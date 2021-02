SESTŘIHY: Sparta má po sérii! Padla s Vary. Kometa zabrala proti Motoru

Černoch pokazil sérii „své“ Spartě

Oba celky nastoupily bez reprezentantů, kteří se v neděli vrátili ze Švédských her. Zatímco ale Spartě se do sestavy vrátili uzdravení Sobotka a Jurčina, Karlovy Vary v O2 areně postrádaly řadu dalších hráčů. Nenastoupil Rachůnek, Pulpán, Mikúš, v brance chyběla jednička Novotný. I proto se do hry poprvé dostali šestnáctiletí útočníci Kulich a Rymon.

Kulich se postavil dokonce do středu prvního útoku a hned při svém prvním střídání si připsal plusový bod, byl totiž na ledě u vedoucí branky Koblasy po 38 sekundách hry.

Pražané ale ještě v první třetině dokázali zásluhou Poláška vyrovnat a poté, co přežili tři oslabení, se ve druhé třetině dostali do vedení. Rousek ještě ve 25. minutě svůj brejk nevyužil, o pár sekund později ale přihrál Formanovi na druhý gól Sparty.

Ve 27. minutě překonal Habala potřetí Kudrna, ale rozhodčí jeho gól v signalizované početní výhodě po chvilce pro předcházející ofsajd odvolali. Domácí to ale dlouho mrzet nemuselo. Následnou přesilovku využil již po 14 sekundách Košťálek.

V polovině zápasu sice Salák zlikvidoval brejk Redlicha, v pokračující akci jej ale překonal na brankovišti důrazný Vondráček. Blízko vyrovnání byl dokonce v oslabení Kohout, z rychlého protiútoku ale trefil jen tyč, což potvrdil i videorozhodčí.

Ve třetí třetině byla Sparta aktivnější, hosté hrozili z brejků. Jeden z nich jim vyšel v samotném závěru a dokonce v oslabení. Když byl v 59. minutě vyloučen Šenkeřík, zdálo se, že domácí v klidu zápas dohrají. Vondráček se však dostal do samostatného nájezdu a prostřelil Saláka.

V nastavené pětiminutovce se ani jeden z týmů neprosadil, vítěze tak určily nájezdy. Jako jediný se v nich v šesté sérii prosadil Jiří Černoch, odchovanec Sparty. Karlovy Vary tak vyhrály v Praze poprvé od října 2015.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Nebylo by seriózní, abych říkal, jak jsme hráli špatně. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Karlových Varů, které hrály s chutí, obětavě, předčily nás skoro ve všem a zaslouženě vyhrály. Myslím si, že si zasloužily vyhrát i v normální hrací době. My jsme dnes byli horším týmem. Vyrovnání Varů v závěru bylo vyústění celého zápasu. Ve druhé třetině nám jely Karlovy Vary samy asi pětkrát na bránu. Jak zápas začal prvním střídání, tak špatně skončil. Celý zápas se nesl v tom duchu. Zápasy se nedají pokaždé otáčet, asi jsme si zvykli na to, že je můžeme otočit a dnes se to nepovedlo.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jsem rád, že se nám po krátké pauze, kterou jsme věnovali tréninku, tady podařilo odpracovat velmi kvalitní utkání. A myslím si, že nebýt krátkého výpadku ve druhé třetině, kdy jsme na dvě tři střídání vypadli ze zápasu a zbytečně jsme nechali Spartu odskočit, jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Velmi dobrým týmovým výkonem, obětavým a podpořeným všema hráči, jsme si dnes zasloužili minimálně bod získat. To, že nám spadl do klína i druhý, je zejména zásluha Vládi Habala, který nás podržel a vychytal všechny střelce Sparty. Dva body jsou zlaté. Před zápasem bychom je brali všema deseti a teď je bereme taky. V závěru (normální hrací doby) bylo hlavně důležité, že hráči, i když jsme byli ve čtyřech, se snažili gól vstřelit a jít za na ním. Myslím si, že jsme byli odměněni za práci v celém utkání.“

Cizinecká legie upevnila Středočechům třetí místo

Mladá Boleslav sice v první třetině Plzeňské těsně přestřílela 12:11, ale nebezpečnější byli rozhodně hosté. Dvě dobré příležitosti měl Kodýtek, v dobré pozici pak pálil mimo Eberle. Domácí měli největší šanci při zacloněné střele Šťastného, ale ten trefil svou dělovkou jenom brankáře Frodla.

