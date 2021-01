Kosticyn prozradil, jak se dostal do Pardubic: Hradec? Rozkoukávám se

Málo přestupů v Česku vzbudí takové emoce. Příchod běloruského útočníka Andreje Kosticyna do Pardubic ale lidi rozděluje. Stane se výraznou postavou extraligy? Vyhoří, protože už má to nejlepší za sebou? Schválně, do které skupiny patříte? „S motivací vůbec problém nemám, chci tady ukázat to nejlepší, co ve mně je,“ říká někdejší útočník Montrealu v rozhovoru pro iSport Premium.