Mueller vs. Růžička. Rozbor hry útočných es, kdo vyhraje bodování?

Souboj o krále kanadského bodování vrcholí! Bude vítězem Peter Mueller nebo Martin Růžička? • FOTO: Koláž iSport.cz Vláda Milana Gulaše nejspíš skončí. Souboj o nejproduktivnějšího hráče extraligy by se v posledních kolech základní části měl smrsknout na duel Petera Muellera s Martinem Růžičkou. Eso Komety proti esu Třince. Obě ofenzivní hvězdy plní přesně to, od čeho jsou svými týmy placeny: dělají rozdíl. Deník Sport vám nabízí analýzu podle modulu Hockey Logic, kde uvidíte, v čem jsou obě hvězdy výjimečné. Jednomu pomáhají góly, druhý zase těží z dalšího zabijáka ve své formaci.

Střelba při hře 5 na 5 Oba hráči se umí dostávat do šancí, Peter Mueller se za 60 minut čistého času dostává do 5,62 gólové šance, Martin Růžička je na 4,95. Třinecký útočník byl vždycky hlavně zabiják, jednou zvládl dát v extralize i 40 gólů, tady teď ubral, nejspíš se převalí přes číslo 20. Výrazně svůj styl nezměnil, vidíte, že třeba při střelbě ze slotu, tedy z prostoru kolem branky, má víc pokusů než Mueller, hlad dávat góly ho neopustil. Jen není v koncovce tak efektivní, navíc třeba z jeho formace je střelecky aktivnější Matěj Stránský (ze slotu 9,4 střely na 60 minut). Gólový pokles u něj může být způsoben tím, že vedle sebe má dalšího schopného kanonýra. Mueller celkem výrazně převyšuje kolonky očekávaných gólů. V reálu je efektivnější, než by mu věštila čísla z šancí a tlaku Komety. Vidíte, že je o něco efektivnější než Růžička, protože kdyby odehrál desetkrát za sebou 60 minut, vstřelí 15 branek, třinecký útočník o tři méně. Tím pádem po víc než 40 odehraných zápasech na něj má v gólech velký náskok. Oba jsou si dost podobní v tom, že znají svoje přednosti, na branku posílají puky poměrně často. Kometa - Zlín: Domácí bleskově udeřili. Mueller zblízka nekompromisně prostřelil Hufa, 1:0

Nahrávky při hře 5 na 5 Tady má navrch zase Martin Růžička. Ale pokud se podíváte na čísla, nejde ani tak o to, že by byl Peter Mueller velký sobec, který nikomu nedá puk, a třinecký kolega mozek, který vymýšlí. Zajímavé totiž je, že oba vyprodukují úplně stejné číslo v počtu nahrávek na střelecké pokusy. Rozdíl? Ano, ten dělá další střelec v sestavě. Vedle Růžičky chodí na led Matěj Stránský, který se v každém zápase dostane průměrně do víc než 7 šancí dát gól. V Brně jsou na tom Petr Holík s Martinem Zaťovičem daleko hůř, jsou jiné typy a mají kolem 3,5 příležitosti dát gól. Tím pádem má najednou Růžička celkem 40 asistencí, protože má vedle sebe dalšího zabijáka a hráče schopného rozhodovat zápasy. Kometa by musela vedle Muellera nasazovat Petera Schneidera, aby se útok tvářil podobně. Rozhodně se ale dá říct, že Mueller i Růžička patří mezi výborné spoluhráče, protože oba dovedou své parťáky kolem sebe zvedat. S nimi jsou lepší než bez nich, s nimi se dostávají do většího množství šancí, než když jdou na led v jiném páru. Zlín - Třinec: Růžička v prodloužení utnul krizi Ocelářů, 2:3pp

Formace ve hře 5 na 5 Krásně to vychází, oba nejproduktivnější hráči extraligy hrají v nejnebezpečnějších útocích extraligy při hře 5 na 5. První útok Třince dal 26 gólů, elitní formace Komety 23, nikdo jiný se přes 20 gólů nedostal. Pokud nejsou v týmu zranění, Peter Mueller s Martinem Růžičkou prakticky nehrají s nikým jiným než s osvědčenou partou. Při pohledu do statistik vidíte ovšem jeden zásadní rozdíl. Třinci všechno šlape, jeho první lajna je hodně nebezpečná, daleko víc útočí, než se musí bránit. Vidět je to i na dalších datech, když totiž od Růžičky oddělíte Matěje Stránského a Petra Vránu, nikdy se nedostanou na stejnou herní dominanci jako spolu. V Brně je to ovšem trochu jinak. První útok by mohl být nebezpečnější, kdyby Martina Zaťoviče nahradil Karel Plášek. Mueller s Pláškem se dostanou na hodnotu CF % 52,94, tedy víc útočí. Plášek navíc vyniká v zavážení kotoučů do útočné třetiny. Se Zaťovičem je Mueller na 48,09 % a kdykoliv je bez něj, dostává se v 5 na 5 na číslo 52,5 %. To znamená, že bez kapitána je vždycky víc v útoku než s ním. Kometa - Mountfield: Mueller bekhendem z bezprostřední blízkosti překonal Mazance, 1:0

