Ferenc, Suhrada, M. Novotný, Nosek (A), Hamrlík – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Svoboda, Fryšara, Okál – Dufek, Karafiát, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí Pešina, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Skvělý Mazanec si pohlídal Energii

Východočeši vlétli do duelu s vervou, chtěli napravit poslední prohru v Plzni a také potvrdit, jak se jim v posledních domácích duelech dařilo, v ČPP Aréně zvítězili třikrát v řadě. Hned ve druhé minutě měli dvě velké možnosti. Nejprve byl před prázdnou brankou Orsava, v posledních chvíli ho však zablokoval obránce Graňák, někdejší opora Hradce. Chvíli poté jel sám na Novotného Smoleňák, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč domácích, ale tento souboj prohrál, když mu nepomohla ani dorážka.

Karlovarští byli zaražení, Mountfieldu však nepomohla ke gólu ani první přesilovka. Na jejím konci jel sice sám na bránu mladý útočník Kubík, dočasná posila z Kladna, jenže Novotný zasáhl vyrážečkou. V deváté minutě už ale brankář zachránit hosty nestačil. Orsava zvedl puk zblízka bekhendem pod horní tyč mimo jeho dosah a Královéhradečtí šli do vedení. Hosté měli v první části pouze jednu jasnou příležitost: Koblasa se pokusil blafákem oklamat Mazance, brankář však jeho záměr vystihl.

Ve druhé třetině se hosté začali více prosazovat, jenže neměli dostatek kvality v koncovce. Proto jim domácí odskočili na tříbrankový rozdíl. Ve 24. minutě se prosadil střelou zdálky zadák Blain, jemuž pomohla teč jednoho ze soupeřů.

Poté mohl snížit Beránek, když tým Mountfieldu chyboval ve vlastní přesilovce a útočník jel od půlky hřiště sám na Mazance. Pokus mířený mezi nohy gólman lapil. To domácí byli mnohem údernější. Ve 37. minutě Lev nepřihrál kapitánu Smoleňákovi, v situaci dva na jednoho zvolil střelu a perfektně trefil. Novotnému prošel puk pod vyrážečkou.

Západočechům nepomohly ani dvě šance na konci druhé třetiny: Šenkeřík se dostal až příliš blízko k Mazancovi a už neměl možnost puk zvednout, Flek zase ve velké rychlosti minul branku.

Ve třetí třetině hosté sice zvýšili aktivitu, často stříleli a pokusů měli více než domácí, nedostávali se však do vyložených pozic. Navíc Mazanec chytal velmi jistě. Ve 48. minutě si při oslabení poradil při velkém závaru a lapil například Flekův pokus. Domácí navíc ukázali, že jim v tomto utkání produktivita nechyběla. V 51. minutě zakončil pěknou akci se Lvem perfektní ranou do horního rohu Cingel. Bylo rozhodnuto. Od té chvíle se Hradec soustředil na udržení čistého konta. I to se mu zdařilo.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Měli jsme výbornou první třetinu, zápas se vyvíjel dobře, jen jsme nedali více gólů, pouze jeden. Bylo to poměrně vyrovnané, Karlovy Vary byly pořád na dostřel. Myslím, že naši kluci hrají poslední zápasy docela slušně. Navíc dneska podal v bráně vynikající výkon Marek Mazanec. Výhra je jeho obrovská zásluha. Měl vynikající zákroky, jinak by se zápas vyvíjel jinak. My potřebujeme, aby brankář dostal žádný nebo jeden gól, tolik jich nedáváme.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Šli jsme s plánem vstoupit dobře do utkání, ale to se nám nepovedlo. Neměli jsme dobrý pohyb, domácí nás zatlačili. Z tlaku jsme dostali sice jen jednu branku, ale pro celé utkání byl začátek hodně důležitý. Poté jsme se rozbruslili, přesto jsme nedali kontaktní gól, naopak jsme inkasovali druhou branku. Tak to vlastně bylo celé utkání. Neproduktivita nás trápila celý zápas. Domácí se tak mohli soustředit na pevnou obranu.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 4:0. Jasná výhra pro Hradec, čisté konto pro Mazance

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:28. Orsava, 23:13. Blain, 36:14. Lev, 50:46. Cingel Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Váchal, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák (C), Cingel, Lev – M. Zachar, R. Pilař, Kubík. Hosté: F. Novotný (Habal) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Vondráček, Skuhravý (C), O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Hladonik, M. Zabloudil. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lhotský, Votrubec Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Gulaš ukončil půst, trefil se i Jiříček

Hosté se během úvodních minut hned třikrát dostali za olomouckou obranu. Eberle a Rob ještě na zakončení neměli dostatek času, Gulaš v samostatném úniku před Konrádem ano, s pokusem mezi betony však neuspěl. Povedený vstup do utkání potvrdila Plzeň v polovině první třetiny úvodní brankou. Rob se rozjel po levém křídle a jeho tvrdá rána z úhlu propadla olomouckému brankáři do sítě.

