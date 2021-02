Prognóza do konce extraligy: drama o čtyřku, udrží Třinec první místo?

Jak dopadne konec základní části extraligy podle prognózy Sportu? • FOTO: koláž iSport.cz Jak to asi všechno dopadne? Deník Sport nabízí prognózu, jak skončí základní část Tipsport extraligy. Zbývá odehrát pět kompletních kol. Třinec už první místo nepustí, České Budějovice z posledního nevykouknou. Největší drama čekejte v boji o čtyřku, Liberec konkurenci uteče. Rozhodne se mezi Mladou Boleslaví a Hradcem. Podle nás bude Mountfieldu scházet jeden bod, aby si vybojoval čtvrtfinále. O chlup mu útok nevyjde. Podívejte se, kolik bodů podle nás získá každý tým extraligy do konce základní části:

Liberec: 14 bodů Po školení od Třince přijde liberecká smršť. Extraligu bude šikanovat, vyskočí na třetí místo, Bílí Tygři se nádherně naladí na play off a budou se vyhřívat na slunci, kdo na ně vyjde. Lehounké zaváhání čekáme pouze v posledním kole, hattrick Dominika Lakatoše mu ve Vítkovicích sebere bod. Kdy a s kým hrají? 26.2.v Brně

28.2.doma s Plzní

2.3.v Karlových Varech

5.3.doma se Zlínem

7.3.ve Vítkovicích

Sparta: 13 bodů SESTŘIH: České Budějovice - Liberec 2:5. Tygři díky dominanci drží čtvrté místo Přijde drobné škobrtnutí s Třincem v neděli. Ale jinak bude úřadovat. Velký zápas si opět užije s Kometou. Už jednou ji v Praze zlikvidovala 6:1, teď bude bitva o hodně tužší, vyhraje maximálně o dva góly, ale uspěje. V posledních kolech si nejspíš o pozici jedničky řekne brankář Alexander Salák. SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta 1:4. Drtivá pasáž hostů v závěru. Hradec padl i počtvrté

Třinec: 12 bodů Zásadní zpráva? První místo mu neuteče, Spartu v neděli porazí po nájezdech nebo v prodloužení. Prohraje jen jednou, nečekaně v Hradci, proti kterému se mu celý rok dařilo. Ale sebere mu aspoň bod. Celkově se Oceláři dostanou na 115 bodů a bude to nejvyšší číslo vítěze základní části od roku 2016. SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:6. Oceláři rozebrali Dynamo. Jsou první!

Mountfield HK: 9 bodů Účelný styl hokeje vynese čtyři výhry z pěti zápasů, jedinou porážku schytá v Mladé Boleslavi. Celé to bude mít trochu hořkou příchuť v podobě, že by stačilo ještě o jeden bod víc a zajistí si čtvrtfinále, které mu těsně pláchne. Ale aspoň uvidíte v play off dva nejstudenější zimáky proti sobě. SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 2:1. Hradec potřetí ovládl derby, nevzdává boj o elitní čtyřku

Pardubice: 9 bodů Aktuální třízápasová série proher se natáhne ještě v Boleslavi. Ale pak se Dynamo vzchopí. Třikrát vyhraje, zastřílí si na jihu Čech a v play off narazí na Karlovy Vary. A ještě si dovolíme jeden tip. O Andreji Kosticynovi už v základní části Viktor Ujčík neuslyší. Jeho hru začne zkoumat až v play off. SESTŘIH: Zlín - Pardubice 1:3. Gól a asistence Zohorny. Dynamo dotahuje Hradec

Vítkovice: 8 bodů Hodně lidí už tak nějak napevno počítá se sérií Komety s Karlovými Vary. Ne, obrozené Vítkovice do takových počtů hodí vidle. Body seberou ve všech zápasech sezony, v Plzni, s Pardubicemi a s Libercem to bude za jeden, Olomouc a Zlín porazí. Svačina, Lakatoš a spol. udrží standard, na který najeli. SESTŘIH: Vítkovice - Mladá Boleslav 3:2. Ostravané počtvrté přetlačili Středočechy

Plzeň: 8 bodů Sice se tady dala slyšet slova o čtyřce, že by se o ní klub mohl a měl porvat... Ale to neklapne. Dobrou pozici už mladý tým prošustroval dřív. V závěru základní části prohraje v Liberci a v Hradci Králové, jinak se jí zbytek zápasů vydaří a díky tomu udrží šesté místo před Pardubicemi. SESTŘIH: Plzeň - Liberec 4:3sn. Domácí ukončili šňůru porážek, v nájezdech rozhodl Lang

Mladá Boleslav: 7 bodů Zuby nehty se udrží na čtvrté příčce. Ale vážně jenom o chlup. Zůstane na jisté čtvrtfinálové pozici díky lepšímu vzájemnému zápasu s Hradcem, klíčový pro ni bude duel v 50. kole. Bude to velké drama, tahanice o gól. Ale zvládne ho a vyhraje 3:2 nebo 2:1 v základní hrací době. Ale dobrá nálada v klubu nebude. SESTŘIH: Olomouc - Mladá Boleslav 1:4. Hosté zlomili Hanáky v přesilovkách

Litvínov: 7 bodů Nečekejte žádné velké vybočení z posledních výkonů. Ano, na Spartě prohraje a pak ještě v Třinci. Ale bacha! Doma za dva body obere Mladou Boleslav, zvládne i povinnosti v Českých Budějovicích a ve Zlíně. Do play off přijde tým, který může v prvním kole stejně tak zazářit jako bouchnout. SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 1:2. Hübl asistencí vyrovnal rekord základní části

Kometa: 6 bodů Jak to říká majitel Libor Zábranský? Je jedno, z jaké pozice jdete do play off, hlavně, že jdete. OK, Kometa půjde. Do konce základní části vyhraje ještě dvakrát, ale jen jednou v základní hrací době, kdy si dá Olomouc a v poslední kole zdolá za dva body Pardubice. Tímhle jedním bodem se jim vyhne v předkole. SESTŘIH: Kometa - Karlovy Vary 3:1. Brno výhrou zamotalo boj o osmé místo

Karlovy Vary: 6 bodů Tak schválně, pojede celé áčko v předposledním kole do Pardubic, nebo trenér Martin Pešout udělá stejnou věc jako před rokem? Chtěl šetřit síly na play off, do Vítkovic jeli jen mladí výletníci. Každopádně Dynamo by si měl osahat, podle naší prognózy si to s ním rozdá v předkole. SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 4:2. Skuhravý řídil obrat Energie v derby

Olomouc: 5 bodů Přiveze si v tašce výhru z Českých Budějovic. Hodně potrápí Karlovy Vary a Vítkovice, kterým sebere bod, ale radovat se nakonec nebude. Jediný zápas bez bodu prožije pak v Plzni. Na postavení v tabulce to ale vliv žádný mít nebude, prostě půjde v předkole play off na pátý tým základní části. SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 0:3. Domácí poprvé bez gólů. Konrád slaví druhou nulu

Zlín: 1 bod Rozlučka se sezonou proběhne za jedna, tedy v posledním kole bod s Litvínovem za porážku v prodloužení. Body za snahu se prostě nedávají. Tým, který se protrápil celou sezonou, si vykousne i hořký závěr. Nevidíte soupeře, kterého by Zlín měl a hlavně mohl přehrát. SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 3:2. Berani utli sérii porážek dokázali naplno bodovat. Hosté snížili až v závěru

České Budějovice: 0 bodů Malá a bezvýznamná útěcha v podobě posunu na předposlední místo se nedostaví. Motor už si na body v téhle sezoně nehrábne, i když zítra s Olomoucí a v předposledním kole v Litvínově bude zápis do tabulky blízko. Spasit by ho mohla poslední třetina, kdyby vydržel. Ale znáte to, tady je bolest. SESTŘIH: Zlín - České Budějovice 2:3. Další drama Motoru. Hosté nyní vyhráli