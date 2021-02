1:14 na střely? Třinec začal mizérií. Změny a křik, pak začala demolice!

Dvě změny, trochu křiku a co to udělá. Třinečtí Oceláři byli v první třetině derby s Vítkovicemi na odpis. „Šílení,“ upřesnil trenér Václav Varaďa. Střely 1:14, jedna ostravská šance za druhou, Oceláři zralí na ručník. Z provazů se ale vymotali. Pěti góly ve druhé třetině otočili zápas a vyhráli suverénně 7:1. „Ostuda, co jsme ve druhé a třetí třetině předvedli,“ nebral si servítky pro změnu vítkovický kouč Miloš Holaň.

Někdy můžete překopat sestavu a nic vám to nepřinese. Někdy stačí drobná úprava a dokonale změníte děj. To se ve 42. kole Tipsport extraligy povedlo třineckým trenérům. Po žalostné první třetině prohodili Michala Kovařčíka s Milošem Romanem. Kovařčík šel z křídla druhé formace do centra čtvrté řady a Roman z centra na křídlo druhé lajny. A právě tyto dvě formace pak byly ve druhé třetině u všech pěti branek. Roman měl bilanci 2+0, Michal Kovařčík 1+1. Ze změny nakonec výrazně těžil i Michael Špaček (1+2).

„První třetina byla šílená, byli jsme strašní,“ mračil se třinecký trenér Václav Varaďa. I proto byli s Markem Zadinou během první pauzy v kabině hned dvakrát. Nejdřív důrazně upozornili na chyby a prohřešky. Těsně před nástupem na led pak přišli ještě hráče podpořit. Aby nepovedený nástup hodili za hlavu a makali. Do toho oznámili i dvě změny v sestavě.

Třinec - Vítkovice: Debakl hostů umocnil nehlídaný kanonýr Stránský, 7:1

„Ukázali jsme si pár věcí a řekli, co bylo špatně,“ popisuje Varaďa. „Samozřejmě jsme kluky nechválili. Hra byla bez emocí, chybělo nasazení, vlažné to bylo v rámci všech útoků. Nevyhrávali jsme osobní souboje, to se nám nelíbilo.“ K tomu přidali dvě změny v sestavě. „Bylo třeba najít správnou chemii ve správný čas,“ přitakal Varaďa. „V dalším zápase můžou jít kluci zase zpátky k sobě, ale potřebovali jen utvrdit, že tohle není dobrá cesta. Pak za to vzali.“

Právě dvě pozměněné formace bleskově pěti góly otočily zápas. „Klíčem byl pohyb,“ přiblížil třinecký útočník Miloš Roman. „V první třetině nás přebruslili, vyhrávali osobní souboje, to jsme potřebovali zlepšit. Plus větší tlak do brány a víc střel. Protože tohle bylo v první třetině žalostné.“

Žádné další speciální pokyny Roman ani Kovařčík od koučů nedostali. „Trenéři nám řekli, ať se prohrodíme, byla to rychlá změna,“ líčí Roman. „Pro mě bylo super, že jsem byl zase na křídle, kluci mi hodně pomohli. Pěkně to vykombinovali, já jen dorážel. To bylo od kluků výborné.“

Vítkovičtí po přestávce nestačili ani prostřídat kompletní formace a už prohrávali 1:2. „Přestali jsme bruslit a dali prostor soupeři,“ nechápal útočník Zbyněk Irgl . „V první třetině ho neměli, protože jsme hráli a když měli puk, hned jsme byli u nich. Tohle nám od druhé třetiny nefungovalo. Bohužel, to byl největší problém.“

Ostravané mohli litovat i zahozených šancí. Náskok měli mít daleko vyšší než 1:0. „Jasně, každý gól navíc je plus, ale spíš byl problém v tom, že jsme jim dali strašně moc prostoru,“ hlásil Irgl. „Dva rychlé góly nás poznamenaly, začali jsme nesmyslně couvat a přestali hrát naši hru.“

Není divu, že vítkovický trenér Miloš Holaň byl hodně naštvaný. „Hodnotit můžu jenom prvních dvacet minut, tam jsme byli lepším týmem,“ komentoval. „Dali jsme gól, měli jsme dost přečíslení na to, abychom odskočili víc. I dvě přesilovky... Za druhou a třetí třetinu se můžu jen omluvit za ostudu, co jsme předvedli.“

Čím si dramatický obrat vysvětloval? „Asi jsme si mysleli, že už jsme zápas vyhráli. Byli jsme absolutně nesoustředění, hned při prvním střídání jsme dostali dva góly a sesypali jsme se,“ dodal vítkovický kouč.

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 7:1. Pětigólová smršť zlomila hosty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:19. Roman, 22:32. Hrňa, 35:27. M. Kovařčík, 36:01. Roman, 38:58. O. Kovařčík, 43:55. Špaček, 52:11. M. Stránský Hosté: 04:22. Mallet Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Kurovský, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, Roman, Hrňa – Dravecký (A). Hosté: Dolejš (41. Mi. Svoboda) – Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch, R. Černý – Lakatoš, Hruška (A), Svačina – Irgl (A), Flick, Mallet – Dej, Werbik, L. Krenželok (C) – Schleiss, Stach, Fridrich. Rozhodčí Hodek, Šír – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE