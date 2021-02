NEJ přestupy v extralize: třikrát Dynamo, zkušený bek i floutek

UHRAJE SVOJE. Nic snadného ho nečeká. Sparta má desítku top beků, místo si bude muset získat, ale zvládne to.

S Kometou získal dva tituly. Za zásluhy se ale v Brně nehraje. Boss Libor Zábranský s Němcem jednal férově. Z mistra světa z roku 2010 se stal postradatelný obránce. Dostal svolení odejít, bez podmínek. Plácnul si se Spartou, kde rozšířil řadu kvalitních beků. Dodá klid a zkušenosti, pro play off vítaná pomoc.

3. Andrej Kosticyn

Pardubice - Kometa: Kosticyn se uvedl parádním krosem na Pauloviče. Domácí snižují, 1:2

Nižněkamsk (KHL) -> Pardubice

Rozhodně největší jméno, které zamířilo do Česka. Ve hře pět na pět příliš na puku není, problémem je jeho pohyb. Jinak hru vidí pořád dobře, dovede vymyslet dobrou akci, jen už nikomu neujede. To je velký handicap. Když mu kouč Král najde parťáky do lajny, může být v určitých úsecích hry platný.

prognóza Sportu

zápasy: 15

body: 10 (4+6)

ZKLAME. Pomůže góly a nahrávkami proti soupeřům z druhé půlky tabulky. Proti špičce se ale neprosadí.