Forma v extralize: Rodinná pouta v Kometě, profesor Gulaš i špendlík

Brněnský kouč Libor Zábranský (vlevo) na střídačce • FOTO: Michal Beránek / Sport Týden nabitý extraligou přinesl nejen nevídanou šesnáctigólovou přestřelku Třince s Motorem, ale i souboj mezi Spartou a Kometou. Na ledě zvítězili Pražané, v zákulisí to nejspíš zvládl lépe Zábranský. Nejprve to vypadalo na odchod Ondřeje Němce do Sparty ještě před vzájemným duelem. Nakonec protí ní musel v pátek nastoupit a v Brně skončil až v sobotu. Hlinka s Tonem ale nemusí smutnit, v kádru totiž do konce sezony udrželi Vladimíra Sobotku. Projděte si speciální power ranking deníku Sport a webu iSport.cz, ve kterém najdete nejen formu týmů za poslední týden. Vše je okomentované s lehkou nadsázkou.

1. Sparta Sobotka zůstává až do neděle. Hurá! Rodilý slávista setrvá v rudém dresu do konce sezony. Cítí šanci na úspěch. I s jeho přispěním Sparta cílí na první trofej po sedmi letech. Dupe na Prezidenta. Snad se nelekne. SESTŘIH: Sparta Praha - Mladá Boleslav, 3:2p. Vyrovnaný duel okořeněný bitkou

2. Liberec Už nemusíte říkat, že jdete na hokej do Home Credit Areny. Sejdeme se na Vlachovce, bohatě postačí. Z Jaroslava Vlacha se stává jedna z hlavních tváří týmu. Takhle vypadá pořádná pracovní morálka, kdybyste nevěděli. Zlín - Liberec: V nájezdech tentokrát uspěli hosté. Rozhodl Vlach, 2:3

3. Pardubice Proč připomínáte drogovou minulost? Nemluvte o jejich vysokém věku! A že jsou cizinci? No bóže… Beztak si do nás chcete zase jen kopnout. Fans Dynama jsou na sítích hodně slyšet. Pardubice - Kometa: Kosticyn se uvedl parádním krosem na Pauloviče. Domácí snižují, 1:2

4. Litvínov Špendlíkem do slabin! Hokej teď zbraň Franty Kolomazníka z Okresního přeboru inovoval. Sekera mezi nohy! V jednom kole se to stalo dvakrát. Válečníka Žižku takhle ztrestal litvínovský Cibulskis. SESTŘIH: Litvínov - Zlín 3:2. Důležitý souboj o play off pro Vervu, rozhodl Zygmunt

5. Mountfield HK „Potřebujeme, aby brankář dostal žádný nebo jeden gól. Moc jich nedáváme,“ říkal kouč Růžička. A tak to Marek Mazanec proti Varům zamknul. A bude líp. Pomaloučku se blíží Velikonoce, čas mazanců přichází! SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 4:0. První nula Mazance. Energie padla potřetí v řadě

6. Plzeň Mládí vpřed! Plzeň tento týden gólově táhla omladina. Jiříček (2003) Přikryl (01), Lang (01), Pour (99) a Kodýtek (98). K tomu Rob (95). Zkazit věkový průměr 21 let však musel profesor Gulaš. Olomouc - Plzeň: Další bombu hostů obstaral Jiříček. Západočeši opět vedou, 1:2

7. Mladá Boleslav Pauza mezi zápasy? Pět dnů! Co s tolika volným časem? „Tyjo, to je fakt. Vůbec nevím, co budu dělat,“ vyplašila otázka Davida Šťastného. Tak Davide, klidně třískat hokejkou o zeď, hlavně nevychladnout! Mountfield HK - Mladá Boleslav: Šťastný nedal Lukešovi šanci střelou zápěstím z hranice kruhu, 0:2

8. Kometa Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil! Ondřej Němec v týmu končí. Jde do Sparty! Tak ne, zůstává!! Ale vlastně nakonec opravdu končí!!! Rodinná pouta Made in Kometa. SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta Praha 2:4. Šlágr kola pro lídra tabulky

9. Zlín Dynamo dlouho nahánělo Antonína Honejska. Chtělo ho ulovit pro sebe, nepovedlo se. Útočník pokračuje ve Zlíně. Cíl? „Zápis do historie, velký úspěch!“ No, to čeká předposlední tým kus práce. Litvínov - Zlín: Dezorientovaného Godlu překonal Fořt, 1:1

10. Olomouc Nejhorší ofenziva v lize. V průměru vstřelí Olomoučtí jen 1,9 gólu na utkání. V elitní šedesátce bodování mají jediného hráče. Zlínský beran se pomalu blíží, trkne kohouta na třináctý flek? SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 3:4. Gulaš před koncem vystřelil výhru hostů

11. Vítkovice 2+2+2+10+10. Ne, tohle není zadání příkladu pro vaše dítko během online výuky. Takový trest najednou vyfasoval forvard Marek Kalus. Výsledek? Chyták - 36! Druhá desítka znamená třetí navrch! Vítkovice - Olomouc: Vyloučení Kaluse dalo Olomouci šestiminutovou přesilovku

12. Třinec Good Old Hockey Game! V zápase s Motorem to byl starý dobrý Třinec. Vzpomínky na éru Krále, Zadiny či Janků ožily. Hokej nahoru dolů, bez obran. A bez brankářů. Kdy Oceláři pochopí, že tudy cesta nevede? SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 9:7. Gólová divočina pro Oceláře. Motor dvakrát ztratil třígólový náskok

13. Karlovy Vary Přece jedna dobrá zpráva do kabiny, v níž se z posledních jedenáct zápasů křepčilo jen dvakrát. Disciplinárka vrátila užvaněnému vůdci Skuhravému 10 tisíc za chybný verdikt. Padne sumička na týmového psychologa? Karlovy Vary - Pardubice: Chytrou přihrávku Skuhravého využil se štěstím Kohout. Puk si srazil za svá záda Klouček, 3:1