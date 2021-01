Němec nakonec posílí Spartu! Poslední dva týdny nebyly příjemné, říká

Zkušený útočník Vladimír Sobotka by podle všeho měl zůstat ve Spartě do konce sezony • ČTK / Šálek Václav

V sobotu 16. ledna přinesl deník Sport zprávu o tom, že v Kometě končí Tomáš Vincour a Ondřej Němec. „Oběma jsem to řekl narovinu. Není mi to samozřejmě lidsky příjemné, ale nechci, aby tady byl osmý bek. Věk se nedá zastavit. S financemi to nemá nic společného,“ říkal směrem k Němcovi klubový boss Libor Zábranský.

O den později přinesl iSport.cz informaci, že je zlatý medailista z MS 2010 velmi blízko dohody se Spartou. Klub to dementoval.

V pátek 22. ledna oba hráči nastoupili za Kometu. Byli u prohry 2:4 se Spartou.

Dnes, ve čtvrtek 28. ledna, je konečně jasno. Tedy alespoň o jednom z nich. Němec se opravdu dohodl se Spartou.

„Poslední doba nebyla moc příjemná. Řešila se spousta pro mě až zbytečných věcí přes média. Jsem rád, že jsem dostal šanci být ve Spartě. Udělám všechno pro to, abych pomohl tomuto skvěle šlapajícímu týmu k vytouženému výsledku,“ hlásí zkušený 36letý bek po příchodu do nového prostředí.

Pražané posilují tým pro finiš sezony i kvůli marodce v zadních řadách. „Aktuálně máme zraněné dva obránce, i proto jsme se rozhodli s Ondrou uzavřít spolupráci do konce sezony. Jedná se o prověřeného hráče, který má bohaté zkušenosti se zápasy v play off. Je to vítězný typ, třikrát vyhrál extraligu a v roce 2010 se stal mistrem světa. Myslíme si, že styl hry, který produkujeme, mu sedne lépe než hra Komety. Je to bezproblémový hráč a moc se těšíme na spolupráci,“ říká sportovní ředitel Petr Ton.

Sparta v Němcovi získala držitele 357 startů v KHL a dlouholetého reprezentanta. Ten se na novou výzvu těší. Přichází za vysokými ambicemi. „Nejsem už nějaký vyjukaný kluk, hokej hraju už pár let. Nebojím se ambicí, vždyť právě pro vítězství se hokej hraje. Taková atmosféra mi vyhovuje, ba co víc, mám ji rád. Tlak mi nevadí. Hlavní je, aby tým co nejlépe šlapal.“

S trenéry Josefem Jandačem a Miloslavem Hořavou se o své roli dopředu bavil. „Už před mým příchodem jsme si často telefonovali. Nastínili mi, co po mě budou chtít. Využijí mě tak, jak oni uznají za vhodné,“ dodává.

Podobný transfer pouhých pár dní před uzávěrkou přestupů už v kariéře jednou zažil, a sice na konci roku 2014. „Stalo se mi to těsně před Vánoci, kdy jsem odcházel z krachujícího Atlantu Mytišči do CSKA Moskva. Posledních čtrnáct dní pro mě nebylo vůbec příjemných. I proto jsem moc rád, že jsem ve Spartě.“

