Extralize hrozí stopka. Šéf soutěže ji ale odmítá: Data ukazují, že není důvod

Máte strach, že vláda zavře v Česku profesionální hokej?

„Myslím, že v současné chvíli musí jít strach stranou. My musíme pořád pracovat a prostřednictvím všech možných kanálů ukázat, že náš sport není žádným infekčním hnízdem, které exploduje. Plníme všechna bezpečnostní opatření, která nám byla stanovena, stále se pohybujeme ve výjimce, kterou jsme od ministerstva zdravotnictví dostali a jsme schopni v ní fungovat.“

Můžete doložit data, že hokej nemá s covidem problém?

„Samozřejmě. Pravidelně testujeme, každý klub dvakrát týdně a testy nezachytávají skoro žádné pozitivní případy, v celkovém objemu testů to jsou promile. Kluby testují vždycky přes 30 lidí a výsledky jsou negativní, nějaké záchyty jsme měli ještě v listopadu, teď vůbec. Třeba za poslední dobu je to jen jeden trenér (Miloš Holaň) a jeden hráč Michael Špaček z Třince, který si ovšem covid přivezl z reprezentační akce ve Finsku. Tam nakonec mělo pozitivní test šest rozhodčích z deseti, takže se virus šířil patrně mezi nimi.“

Takže z pohledu ředitele extraligy všechno bez problémů běží a není nejmenší důvod profesionální hokej zastavovat?

„Hráči přicházejí do své bubliny, jsou v ní testováni, dodržují předepsaná opatření, to samé vždy i celý realizační tým. Všechno funguje a svižně se posouváme ke konci základní části. Pro nás by bylo opravdu velmi zásadní, kdyby se soutěž přerušila. Dostali bychom se stejné situace jako před rokem, stoprocentně by to byla ztráta pro všechny kluby i partnery. Důležité je samozřejmě zdraví, ale my jasně deklarujeme, že v profesionální hokejové komunitě je všechno v pořádku.“

Vážně to platí pro všechny?

„Platí, i když máme kluby v regionech, které jsou teď postiženy uzávěrami, tak tam jsme legislativně dosáhli všeho, co byla potřeba. Spolupracovali jsme s hygienou i příslušnými úřady, všichni jsou vybaveni dokumenty, aby z uzavřených okresů mohli vystupovat a vracet se tam a ani tam nemáme nikoho pozitivního. Funguje to, proto si nemyslím, že by vláda měla přistoupit k tomu, aby nějakým lockdownem zasáhla i profi sport.“

Na druhou stranu, máte v tomhle čase překotných rozhodnutí nějaké páky, abyste se vládě připomněli, že v hokeji je vše v pořádku?

„Žádné páky navíc nemáme. Komunikujeme na standardní úrovni s autoritami, které mohou dělat rozhodnutí. Řídíme se opatřeními, testujeme. Jedinou naší pákou jsou data, která sbíráme od listopadu, a řeknu to znovu, vykazují jednotky pozitivních případů. Nikdy se nám nestalo, že by šel celý tým do karantény. V databázích najdete všechno, že se kluby testují a jsou negativní.“

Pokud by vláda dala hokeji na tři týdny stopku, zakázala by tím pádem i tréninky... Bylo by reálné pak extraligu dohrát?

„Pak bychom se museli poradit, kudy dál. Už dřív jsme řešili varianty, že by se třeba sezona natáhla až do května. Nějaké varianty jsou, ale už by to nebylo podle původního rozpisu. Buď bychom museli sezonu krátit, nebo bychom museli přelézt přes duben, což je v našich řádech konec sezony a do kdy platí kontrakty.“

Co by se v extralize dělo v případě krácení sezony a dalšímu zásadnímu výpadku příjmů?

„Jednoznačně by to byl problém. Kluby dostaly nějaké náhrady za rok 2020, ale pokud se znovu ponoříme do velkých potíží a ještě se osekají příjmy, pak to může mít opravdu fatální dopady na ekonomiku klubů.“