Dva údery D(t)lapou. Kometu sestřelil bývalý bek. Doma padla popáté v řadě!

Houpačka Komety pokračuje. Žádná herní pohoda se po výhře v Českých Budějovicích v DRFG Areně nerozlila. Domácí zase chybovali při bránění a marně honili výsledek. Z 0:3 se dostali až k power play, v níž snížil Peter Trška na 3:4. Nakonec se ale trefil do prázdné David Cienciala a Zábranského soubor zase lehl. Doma popáté v řadě! „Šancí máme hrozně málo. Museli bychom být v zakončení stoprocentní, abychom vyhrávali,“ podotkl centr Vojtěch Němec.

I když Peter Mueller jen tak mimochodem opět sebral tři body (1+2), elitní brněnské komando nemělo svůj den. Na část bitvy kouč prohodil Holíka s Němcem. Ani tento tah extra nezabral. „Připadal jsem si tam jako osmnáctiletý kluk. Místo, abych hrál to, co umím, úplně zbytečně jsem od sebe odhazoval puky,“ kroutil Němec hlavou nad svým výkonem v prvním útoku. „Mám tréninkový a zápasový deficit, což je strašně znát. Je to složitější. Musím se zklidnit. Lídrovskou roli tady už dávno nemám, ale taky bych to měl vzít v pětatřiceti trošku na sebe,“ připustil.

Na Brno se vytáhli jeho někdejší hráči. Kromě Dlapy, jenž se jednou trefil v oslabení, se gólově prosadil také odchovanec Adam Zbořil. „Já jsem byl u všeho. U špatného i u dobrého,“ podotkl Dlapa.

Soukromý tříbodový večer zažil v extralize poprvé. Rovněž tři góly za jeden ročník je jeho maximum. „Kdy se mi to povedlo? To bychom museli hledat někde v juniorce nebo v dorostu,“ reagoval s úsměvem. Realita je taková, že se naposledy takhle střelecky rozparádil před deseti lety za druholigovou Břeclav.

V pátek ho hřál hlavně úspěch týmu. Své zásluhy odsouval stranou. Ví, že jeho stěžejní úkoly jsou jiné než napínat dělovkami sítě. „Můžeme být šťastní, že máme tři body. Oni tam nemají žádné nazdárky. Měli jsme dost práce, abychom to ubránili. Nebyla to sranda,“ ulevil si.

Podle kouče Pavla Patery není úplná náhoda, že Dlapa odpálil takové dvě rakety. „Střelu má dobrou,“ uvedl. „Jsme rádi, že se mu to povedlo. Je to poctivý kluk.“

Vítězové skórovali po perfektních akcích. Na úroveň střelců je třeba postavit nahrávače Claireauxe, Bičevskise a Šťastného . Jejich akce byly skvostné. „Měli jsme dobrý pohyb, z toho pramenily šance a góly,“ shrnul Patera. Dlapovi nabíjel dvakrát Valentin Claireaux, který se po slabším působení v Pardubicích na nové štaci rozjel. „Po příchodu k nám měl dobrý začátek. Pak byl zraněný, teď nastoupil po pauze poprvé. Čekáme od něj, že bude lídr týmu,“ sdělil Patera.

Hosty nezastavila ani neúspěšná coach's challenge po Kuskově gólu na 1:3. Videozáznam neukázal, že by útočník nedovoleně atakoval brankáře. „Na 99 procent jsme věděli, že to nevyjde. Ale zkusili jsme to, kdyby náhodou. Šlo o důležitý okamžik před koncem druhé třetiny,“ vysvětlil kouč. „Holt se teď nedaří. Prohráváme zápasy o gól. Musíme to zlomit. Nezbývá než hrabat naplno,“ podotkl Němec.

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 3:5. Pátá domácí porážka. Dvakrát se trefil Dlapa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:21. Kusko, 51:28. Mueller, 58:06. Trška Hosté: 22:30. J. Strnad, 25:23. Dlapa, 30:45. A. Zbořil, 56:16. Dlapa, 59:08. Cienciala Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Holland, Trška, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Vincour, V. Němec, Klepiš (A) – Plášek ml., Kusko, Schneider – Bondra, F. Dvořák, Valský. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Allen, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Moravec, Šidlík, Klikorka – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pražák, Horák – Malý, Pešek Stadion DRFG arena