Blízko prvního gólu byl ve 29. minutě po Allenově přihrávce domácí kapitán Ševc, ale Frodl jeho pokus do odkryté části branky skvělým zákrokem zneškodnil. Na druhé straně pálil z mezikruží nebezpečně Čerešňák, ale Krošelj si připsal zákrok maskou. Skóre se poprvé měnilo až v 37. minutě, když se se štěstím trefil mezi Krošeljovy betony, i s přispěním Stránského hokejky obránce Budík.

Domácí se dočkali prvního gólu a vyrovnání ve 46. minutě, kdy se pod Frodlovu lapačku trefil přesně Claireaux. A za tři minuty bylo v mladoboleslavských řadách ještě veseleji, když se k volnému puku dostal finský útočník Jääskeläinen a napálil ho přesně do horního rohu plzeňské branky.

Tři minuty před koncem byl ještě před Frodlem důrazný Allen a upravil na 3:1 pro Mladou Boleslav. Hosté se ale nevzdali a zpět na rozdíl jediného gólu snížil Čerešňák. Definitivní tečku za zápasem pak udělal gólem do prázdné branky Fillman.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili dobře a v první třetině jsme byli o malinko lepší. Ve druhé třetině pak byla už lepší Plzeň a my jsme byli rádi, že to bylo jenom o gól. I když jsme dostali nešťastný gól, tak nás podržel brankář. Ve třetí třetině jsme pak předvedli parádní otočku. Jsme strašně rádi za tři body.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Dvě třetiny jsme hráli s Mladou Boleslaví vyrovnaný hokej. Hráče jsme před třetí třetinou upozorňovali na domácí aktivitu. Bohužel jsme ale byli potrestaní za naši pasivitu. Nebyli jsme důrazní v našem předbrankovém prostoru. To rozhodlo.“

Bitva gólmanů! Výhru Mountfieldu trefil Zachar

Východočeši vstoupili do zápasu velmi ambiciózně. Prakticky celou první minutu nepustili hosty z jejich obranného pásma. Jenže před tento nápor neměli prakticky žádné šance. A tak to vypadalo vlastně celou první třetinu.

Mountfield se snažil o útočnější projev, ale vypracoval si prakticky jen dvě slušné možnosti. Při první se Zachar dostal příliš blízko ke gólmanovi Hufovi, proto bekhendem puk neprotlačil. Při druhé pálil krátce před sirénou Blain ze strany, také tentokrát Huf zasáhl.

Berani byli v defenzívě. Zvedli se až ve druhé části třetiny. Pomohly jim k tomu dvě přesilovky, při nichž měl jejich největší možnost útočník Köhler, jenž za Hradec odehrál 176 utkání. Jeho ránu z voleje ale Mazanec chytil. Jinak se hosté v početní výhodě neprosadili, Hradec zase demonstroval, že jeho hra v oslabení je nejlepší v extralize.

Ve druhé třetině se hra obrátila, Zlín byl výrazně aktivnější, domácí prostřílel v poměru 16:6. První velkou šanci však měl ve 25. minutě hradecký kapitán Smoleňák, jenž střílel pohotově zblízka. Huf puk zastavil. Pak už se více snažili hosté. Jenže Suhrada v úniku dvou proti jednomu zvolil střelu a netrefil bránu a poté dokázal svou kvalitu brankář Mazanec. Zlín ho prověřil především v přesilovce ve 38. minutě. Hradecký gólman nejprve chytil Dobiášův pokus z ideální pozice mezi kruhy, poté si poradil s nebezpečnými střelami obránců Gazdy a Ference.

Ve třetí části byl aktivní zejména domácí Zachar. Využíval své rychlosti, tou zlobil hostující obranu. Ve 43. minutě ujel bekům, ale Huf mu nenechal místo mezi betony. O čtyři minuty později už to bylo jinak. Zlín nejprve nevyužil slušnou možnost, Fořt nepřekonal Mazance, odražené puk sebral Zachar, projel celé hřiště, prohnal se vedle obránců a prostrčil puk Hufovi mezi nohama do brány.

