Zaťovič přestal dávat góly: Zatím nevidím světlo na konci tunelu

„Je to všechno strašně složité. V zápase furt taháme za kratší konec. Je to pro nás hrozné. Kdybychom dali v první třetině proti Vítkovicím nějaký gól, vypadalo to jinak. Oni nám pak odskočili a hráli si svůj hokej. My jsme furt jenom bojovali o puk. Nebyla tam žádná kombinace, pořádná střela na bránu. Vůbec nám to nešlo. Je to pátý šestý zápas furt stejná písnička. Musíme ty vyrovnané zápasy zlomit na naši stranu, aby nás to povzbudilo. Měli jsme na lopatě Třinec, ale bohužel jsme prohráli. Od té doby se to s námi veze.“

Tři góly vám dali bývalí spoluhráči – Pyrochta, Mallet a Svačina. Náhoda?

„Já už to radši ani nesleduju. Vždycky to tak je a bylo. Asi tu halu znají dobře, tak se jim tady daří.“

Vy sám se trápíte?

„Nejde o mě, ale o Kometu. Já potřebuju mít formu do play off a uhrát nějaký výsledek na konci sezony. To, že jsem měl loni nějaké body, prožívali novináři, fanoušci, rodina. Já vůbec. Body jdou úplně mimo mě.“

Přijde mi, že máte míň šancí než dřív…

„Taky to tak cítím. Pracujeme na tom. Zatím nevidím světlo na konci tunelu. Doufám, že se to nějakým zápasem zlomí.“

V úterý nastoupíte proti Mountfieldu HK bez elitních obránců Zámorského a Krále. Dají se nahradit?

„Doufám, že nás to semkne. Musíme to uhrát sami. Snad to bude impulz, budeme bojovat za ně. Jeden hrát nemůže, druhý jede na nároďák. Já jsem rád, že zase hrajeme. Fyzicky se cítím furt stejně. Průšvih je, že když zápas nezvládneš, ubíjí tě to. Je to každý druhý den, furt dokola. Tohle je špatné. V úterý to musíme zvládnout. Už není cesty zpět.“

