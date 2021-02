Rutar poprvé od krvavého hitu na ledě s Kosticynem: Nejsem mstivý člověk

Poslední souboj Pardubic s Olomoucí se dohrával ještě několik dní. Vzpomínáte? Krev na ledě. V hlavní roli Andrej Kosticyn jako padouch. Ve vedlejší olomoucký bek Adam Rutar, jehož obsadil právě běloruský útočník. Po 13 dnech se týmy potkaly znovu. Kosticyn se po trestu vrátil poprvé do sestavy a jeho Dynamo vyhrálo 3:2 po prodloužení. „Já tam udělal chybu, to mě štve,“ vyprávěl pak Rutar. Mluvil poprvé veřejně od tvrdého hitu. Párkrát si ho nakonec i prohlédl.

Když naposledy opouštěl arénu Dynama, asi moc nerozlišoval, jestli je v Pardubicích, v Chebu, nebo na Marsu. Měl zlomený nos, na ledě po Adamu Rutarovi zůstala krvavá stopa. On vyrazil domů s rozpáraným obličejem a silně otřesený. To byla těžká památka na zbytečný faul Andreje Kosticyna.

Bek Olomouce tehdy trefil pardubického útočníka u mantinelu. On střet neunesl, hned se vyrazil pomstít. Rutara ulovil uprostřed hřiště. Běloruský veterán pak dostal od disciplinární komise trest na sedm zápasů, když pak hokejový úřad našel další záběry, snížil trest na tři utkání.

Vyšlo to tak, že se soupeři potkali znovu po třech zápasech a Kosticyn šel do akce zrovna na Olomouc. Ano, opět proti Rutarovi. Ale že by z toho měl bek nějaké nervy? Ba ne: „Vůbec jsem to neřešil, nijak jsem tím, co bylo, nezaobíral. Bylo mi to úplně jedno.“

Devatenáctiletý obránce před zápasem ani neplánoval žádné odvety, nebo že by si Kosticyna našel a něco špitl aspoň do ucha. „Ne, ani náhodou. Nejsem mstivý člověk, prostě se to stalo,“ komentoval starou záležitost. Na velký střet vlastně upozorňoval jen košík na jeho helmě, který od té doby nosí. „Pořád ho musím mít kvůli nosu, jinak je to už v pohodě. Ale ještě chvilku tam ta památka zůstane,“ poznamenal, že jinak se už cítí fit.

Střet, po kterém dva týdny zpátky tekla krev? Detaily si nevybaví, což vlastně není na škodu. Měl pak ovšem odvahu souboj vidět na monitoru. „Ano, kouknul jsem se. Ale z mého pohledu to zase tak hrozný nebylo, hůř to pak jen dopadlo,“ usmál se. Takže za všechno mohla nešťastně zvednutá vlastní hokejka, která nadělala v obličeji talentovaného beka paseku? „Nevím, to si vůbec nepamatuju,“ jen pokrčil rameny.

Poslední zápas s Pardubicemi si pamatuje celý. Tentokrát měl Kosticyn čtyři střely, výstřelek žádný. Snažil se dělat práci, od které ho Pardubice najaly, dávat góly. Zkoušel to, leč neuspěl. Nakonec byl přeci jen víc vidět Rutar. Vytáhl hokejovou parádu, když před gólem na 2:2 naznačil střelu, objel Marka Ďalogu a před odkrytou brankou našel parťáka Tomáše Knotka. „Viděl jsem ho tam ještě před naznačením. Pak už jsem to dával spíš na slepici, že tam někde bude,“ komentoval náramnou hokejovou akci.

Ale jinak jste na něm spíš pozorovali, že by nejradši něco nakopl: „Dojem nic moc. Nevyhráli jsme, a když nevyhrajeme, spokojený být nemůžu.“

Byl totiž pak na ledě i při rozhodující brance Patrika Poulíčka. Pardubický centr svým druhým gólem v zápase rozhodl prodloužení. Jak to při hře tři na tři bývá, valily se akce ze strany na stranu. Adam Rutar mohl vymyslet gólovou akci, puk mu sebral Jakub Nakládal a on z dálky jen viděl, jak Poulíček zakončuje. „Udělal jsem chybu, jeli dva na jednoho a proměnili. To mě štve,“ poznamenal olomoucký zadák.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 3:2p. Dva góly Poulíčka. Dynamo drží sedmé místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:15. Poulíček, 07:29. J. Zdráhal, 62:20. Poulíček Hosté: 06:53. V. Tomeček, 46:42. J. Knotek Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Oliva – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Kusý – A. Kosticyn, Matýs, Tybor – L. Horký, Rohlík, Pochobradský. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta, T. Černý – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, V. Tomeček – Burian, Kolouch, Olesz. Rozhodčí Hodek, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion enteria arena Návštěva 0. diváků