Hradečtí navíc mohli po chvíli vedení navýšit. Hráli první přesilovku v zápase, vypracovali si výborné příležitosti. Jenže Huf byl bezchybný proti Cingelovi, Zacharovi a Pavlíkovi. Přesto jejich tlak pokračoval, jenže ve zlínské brance stál Huf. Jedenadvacetiletý mladík byl skvělý, což potvrdil také v 54. minutě, kdy nejprve vyrazil Cingelův pokus z otočky a poté betonem dorážky Lva i Smoleňáka. Udržel tak Zlín ve hře. Hosté si však nevytvořili pořádný tlak a nevyrovnali.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Sice jsme hráli od začátku poměrně slušně, měli jsme puk pod kontrolou, ale chyběl nám tlak do brány. Pak jsme se, bohužel, dostali do oslabení, soupeř vytěžil z přesilovky tlak. Ve druhé třetině to byla z naší strany hrůza, hráli jsme hodně špatně, naštěstí výborně zachytal Marek Mazanec. O přestávce byla bouřka v kabině, jsem rád, že jsme ve třetí třetině dali gól. Máme problémy v koncovce, střílíme pořád po zemi, zblízka nezvedneme puk do šibenice. Důležité jsou tři body, ale opakuju, že kdyby nám nezachytal gólman, tak je neuhrajeme.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Neodehráli jsme špatné utkání, ve druhé třetině jsme si určitě zasloužili dát gól. Měli jsme šance, tam se to lámalo. Nedali jsme, ale výkon byl bojovný, vzadu jsme moc okének neměli. Druhý zápas po sobě jsme nedali gól, to je minusové. Není to na čem postavit, není z čeho čerpat energii, která se nejvíc bere ze vstřeleného gólu. Neodjíždíme ale s hlavou dole.“

Obrat Ocelářů v derby dokonal Růžička

Hosté vletěli do derby hodně zostra a už za 213 sekund měli dva góly navrch. Hned první střídání skončilo brankou, když v čase 0:48 se nadvakrát dorážkou prosadil Růžička a současně po 125 minutách ukončil neprůstřelnost Svobody. Ve čtvrté minutě nahodil puk směrem k domácí bráně od modré čáry Adámek, a protože Svobodovi v ose střely projelo několik hráčů, Adámkův pokus doplachtil až do síťky.

Divoký začátek ale přiživili i domácí. Z hostujícího tlaku se vysmekl obránce Koch, který se drze protáhl až před gólmana a zblízka zavěsil pod horní tyč. I díky rychlé kontaktní trefě se Vítkovice z hrozivého úvodu sebraly a po vyhraném vhazování se ve 14. minutě příklepem od modré čáry trefil Kovář.

Domácí v závěru první části stihli skóre v přesilovce dokonce otočit, když Lakatošovu vyraženou střelu v přesilovce si do vlastní brány srazil Doudera.

Třinec do druhé části sáhl ke změně gólmanů a nasazení Kacetla místo Štěpánka mělo rychlý efekt a impulz. Ocelářům stačilo pouze 169 vteřin k obratu. Kofroň doklepl za Svobodova záda ránu Martina Kovařčíka a vzápětí podnikli hosté další brejk, jenž precizním švihem zakončil kanonýr Růžička a zaznamenal už svůj sedmnáctý gól ročníku.

Brankostroj pak přece jen ustal, ale góly padnout mohly na obou stranách. Kacetlovi při Krenželokově ráně pomohla tyč a domácí nevyrovnali ani ve 48. minutě z trestného střílení, které po faulu na Hrušku neproměnil Irgl. Ostravané tak už necelé tři minuty před koncem odvážně sáhli ke hře bez gólmana a soupeře zatlačili, ale Lakatošova teč se mezi tyče nevešla a v tísni se neprosadil rovněž Mallet. Třinec tak derby vyhrál potřetí v sezoně.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Zápas jsme si prohráli špatnými nástupy do prvních dvou třetin. Vážím si mužstva za to, že jsme otočili výsledek z 0:2. Dostatečně jsme si toho ale nevážili a Třinec nás na začátku druhé třetiny potrestal. I tak si ovšem myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Výsledek jsme mohli překlopit na svou stranu nebo si sáhnout alespoň na bod. Nepomohli jsme si ale v přesilovkách a neproměnili jsme ani trestné střílení.“