Přesilovka Role Petera Muellera je jasná. Střelec. Posouvá se po levé straně útočné třetiny a pálí (viz obrázek se střeleckými pokusy při přesilovce). Spoluhráči pracují tak, aby se otevřel na ránu z první, na kterou se Mueller soustředí. Ukázka, jak je nebezpečný? V posledních 15 zápasech při přesilovce vypálil 42 střel. Tím pádem na branku průměrně vyletělo v každém utkání 2,8 granátu z jeho hole. Jeho role je pak patrná i z toho, že s Muellerem na ledě Kometa hraje tak, že při přesilovce vyšle 29 % střel právě on. Hra třineckého zabijáka Martina Růžičky se od Muellera liší v tom, že dává při přesilovce daleko víc křížných přihrávek než Mueller, to samé platí i o přihrávkách na střely z první. Paradoxní je, že nemůžete říct, že by Růžička pálil málo nebo ze špatných pozic. Ale není při střelbě efektivní. Daleko víc se ovšem zapojuje do mezihry, kromě přímého ohrožení branky vyrábí i šance pro svoje spoluhráče. Víc gólů než on dali v početní výhodě Matěj Stránský (9), Erik Hrňa (7), Tomáš Marcinko (5) a Petr Vrána (4), to dřív nebývalo. Kometa - Zlín: Zaťovič našel krosem Muellera. Brno využilo třetí přesilovku, 9:3 Vítkovice - Třinec: Růžička obrací vývoj zápasu po krásném uvolnění Hrehorčáka, 3:4

Proč vyhraje bodování Mueller Pohled redaktora MIchala Koštuříka: Na Muellerovi tým visí víc Co potřebujete k tomu, aby se z vás stalo bodové monstrum? Extra kvalitu, schopné spoluhráče a dostatek prostoru na ledě. To všechno má Peter Mueller v Brně k dispozici a naplno toho využívá. Na Martina Růžičku ztrácí pět kol před koncem dva body, a to odehrál o šest utkání méně. Lehce to může být otázka jednoho zápasu, kdy soka dožene či předežene. Možná už dnes po Liberci. Americký démon drží v posledních deseti partiích průměr dvou bodů, góly a asistence mu naskakují v různých situacích na ledě. Charismatický Mueller má nejvyšší ice-time (23:10) ze všech momentálně aktivních hráčů extraligy. Je využíván víc než všichni obránci. To je unikát napříč celou Evropou. Před ním jsou jen dlouhodobě zraněný veterán Ladislav Šmíd z Liberce a Filip Hronek, který se z Mountfi eldu HK dávno vrátil za moře a válí v NHL. Plzeňský Milan Gulaš, druhý v pořadí neJvytěžovanějších útočníků, odehraje za večer v průměru o dvě minuty menší porci času (Růžička o tři) a je na konci druhé desítky v rámci soutěže. Na Muellerovi visí Kometa daleko víc než Třinec na Růžičkovi. Je výraznější individualita, kondiční mašina. Dvaatřicetiletý rodák z Minnesoty často přetahuje střídání, má pevné místo nejen v plodné přesilovce, ale i v oslabení. A k ruce Petra Holíka, nejnápaditějšího nahrávače v lize. S jeho pomocí nakonec bodování ovládne. Kometa - Mountfield: Mueller bekhendem z bezprostřední blízkosti překonal Mazance, 1:0

Proč vyhraje bodování Růžička Pohled redaktora Květoslava Šimka: Rekordman je stále hladový Pokud bychom to vzali čistě podle čísel a bodové formy posledního měsíce, nemá Martin Růžička šanci první místo v bodování udržet. Peter Mueller je jako utržený vagon. Bilance předešlých deseti zápasů? Růžička 9 bodů (4+5), Mueller 22 bodů (11+11). Vypovídající je ovšem i to, že Třinec z těchto deseti zápasů devět vyhrál, Kometa jich na svoji stranu překlopila pět. Oceláři už dávno nejsou týmem jednoho muže, týmová síla je rozložená. A Růžičkův cíl ve finiši je jasný: první místo v lize, bodování je „jen“příjemný bonus. Přesto bude chtít i tento bonus urvat. Jednoduše proto, že chce vyhrávat. Kdykoliv, cokoliv. Růžička je stále klíčovou figurou Varaďovy armády. Rozdílový, hladový, ctižádostivý, nespokojený s průměrným výkonem. Díky přísné životosprávě je vyrýsovaný jako mladí dravci. Poměrně výmluvná je historka z léta. Růžička je už roky zvyklý na individuální dřinu a kondiční přípravu v Montrealu. Pandemie mu tentokrát Kanadu škrtla. Růžičkovo řešení? S respektovaným dovednostním trenérem Karlem Svobodou na sobě makal ve švýcarském Lausanne. V Třinci má navíc k ruce špičkové parťáky. S Petrem Vránou a Matějem Stránským se skvěle doplňují, jsou nejúdernější formací ligy. Do toho za sebou mají v podstatě čtvrtého útočníka Martina Gernáta, lídra bodování mezi ligovými obránci. Kdepak, s rekordmanem Růžičkou se musí v bitvě o nejproduktivnějšího hráče základní části stále počítat. Liberec - Třinec: Vrána připravil pozici pro Růžičku. Střelec hostů v klidu navýšil, 0:2