Přesně o minutu později ale Olomouc vyrovnala. Hostující brankář Frodl měl při střele Rutara zakrytý výhled a nahození olomouckého obránce od modré čáry mu zapadlo přesně pod horní tyč. Druhá polovina úvodní třetiny pak už další výraznější šanci nenabídla.

Na začátku druhé části šla Plzeň znovu do vedení. V přesilové hře se střelou od modré čáry prosadil obránce Jiříček. Ve vyrovnaném průběhu druhé třetiny se na další šanci čekalo až do další přesilové hry hostů. Na jejím konci prostřelil přesouvajícího se Konráda střelou z první Pour a poslal Plzeň ve 34. minutě do dvoubrankového vedení.

Olomouc ale na trefu Plzně znovu zareagovala a do minuty od inkasování opět snížila. Gřeš obdržel přihrávku v ideálním prostoru v mezikruží a z výhodné pozice se nemýlil. Šanci na vyrovnání pak v závěru nevyužil bekhendovým pokusem Knotek a Káňovu střelu zastavil pohotovým zákrokem brankář Frodl.

Ve třetí třetině mohli hosté znovu odskočit na rozdíl dvou branek, jenže Konrád stihl včas zasáhnout betonem po Gulašem tečované střílené přihrávce od modré čáry. Hned vzápětí domácí kombinovali v útočném pásmu a na konci jejich akce střílel Kolouch jen do Frodlova betonu.

Klimkova střela z první pak zamířila těsně vedle. Na druhé straně zakončoval po hezké individuální akci Budík, olomoucký brankář si jeho pokus pohlídal.

Pět minut před koncem třetí třetiny domácí předvedli tlak do branky, jehož výsledkem byla vyrovnávací trefa Koloucha z dorážky. Její regulérnost rozhodčí potvrdili po kontrole videa kvůli možnému postavení útočícího hráče v brankovišti.

V závěru však udělal za vlastní brankou chybu Káňa a Gulaš vítězným gólem rozhodl o zisku tří bodů pro Plzeň.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Navázali jsme na dobrý výkon z minulého zápasu a po celých šedesát minut jsme tu předvedli dobrou hru. Výsledkově to nebylo úplně vyjádřené, ale na konci jsme za to byli odměněni gólem. Je samozřejmě i kus štěstí, když dáte minutu před koncem gól, ale my jsme tomu šli výkonem naproti. Zkušené mužstvo by si s vedením 3:1 mělo asi poradit lépe, naše mužstvo je ale mladé a chybí nám zkušenosti. Domácí nám vyrovnali z ojedinělých útoků. Někdy takový průběh je a je víceméně jedno, jak se dojde k vítězství, když se k němu dojde. Jiříček teď marodil a nastoupil poprvé po nemoci. Má všechny předpoklady k tomu stát se skvělým obránce. Má grify, které dělají hokejistu hokejistou.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Dnes to bolí, ale hráčům nemůžeme vůbec nic vytknout. Byla tam obrovská bojovnost, i hra vypadala dobře, je to škoda. Měli jsme stav 3:3 udržet, ale nedá se nic dělat. Musíme jít zase do dalšího zápasu, protože jdou rychle za sebou. Nesmí nás to nijak ovlivnit. Nejsme zvyklí na to, že by se v úterý nehrálo. Ale kluci si od toho aspoň trochu odpočinou, budou dva dny doma, aby na to měli zase chuť. Plzeň sehrála přesilové hry dobře, nejde říci, že by šlo o laciné góly nebo to byla chyba Konráda. My jsme v přesilovkách taky měli šance, jen jsme je neproměnili. Na konci druhé třetiny jsme měli tři obrovské šance a gól jsme nedali. Plzeň byla produktivní, ale nemůžeme říci, že my bychom přesilovky hráli vyloženě špatně.“

