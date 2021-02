Déjà vu pro Kodýtka. Vrátil se mi pocit z neděle, připomněl kolaps s Rusy

Naskočil do třetího utkání ve třech dnech. Petr Kodýtek se po nedělním návratu reprezentace ze Švédska hned o den později zapojil zpátky do Tipsport extraligy. S Plzní vyrazil na důležitý souboj o elitní čtyřku do Mladé Boleslavi (2:4). Duel dohrávaného 16. kola dopadl lépe pro tým z města automobilů. Mladý útočník prožil menší déjà vu. V neděli národní tým zkolaboval ve třetí třetině s Rusy a inkasoval pět kusů. I v pondělí šla Škoda do závěrečného dějství s vedením, ale dostala čtyři góly…

Vybavilo se vám to hned?

„Bylo to podobný jako s Rusama. Šli jsme do třetí třetiny, že budeme chtít hrát na puku a u nich. Pak jsme udělali dvě chyby, nebo ani ne chyby, ale možná jsme něco podcenili a najednou byl zápas otočenej. Potom už pro nás bylo strašně těžké se dostat zpátky do zápasu nějakým gólem. Pak jsme dali na 2:3 a hned dostali na 2:4. Nic lehkého, trochu se mi vrátil pocit z neděle.“

Do třetí třetiny jste přitom vstupovali s vedením 1:0.

„Konečný výsledek je špatnej… Ale nic, jede se dál a budeme bojovat až do konce. Samozřejmě pro nás není ideální, že jsme tady prohráli, ale co se dá dělat? Už je po zápase a musíme myslet dál.“

Vnímali jste, že jde o důležitý zápas?

„Jasně, věděli jsme to. Chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme to nějak ubojovat, nechat tady všechno. Bohužel se nepovedlo, ale život jde dál. Musíme jít dál a nekoukat na to, nesmíme se tím teď už trápit.“

Kolik sil jste měl po náročném víkendu a cestování?

„Necítil jsem se úplně špatně, čekal jsem to daleko horší. Cestování je samozřejmě znát. Navíc třetí zápas ve třech dnech, takže jsem se toho trošku bál. Musím říct, že první třetinu jsem se cítil docela dobře a potom se to ustálilo. Nebylo to tak hrozný.“

Měli jste i zpoždění letadla. Byl to problém?

„Ve Švédsku jsme dvě hodiny čekali v letadle, než nám naloží všechny bágly. Nebylo to nic příjemného a příjezd se nám o něco málo prodloužil, takže v tomhle to bylo trošku na hlavu. Jinak to bylo v pohodě.“

Byl znát skok z reprezentační úrovně zase na extraligu?

„Na nároďáku je to možná rychlejší, ale nerozlišoval jsem, jestli je to nároďák nebo extraliga. Šel jsem do toho jako by to byl každý jiný zápas. Nedělal jsem v tom nějakej velkej rozdíl. Prostě další zápas.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 4:2. Obrat díky cizincům v klíčové bitvě o třetí místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:21. Claireaux, 48:43. Jääskeläinen, 56:53. Allen, 58:02. Fillman Hosté: 36:34. Budík, 57:35. Čerešňák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Vacík – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang – Suchý, P. Musil, Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – M. Lang, Kracík (A), Pour – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Rozhodčí Pešina, Kika – Gerát, Hynek Stadion