Václav Varaďa (Třinec): „Měli jsme skvělý start do utkání, kdy jsme v podstatě z prvních dvou střel dali dva góly. Pak jsme si vedení nechali protéct mezi prsty, ale hráči nepřestali pracovat ani během reprezentační přestávky a myslím, že to bylo vidět. Ve druhé a třetí třetině jsme najeli na náš styl hokeje a zápas jsme zvládli.“

České Budějovice - Kometa 4:5

Verva potrápila Bílé Tygr, rozhodl až Gríger

Hned v úvodu zahrozili Látal a po něm Gerhát, ale strážce hostující branky Kváča byl ve střehu. Favorizovaní Liberečtí byli směrem dopředu aktivnější, jenže domácí držel nad vodou spolehlivě chytající Godla a stav zůstal proto do první pauzy bezbrankový.

Ve druhé třetině měl příležitost Balinskis, ale pak se hrálo především před Godlou. Bílí Tygři přestříleli domácí v průběhu druhé dvacetiminutovky vysoko 17:5. Godla se však vyznamenal proti Musilovi, Grígerovi i Bulířovi, překonat ho nedokázal ani Birner.

Čekání na gól skončilo ve 38. minutě, kdy to zkusil Derner, kotouč se zvedl o Demelovo lýtko a Godla nestihl zareagovat. V posledních sekundách před druhou přestávkou byli domácí velmi blízko vyrovnání, když Jarůšek připravil puk do ideální pozice Zdráhalovi, ten však neuspěl.

V úvodních minutách třetího dějství hráli domácí dvě přesilovky, ale Kváča dál držel čisté konto. Místo toho zahrozil v oslabení Musil, jenže nedal. V 51. minutě se hostující gólman vyznamenal při Jarůškově šanci. Právě jasně nejlepší střelec týmu Vervy v sezoně se ale nakonec dočkal v čase 58:13 a poslal zápas do prodloužení.

V něm sice Godla nejprve vychytal Musila, ale pak přece jen převážil misky vah na stranu hostů Gríger, když Godla neměl hůl. Liberečtí tak porazili Litvínov ve vzájemných utkáních potřetí za sebou.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Hůře jsme se rozbíhali. Byl to takový typický zápas po přestávce. Nešly nám nohy, trošku nám vázla kombinace. Bylo to samozřejmě způsobené i kvalitou soupeře. Ve druhé třetině jsme vypadli trošku z rytmu, hráli jsme tam tři oslabení za sebou, která jsme naštěstí přežili. Zápas jsme dovedli do remízového stavu, což je pro nás určitě zlatý bod, protože jsme nebyli lepším týmem Myslím, že ten extra bod navíc je pro Liberec absolutně zasloužený. My jsme spokojení s bodem, ale co se výkonu týká, tak do dalších zápasů se musíme zlepšit.“

Patrik Augusta (Liberec): „Myslím, že jsme tady odehráli velice dobré utkání. Po většinu hry jsme kontrolovali kotouč a měli jsme spoustu šancí. Když to srovnám s tím minulým utkáním, tak tam jsme byli produktivnější. Kdybychom tady dnes dali druhý gól, asi jsme si odvezli tři body. Pak jsme ale v závěru udělali chybu, domácí toho využili a jsem rád, že jsme vyhráli potom v prodloužení. Utkání celkově hodnotím jako dobře odehrané. Rád bych ještě poděkoval reprezentantům, kteří po náročném těžkém programu přijeli, chtěli hrát a odevzdali tady maximum, což je skvělé.“

Pardubice - Olomouc 3:2p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:15. Poulíček, 07:29. J. Zdráhal, 62:20. Poulíček Hosté: 06:53. V. Tomeček, 46:42. J. Knotek Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Oliva – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Kusý – A. Kosticyn, Matýs, Tybor – L. Horký, Rohlík, Pochobradský. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta, T. Černý – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, V. Tomeček – Burian, Kolouch, Olesz. Rozhodčí Hodek, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion enteria arena Návštěva 0. diváků