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň, 3:4. Kohouty připravila o body chyba v závěru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:47. A. Rutar, 34:26. Gřeš, 55:26. Kolouch Hosté: 09:46. Rob, 23:06. Jiříček, 33:31. Pour, 58:55. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Ostřížek, Kolouch, Gřeš – Strapáč, J. Knotek (A), Bambula – Burian, Mácha, Olesz. Hosté: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Korkiakoski, Suchý, Pour – Straka (A), Kracík (A), Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Daniel Pražák – Lukáš Kajínek, Daniel Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc

Gólovou show ve Slezsku rozjel lépe Motor

První šanci zápasu sice hostují Přikryl zahodil, když netrefil před odkrytou brankou dobře skákající puk. Ještě v témže střídání ale Alderson napřáhl zpoza levého kruhu a parádně umístil střelu k tyči. Poté nováček zvýšil na 3:0 dvěma krásnými kombinacemi v přesilových hrách, které zakončovali do prázdné branky Toman a Voženílek.

Třinec o 24 sekund později vstřelil první gól. Střílenou přihrávku Růžičky šikovně usměrnil Gernát v předbrankovém prostoru. Domácí v úvodu druhé třetině hýřili aktivitou a po gólech kanadských útočníků rychle vyrovnali. Rodewald si vychutnal Čiliaka bekhendovou kličkou a Leier se prosadil z dorážky. Slušné šance ještě nevyužili Stránský a Hrňa.

Z ojedinělého protiútoku vrátil Českým Budějovicím ve 29. minutě vedení Doležal a vyhnal tím z branky Kacetla. Ani Štěpánek nulu dlouho neudržel, když ho tvrdou ranou od modré čáry překonal Lytvynov. O 15 sekund později zvýšil znovu osamocený Doležal na 6:3.

Domácí prapor opět pozvedl Gernát, který se prosadil dorážkou ze vzduchu. Ještě před odchodem do kabin dal kontaktní gól z přečíslení dva na jednoho Stránský. Od vyrovnání zachránil hosty Vydarený, který zastoupil Čiliaka na brankové čáře při střele Michala Kovařčíka.

Den otevřených dveří pokračoval i ve třetí třetině. V jejím úvodu zmrazil domácí hráče Ville, který překonal Štěpánka z úniku krásnou kličkou a dal svůj první extraligový gól. Domácí Michal Kovařčík následně trefil tyč, ale o chvíli později v přesilové hře už z dorážky snížil. Za 69 sekund později vyrovnal Stránský. Nejlepší střelec soutěže skóroval dal 25. branku sezony.

Zápas rozhodl v 54. minutě z dorážky Dravecký, který při zranění Kundrátka nastupoval ve třetí třetině na postu obránce. Českobudějovičtí ve zbytku utkání domácím zatápěli a Holec trefil dokonce tyč. Třinec definitivně uklidnil Hrehorčák, který při power play zpečetil jeho výhru.

Kromě Leiera a Tomana si ještě šest dalších hráčů připsalo po třech bodech: domácí Gernát se Stránským (oba 2+1) a Růžička s Vránou (oba 0+3), na druhé straně byli produktivní Doležal (2+1) a Voženílek (1+2).

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 9:7. Gólové šílenství pro Oceláře, Motoru nestačilo ani vedení o tři branky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:25. Gernát, 21:05. Rodewald, 23:59. Leier, 36:36. Gernát, 37:47. M. Stránský, 46:45. M. Kovařčík, 47:54. M. Stránský, 53:46. Dravecký, 59:17. Hrehorčák Hosté: 04:02. Alderson, 09:59. Toman, 15:01. D. Voženílek, 27:40. Z. Doležal, 33:52. Lytvynov, 34:07. Z. Doležal, 42:40. Ville Sestavy Domácí: Kacetl (28. Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Kurovský, Rodewald, Leier – Hrňa, Marcinko, Hrehorčák – Dravecký (A), M. Kovařčík, Kofroň. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Kubíček, Štencel, Slováček, Lytvynov – Forman, Toman, Z. Doležal – M. Novák, R. Přikryl, Alderson – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, P. Novák, Ville. Rozhodčí Kika, Vrba – Hlavatý, Axman. Stadion WERK ARENA, Třinec